Alejandro Tabilo desafía a Alexander Zverev: “Puedo jugar un poquito más suelto; no tengo nada que perder”

Este sábado, alrededor de las 20.30, Alejandro Tabilo tiene un desafío de altísimo nivel en la tercera ronda del US Open, donde se medirá con el alemán Alexander Zverev, primer sembrado y número dos del planeta. El duelo se desarrollará en la cancha central Arthur Ashe, mismo escenario de 2025, cuando se midieron en el estreno.

“El año pasado me pegó un poco de sorpresa lo grande que era el estadio. Toda la gente ahí, hablando, y el estadio tan grande, no se pueden hacer callar a los 20.000. Jugando siempre se escucha el ruido. Al principio ni siquiera podía escuchar mis golpes. Fue muy duro. Me tomó un tiempo acostumbrarme a la cancha, a la sensación y todo”, comentó el tenista nacional al sitio especializado Clay.

“Siento que con eso puedo estar un poquito más preparado, saber lo que me espera, y tratar de silenciar todo y solo enfocarme en mi juego. También vi que este año pusieron al equipo mucho más cerca en la cancha, eso también ayuda, porque en 2025 tampoco los podía oír. Trataré de salir con todo”, añadió.

En cuanto a la manera de encarar este pleito, el zurdo se ilusiona. “Va a ser un duro partido, el sembrado número uno, pero siempre es lindo tener la oportunidad de jugar con este tipo de jugadores. Quiero la revancha del año pasado. Me ayuda que esta vez no sea en primera ronda, porque en las primeras rondas siempre estoy un poquito más nervioso y más apretado. Ahora, con dos partidos encima, creo que puedo jugar un poquito más suelto, saber que no tengo nada que perder, e ir con todo nomás. Ya me siento más preparado en relación al estadio y al rival” , afirma.

Asimismo, destacó la comunicación con sus entrenadores. “Para mí es fundamental. Me sentí disfrutando, relajado, me reí hasta un par de veces con el equipo. Juampi (Gándara) sabe muy bien cuándo estoy un poco nervioso, cuándo estoy con más energía. Me lee muy bien y me ayuda a salir de esos momentos difíciles. Me da consejos, me dice dónde salir, qué hacer, sabiendo que yo puedo hacer esas cosas. Eso también me da confianza en mi juego, saber que puedo hacer lo que me dice, y salir mucho más confiado y agresivo con lo que quiero hacer”, reconoció.

La Copa Davis

Finalmente, se refirió a la sorpresiva eliminación de Rafael Jódar, su rival en la próxima Copa Davis frente a España. “No vi nada, solo lo estaba siguiendo por el live score. Hay que también darle mérito al rival. Bu (Yunchaokete) es un tremendo jugador, muy agresivo, especialmente en cemento, juega muy bien y no te da nada de tiempo. No pude ver el partido, así que no sé. Pero también Jódar viene de muchos partidos, debe estar físicamente desgastado. Es normal. Y también, con el año que ha tenido, es increíble todo lo que ha hecho”, sostuvo.

Asimismo, admitió que el hispano llegar con descanso al duelo en Santiago: “Ojalá todavía esté pensando en el partido que jugó acá y no llegue tan bien (risas). Pero sí, va a llegar enterito a la Davis, así que a ver cómo salen esos partidos”.