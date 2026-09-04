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    Revisa el penal atajado por Valles a Mbappé en el último minuto del triunfo del Betis de Pellegrini ante el Real Madrid

    El guardameta fue clave para mantener la ventaja del elenco del Ingeniero.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Revisa el penal atajado por Valles a Mbappé en el último minuto del triunfo del Betis de Pellegrini ante el Real Madrid. Foto: @realbetis

    Álvaro Valles fue el héroe del Betis de Manuel Pellegrini ante el Real Madrid de José Mourinho. El guardameta le atajó un penal a Kylian Mbappé cuando se disputaba el tiempo agregado.

    La falta que dio origen a la pena máxima ocurrió a los 93 minutos. Vinícius Júnior llegó hasta la línea de fondo por el sector izquierdo. El defensor Natan derribó al delantero brasileño dentro del área. El árbitro Alejandro Hernández sancionó penal y amonestó al zaguero del Betis.

    Mbappé tomó la responsabilidad del lanzamiento. Valles se lanzó hacia su izquierda para detener el penal. Tras la atajada, el Real Madrid reclamó una posible infracción del arquero por adelantarse. El VAR revisó la acción y determinó que no fue así. El golero tenía uno de sus pies sobre la línea al momento del disparo.

    El penal desperdiciado impidió al Real Madrid igualar el marcador en los últimos minutos y permitió al Betis conservar la ventaja hasta el final.

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