Con rachas de hasta 100 km/h: organismos técnicos se reúnen para coordinar medidas preventivas por vientos en Biobío y Los Ríos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) se reunió este viernes para abordar los pronósticos de vientos moderados a fuertes entre las regiones de Biobío y Los Ríos.

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) han emitido una alerta para las zonas del valle, precordillera y cordillera por las rachas de viento que podrían variar entre los 40 hasta los 100 km/h.

El fenómeno será provocado por el denominado viento “puelche”, que tiene características particulares: suele ser cálido y seco.

Los organismos especializados sostuvieron una reunión de coordinación junto a las direcciones regionales con motivo de revisar las zonas que eventualmente se verán afectadas, junto con establecer medidas preventivas y cursos de acción.

Nos hemos reunido junto a la Dirección Meteorológica y nuestras Direcciones Regionales entre Biobío y Los Ríos, para abordar los cursos de acción debido al pronóstico de vientos moderados a fuertes para este sábado 5 y domingo 6.

Según detalló la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, se mantendrá un monitoreo permanente frente a esta situación meteorológica y el llamado a la ciudadanía es a no exponerse a situaciones de riesgo, revisar las condiciones de las viviendas y mantenerse informados por los canales oficiales.

“Si las personas se encuentran al aire libre y en presencia de viento, es importante alejarse de árboles y tendido eléctrico, como también estar atentos al aumento de oleaje en lagos, debido a esta condición”, aseveró Cebrián.

Heladas de -3°C

Asimismo, para el primer fin de semana de septiembre, las temperaturas mínimas volverán a caer con fuerza en sectores interiores del centro-sur de Chile, con registros que podrían alcanzar los -3 °C en áreas precordilleranas.

De acuerdo con la DMC, las temperaturas más bajas se concentrarán en sectores precordilleranos de Maule, Ñuble y Biobío.

En los valles del Maule, el sábado se esperan mínimas entre -1 y 1 °C, mientras que el domingo podrían bajar hasta -2 a 0 °C. En la precordillera, el organismo meteorológico proyecta entre -2 y 0 °C el sábado y entre -3 y -1 °C el domingo.

Más al sur, el frío será persistente durante ambas jornadas. En los valles de Ñuble y Biobío, las mínimas estarán entre -2 y 0 °C, mientras que en sus sectores precordilleranos podrían alcanzar -3 a -1 °C tanto sábado como domingo.