Diputado Kast y el plebiscito de 2022: “La izquierda no aprendió, no maduró y no cambió, solo espera una nueva oportunidad”

La elección más importante para Chile de esta época. Así describe el diputado José Antonio Kast Adriasola (Partido Republicano) el plebiscito constitucional de 2022, que este viernes 4 de septiembre conmemora su cuarto aniversario.

El parlamentario e hijo del Presidente José Antonio Kast Rist es uno de los embajadores del encuentro organizado por el diputado Jorge Alessandri (UDI) para celebrar el hito, que se realizará la tarde de este viernes en un restaurante cercano a la sede de Santiago del Congreso Nacional. Hasta ahí llegarán exconvencionales, representantes de los partidos políticos y otros rostros que participaron de la campaña del Rechazo.

En la antesala del evento, el diputado Kast se refirió al hito en radio Agricultura. “La izquierda no aprendió, no maduró y no cambió (luego del plebiscito). Solamente está esperando una nueva oportunidad”, sentenció el parlamentario.

“La primera pista de eso fue el discurso del expresidente Boric, diciendo que no pueden ir más rápido que su pueblo. De ahí en más tuvieron que bajar un poco las revoluciones, traer a gente más experimentada, de la ex Concertación, que les ayudara a dirigir el buque. Pero las últimas apariciones del expresidente y los personeros de su gobierno, en estas últimas semanas, dan cuenta de que siguen en la misma página”, agregó.

En la misma conversación, Kast acusó que la izquierda usó “el lenguaje inclusivo como una herramienta para ser más simpáticos” y que “ahora hacen lo mismo con la bandera y con el himno nacional”.

Este jueves, como contraofensiva al Foro de Madrid, los partidos de oposición se reunieron y buscaron dar una señal de unidad. Como parte de la puesta en escena, entonaron el himno nacional con banderas chilenas en las manos.

“Es una herramienta totalmente útil a sus fines, pero no algo en lo que crean. Basta no solamente recordar el lamentable episodio de la bandera un par de días antes del plebiscito, sino también cómo pifiaron el himno cuando se inauguró la convención constitucional. La pifiadera fue brutal y nadie nunca ha pedido perdón por eso, nadie nunca ha dicho que estuvo mal”, planteó.