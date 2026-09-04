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    Corte rechaza recurso de la Fiscalía y mantiene libertad para 13 formalizados en caso Imperio Ámsterdam

    De esta manera, el tribunal de alzada confirmó lo dictado por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago respecto a dichos acusados, que mantienen medidas cautelares menos gravosas. Otros ocho imputados de la causa sí permanecen en prisión preventiva.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    María Catalina Batarce

    La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud del Ministerio Público que buscaba modificar las medidas cautelares para 13 imputados en la causa conocida como operación Imperio Ámsterdam. Se pedía prisión preventiva.

    De esta manera, el tribunal de alzada confirmó lo dictado por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago respecto a dichos acusados, que mantienen medidas cautelares menos gravosas.

    Estas incluyen el arresto domiciliario total, arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados.

    En la audiencia de formalización de cargos de la investigación a la organización criminal que operaba entre Antofagasta y Aysén, este miércoles, otros ocho acusado sí quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

    En dicha instancia, la Fiscalía además había apelado verbalmente a la resolución de juzgado sobre los otros 13 imputados, para que también les fuera aplicada la medida más fuerte.

    En la resolución, la Corte señala que “coincide con el criterio del tribunal, en orden a que los antecedentes hasta ahora disponibles no resultan suficientes para estimar justificada, al menos respecto de las personas que se menciona en el fundamento Primero de este pronunciamiento, la existencia de los delitos de asociación ilícita para el tráfico de estupefacientes”.

    Además, añade que, pese a la gravedad del delito que se atribuye a los imputados y la gravedad de la eventual pena, “considera la Corte que no se han hecho valer por el Ministerio Público antecedentes de entidad tal que permitan considerar que la prisión preventiva sea la única cautelar indispensable para asegurar los fines del procedimiento”.

    Operación

    El pasado 13 de agosto se llevó a cabo el operativo en el cual fueron detenidas 72 personas.

    El martes 18 de agosto comenzó la formalización de los imputados, entre ellos el preparador físico y figura de televisión Camilo Huerta, además de los empresarios Andrés Astorga y Gino Athens.

    En la audiencia de formalización el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich, informó que los líderes de la organización criminal implementaron un esquema empresarial concentrado en la sociedad DN Medcorp SpA., valiéndose de la producción de sustancias ilícitas generadas por la sociedad MA Botanics y otros cultivadores clandestinos.

    Estos productos ilícitos eran comercializados en distintas sucursales a lo largo del país que eran operadas ya sea a través de franquicias, o bien, directamente por DN Medcorp.

    Dentro de esta estructura, la sociedad MA Botanics servía como empresa productora de las sustancias ilícitas que se comercializan bajo una careta terapéutica, en base a una supuesta autorización sanitaria para el cultivo emitida mediante Resolución Exenta del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la Región del Maule.

    Dicha autorización, según la investigación del Ministerio Público y el OS-7 de Carabineros, era abiertamente incumplida, en forma consciente y deliberada por los integrantes de la organización criminal, produciendo plantas del género cannabis con alto contenido de THC, lo que no estaba autorizado por el SAG.

    Más sobre:Operación AmsterdamDispensarioCorte de ApelacionesFiscalíaPrisión preventiva

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