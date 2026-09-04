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    Trump confirma que sus enviados llevarán una propuesta a Moscú para poner fin a la guerra de Ucrania

    El mandatario estadounidense además afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, “se odian”, para luego añadir que “es muy probable” que haya avances en las negociaciones.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @WhiteHouse en X.

    El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este viernes que el enviado especial Steve Witkoff y el asesor de la Casa Blanca y yerno del magnate republicano, Jared Kushner, trasladarán una propuesta a Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania durante una visita a Moscú.

    “Llevarán consigo una propuesta para poner fin a la guerra. Yo he puesto fin a ocho guerras (...) No he recibido ningún reconocimiento por ello. He puesto fin a ocho guerras. ¿He recibido el Premio Nobel? No, aunque la persona que lo ganó fue lo bastante amable como para dármelo a mí”, señaló desde la Casa Blanca, en alusión a la opositora venezolana María Corina Machado, que recibió el galardón.

    Asimismo, Trump afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, “se odian” y las diferencias entre ambos tiene que ver con un problema de “personalidad”.

    “¿Saben lo que es el odio? Sienten un odio profundo y eso se está interponiendo en el camino”, aseguró.

    El líder republicano además apuntó que “es muy probable” que haya avances en las negociaciones, algo que contrasta con las palabras del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien dijo que, “por el momento”, no existen condiciones concretas" para parar la guerra.

    “El trabajo continúa y los contactos continúan”, señaló el vocero ruso sobre las posibilidades de lograr un acuerdo con Kiev.

    Está previsto que los enviados de Trump también viajen a Ucrania después de pasar por Moscú.

    Ante esto, Zelensky instó a que el encuentro tenga un “contenido sustantivo” y destacó la importancia de que Washington siga participando “activamente” en los contactos diplomáticos para poner fin a la guerra, ordenada por Putin en febrero de 2022.

    La agencia estatal de noticias rusa TASS informó que se esperaba que Witkoff y Kushner llegaran a Moscú y luego a Kiev entre el 5 y el 6 de septiembre, citando una fuente gubernamental.

    Más sobre:Donald TrumpEnvíadosRusiaUcraniaSteve WitkoffJared KushnerMundo

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