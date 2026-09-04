Mas y expectativas para las bencinas previo a Fiestas Patrias: “Esperemos que el alza no sea tan relevante”.

Ad portas de que el miércoles 9 de septiembre la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), que fija cada tres semanas los precios de referencia de los combustibles, anuncie las nuevas variaciones que regirán a contar del jueves siguiente, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dijo que espera que el alza no sea tan pronunciada.

“Desde que estalló la guerra (en Medio Oriente) hemos estado monitoreando muy de cerca la situación, hemos estado ocupados en los distintos sectores que los afectó más, tuvimos medidas específicas, y lo que esperamos para esta oportunidad, que lo vamos a seguir monitoreando, es que actúe el Mepco regulando esas alzas, si es que así ocurren”, afirmó Mas en un punto de prensa.

Añadió que “el combustible influye mucho en los gastos de las familias y esperemos que el alza no sea tan relevante como para que no podamos celebrar de buena forma nuestra patria”.

Alzas previas

En la última fijación de precios de referencia del 19 de agosto la Enap reportó que el valor de la gasolina de 93 octanos como el de la de 97 octanos registrarían un alza de $34,8 por litro, con lo que, tomando en cuenta que la de 95 octanos es el promedio de ambas, todas los octanajes tendrían dicho aumento. De este modo se completaron dos incrementos consecutivos.

Por su parte, para el precio del diésel estableció un incremento de $97,4 por litro.

Con ello los precios se acercaron nuevamente a los niveles históricos que se alcanzaron en marzo, tras el fuerte traspaso que decretó el gobierno.

En ese momento, la gasolina de 93 octanos escaló hasta los $1.529 el litro promedio en la Región Metropolitana (RM), en tanto que la de 97 octanos hasta los $1.641. El diésel, a su vez, quedó en $1.493.

Con la fijación de mediados de agosto, el valor promedio de la bencina de 93 octanos en la RM llegó a $1.448, y a $1.481 a nivel nacional. El de la de 97 octanos, en tanto, a $1.523 en la RM, y a $1.551 en el país. En cuanto al precio del diésel, subió a $1.177 en la RM y a $1.179 a nivel nacional.

Así desde que se desató el conflicto en Medio Oriente y considerando las alzas y bajas que se han traspasado a público desde entonces, el precio de la bencina de 93 octanos acumula un aumento de $264,8 por litro, la de 97 octanos uno de $274,2 y el diésel uno de $306,4.

Las perspectivas para las próximas semanas son inciertas dada la volatilidad que está teniendo el precio del petróleo, ante los vaivenes de la guerra entre Estados Unidos e Irán, y también porque para algunos expertos el Ministerio de Hacienda modificó la forma que tenía de actuar el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), por lo que hace menos predecible el comportamiento de los precios a consumidores.