El festival que reunió a la ultraderecha internacional en Santiago puertas adentro

El miércoles por la tarde, a horas del inicio del Foro Madrid, la Parrilla del Guatón Jerez, en Vitacura, fue el punto elegido para dar el puntapié inicial al evento esperado con ansias por la derecha nacional, que se lleva a cabo este 3 y 4 de septiembre.

Los diputados republicanos Catalina del Real, Cristián Araya, Benjamín Moreno, Felipe Ross, José Antonio Kast Adriasola, Valentina Becerra y Agustín Romero le hicieron una recepción en ese restaurante a algunos de los invitados al evento, como la eurodiputada Kinga Gál (militante de Fidesz, el partido del exprimer ministro de Hungría, Viktor Orbán) o el también eurodiputado Hermann Tertsch (Vox).

Los diputados querían aprovechar cada momento con ellos, conscientes de que el foro representa una de las más importantes instancias de diálogo entre rostros de la ultraderecha internacional. El evento, a lo largo de las casi diez horas que duró, se transformó en una fiesta, con gritos y cantos para arengar al sector.

Del entusiasmo dio cuenta el recibimiento que tuvo el Presidente José Antonio Kast cuando subió al escenario, quien desató gritos de euforia. “¡Te amo, José Antonio!“, le decían desde la audiencia. ”Me puse rojo”, ironizó él.

En general, el público que llegó al evento destacó por su juventud, sobre todo hombres. La mayoría, con imagen cuidada: camisas, corbatas y peinados. Una escena que graficó la baja edad de los asistentes fue a Kast se le pidió hacer un 6-7 (six-seven), un meme de internet que consiste en mover las manos de arriba a abajo. “Aura”, respondió el Mandatario ante la solicitud.

La exaltación en torno a Kast fue parecida a la que recibió el presidente de Argentina, Javier Milei, quien incluso convocó a gente de regiones que viajó especialmente para verlo. Él fue el encargado de abrir el foro. Chiara Barchiesi fue la única diputada que pudo tomarse una foto con él, algo que despertó envidia en algunos de sus pares.

Varios de los diputados quedaron en primera fila, como también el economista Nicolás Ibáñez. En segunda fila estaba Chris Portugal, el chef del restaurante El Toro, que es frecuentado por representantes de la derecha nacional.

El gran ausente de la instancia fue el senador del Partido Republicano, Arturo Squella. De hecho, fue notorio que el secretario general de la colectividad, Vicente Bruna, fue quien acompañó al Mandatario a su ingreso. También fue él quien se reunió con el secretario de Vox presente en el foro, Ignacio Garriga.

En el partido explican que estaba presupuestado que el senador acompañara a Kast a su ingreso al foro. Sin embargo, el cambio de último minuto en la agenda del evento, que zanjó que el Presidente cerraría y no abriría el hito como estaba programado, provoco que eso no fuera posible, puesto que el timonel tenía otras actividades comprometidas.

Alguien que sí fue, pero se tuvo que ir antes de que hablara el Mandatario, fue el diputado Kast. El hijo del Presidente, quien es profesor de la Universidad Finis Terrae, tuvo que salir para hacer clases.

Hubo más bilaterales que la de Bruna-Garriga. Durante el evento, el secretario general de Vox tuvo la oportunidad de conversar con Kevin Roberts, de The Heritage Foundation, y con Sarah B. Rogers. Y el vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, hizo lo mismo con el eurodiputado Tertsch.

Un nombre que salió a colación durante el evento fue el de Evelyn Matthei, quien fue mencionada por el director ejecutivo de Acción Republicana, Ignacio Dulger. Él aprovechó de repasar a la exabanderada de Chile Vamos. “La candidata Matthei, que fue favorita por tres años en las encuestas, terminó quinta y terminó ganando José Antonio Kast por una victoria contundente”, aseveró durante el evento.

Mientras Matthei era mencionada, ella protagonizó su propio foro: fue invitada al encuentro de gestión de personas organizado por Irade, en Concepción. Este evento estuvo enfocado en trabajo y productividad. Aprovechó la ida al Biobío para juntarse con un grupo de mujeres de la región.

Una intervención aplaudida durante el foro fue la del diputado UDI Ricardo Neumann, uno de los pocos representantes de Chile Vamos en la instancia. “Poder unirnos (como sector) no es solamente una cuestión para poder aprobar leyes o para poder coordinar candidatos en tiempos de elecciones. Se tiene que generar una coalición amplia para plantearle a Chile dos, y ojalá tres, gobiernos que tengan nuestras ideas”, dijo.

Los diputados de la UDI son los que más activamente han empujado la idea de consolidar una coalición que agrupe a las fuerzas de derecha y centroderecha que hoy respaldar el gobierno del Presidente Kast. Sin embargo, su postura ha encontrado resistencia en el Partido Republicano y en Renovación Nacional. Por lo mismo, destacó que Neumann lo planteara en el mismo panel que compartió con parlamentarios de esos partidos.

El mismo diputado fue el único exponente que hizo uso de la expresión “derecha cobarde”, un término con origen en Vox dirigido hacia el Partido Popular de España, y que el Partido Republicano chileno ha adoptado para referirse a Chile Vamos.

“En la Convención Constitucional no había una derechita cobarde y una valiente, estaba la derecha resistiendo los ideales y principios más fundamentales de nuestra patria. Y esa es la unidad que necesitamos ahora”, afirmó Neumann durante su exposición.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Quien tuvo una llegada ajetreada al foro fue Fernando Claro, el director ejecutivo de la Fundación Para el Progreso. Evidentemente exaltado, pasadas las 14:40, el economista pedía que lo dejaran entrar al centro de eventos. No le permitían el ingreso porque no contaba con una credencial. Él intentaba explicar que debía exponer (su panel empezaba a las 14:45). Finalmente, el personal a cargo le permitió el ingreso y pudo participar del foro.

Foto: Andres Perez Andres Perez

La instancia sirvió para que reaparecieran algunos rostros que han salido de la primera línea política, como la exsubsecretaria Ana Victoria Quintana (Partido Nacional Libertario) y la exdirectora ejecutiva de Ideas Republicanas, Carmen Soza. También Ítalo Omega, el exasesor parlamentario que dejó su cargo luego de que se viralizara un polémico vídeo de él.

Omega se reencontró con su exjefe, el diputado Hans Marowski. El exasesor también recibió un abrazo del presidente de los libertarios, Johannes Kaiser.