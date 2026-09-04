SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Liverpool derriba a un Ipswich Town que no vio acción de Marcelino Núñez

    El sueco Isak anotó ambos goles en el 2-0 de los Reds, partido en el que el volante chileno cedió su lugar a Exequiel Palacios y no ingresó al partido, pese a los cuatro cambios.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Isak marcó ambos goles de Liverpool ante Ipswich Town. FOTO: X @LFC.

    Ipswich Town tuvo otra jornada para el olvido ante un grande de Inglaterra. El equipo del ahora suplente Marcelino Núñez, quien no ingresó a pesar de los cambios, cayó en su casa por 2-0 ante el millonario Liverpool de Andoni Iraola.

    El técnico de los Tractor Boys, Gary O’Neil, sorprendió desde la formación titular. La ausencia del volante chileno se debió en gran parte a su bajo nivel en la fecha anterior, apuntado como uno de los responsables de la remontada de Manchester United en Old Trafford, duelo que terminó 5-1 a favor de los Diablos Rojos.

    Sin embargo, la presencia de su reemplazante, el argentino Exequiel Palacios, tampoco pudo cambiar la dinámica del equipo. Antes de los 9 minutos, los Reds ya ganaban 2-0. Primero, con una gran definición del sueco Isak e, instantes más tarde, una nueva conquista del escandinavo tras un grosero error de la zaga anfitriona.

    Pese a ese vendaval inicial, el elenco de los Blues logró igualar las acciones, al menos en el trámite. La presencia del transandino -reemplazante del nacional- intentó dar una salida limpia a su equipo, argumento que sumada a la velocidad de Julio Enciso permitió inquietar a Alisson Becker al menos en un par de ocasiones, antes del descanso.

    En la segunda parte, los Reds no tuvieron complejos para retrasar sus líneas en algunos metros, para así administrar de mejor manera la ventaja. A los 68 minutos, el visitante húngaro Dominik Szoboszlai cayó en el área derribado por Leif Davis. Pese al cobro del penal, el VAR advirtió la posición de adelanto del magiar y anuló la decisión arbitral.

    Pero el marcador no se movió más. Ipswich realizó cuatro cambios en total, entre ellos la salida del sudamericano Palacios, pero el de Colina no ingresó, pese a la necesidad del equipo.

    Más sobre:FútbolIpswich TownPremier LeagueLiverpoolMarcelino Núñez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué significa que los hombres puedan perder el cromosoma Y a medida que envejecen

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    Ataques israelíes dejan al menos cuatro muertos y 20 heridos en el sur del Líbano

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    Lo más leído

    1.
    Repasa la eliminación de Alejandro Tabilo ante Alexander Zverev en la tercera ronda del US Open

    Repasa la eliminación de Alejandro Tabilo ante Alexander Zverev en la tercera ronda del US Open

    2.
    La titularidad de Alexis Sánchez no alcanza para Montreal: el cuadro canadiense cae en Filadelfia y complica los playoffs

    La titularidad de Alexis Sánchez no alcanza para Montreal: el cuadro canadiense cae en Filadelfia y complica los playoffs

    3.
    Fernando Gago se ilusiona con los delanteros de la U: “Lucero y Rivero nos van a dar mucho; son muy importantes”

    Fernando Gago se ilusiona con los delanteros de la U: “Lucero y Rivero nos van a dar mucho; son muy importantes”

    4.
    Manuel Pellegrini y sus aprendices se citan en la Champions League

    Manuel Pellegrini y sus aprendices se citan en la Champions League

    5.
    Con Lucero y Rivero como héroes de una noche increíble: la U remonta un partidazo ante Coquimbo y sigue al acecho de la UC

    Con Lucero y Rivero como héroes de una noche increíble: la U remonta un partidazo ante Coquimbo y sigue al acecho de la UC

    6.
    Lágrimas, respeto y una ‘bendición’: el día en que la Roja retiró por primera vez a Messi de la selección argentina

    Lágrimas, respeto y una ‘bendición’: el día en que la Roja retiró por primera vez a Messi de la selección argentina

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming

    Romería por los 53 años del golpe de Estado: revisa cortes y desvíos de tránsito este domingo en Santiago

    Romería por los 53 años del golpe de Estado: revisa cortes y desvíos de tránsito este domingo en Santiago

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo de magnitud 5,7 en Isla de Pascua

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo de magnitud 5,7 en Isla de Pascua

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming

    Romería por los 53 años del golpe de Estado: revisa cortes y desvíos de tránsito este domingo en Santiago

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo de magnitud 5,7 en Isla de Pascua

    El último misterio de la compra de Azul Azul en 2021
    Negocios

    El último misterio de la compra de Azul Azul en 2021

    Las primeras obras del emblemático proyecto Dominga

    CEO de Colbún: “El principal desafío como sector es utilizar la abundancia de energía que tenemos”

    Qué significa que los hombres puedan perder el cromosoma Y a medida que envejecen
    Tendencias

    Qué significa que los hombres puedan perder el cromosoma Y a medida que envejecen

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

    “De Chile...”: el incómodo error en la presentación del argentino Francisco Cerúndolo en su triunfo sobre Taylor Fritz
    El Deportivo

    “De Chile...”: el incómodo error en la presentación del argentino Francisco Cerúndolo en su triunfo sobre Taylor Fritz

    Sigue siendo su verdugo: Alejandro Tabilo protagoniza una jornada errática y sucumbe ante Alexander Zverev en el US Open

    Fernando Gago se ilusiona con los delanteros de la U: “Lucero y Rivero nos van a dar mucho; son muy importantes”

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas
    Tecnología

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”
    Cultura y entretención

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”

    Kidd Voodoo a fondo: “El precio que he tenido que pagar por todo esto es bastante alto, pero creo que vale la pena”

    “Sin Nicanor no hay Violeta”: el libro que explora la simbiótica relación de los hermanos Parra

    Ataques israelíes dejan al menos cuatro muertos y 20 heridos en el sur del Líbano
    Mundo

    Ataques israelíes dejan al menos cuatro muertos y 20 heridos en el sur del Líbano

    Rusia y Ucrania mantienen ataques fuera de sus capitales pese a tregua por visita de emisarios de EE.UU.

    Sea Lion, el proyecto petrolero en medio de la reivindicación de Milei sobre las Malvinas

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?