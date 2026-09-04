Liverpool derriba a un Ipswich Town que no vio acción de Marcelino Núñez

Ipswich Town tuvo otra jornada para el olvido ante un grande de Inglaterra. El equipo del ahora suplente Marcelino Núñez, quien no ingresó a pesar de los cambios, cayó en su casa por 2-0 ante el millonario Liverpool de Andoni Iraola.

El técnico de los Tractor Boys, Gary O’Neil, sorprendió desde la formación titular. La ausencia del volante chileno se debió en gran parte a su bajo nivel en la fecha anterior, apuntado como uno de los responsables de la remontada de Manchester United en Old Trafford, duelo que terminó 5-1 a favor de los Diablos Rojos.

Sin embargo, la presencia de su reemplazante, el argentino Exequiel Palacios, tampoco pudo cambiar la dinámica del equipo. Antes de los 9 minutos, los Reds ya ganaban 2-0. Primero, con una gran definición del sueco Isak e, instantes más tarde, una nueva conquista del escandinavo tras un grosero error de la zaga anfitriona.

Pese a ese vendaval inicial, el elenco de los Blues logró igualar las acciones, al menos en el trámite. La presencia del transandino -reemplazante del nacional- intentó dar una salida limpia a su equipo, argumento que sumada a la velocidad de Julio Enciso permitió inquietar a Alisson Becker al menos en un par de ocasiones, antes del descanso.

En la segunda parte, los Reds no tuvieron complejos para retrasar sus líneas en algunos metros, para así administrar de mejor manera la ventaja. A los 68 minutos, el visitante húngaro Dominik Szoboszlai cayó en el área derribado por Leif Davis. Pese al cobro del penal, el VAR advirtió la posición de adelanto del magiar y anuló la decisión arbitral.

Pero el marcador no se movió más. Ipswich realizó cuatro cambios en total, entre ellos la salida del sudamericano Palacios, pero el de Colina no ingresó, pese a la necesidad del equipo.