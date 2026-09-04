Alessandri respalda respuesta del gobierno ante dichos de Milei, pero cuestiona estilo del mandatario: “Las formas son importantes en política”

20.08.2026 Jorge Alessandri Presidente de la cámara de Diputados Foto: Pablo Vasquez R. - Desde la redacción.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, respaldó este viernes la respuesta del gobierno ante los dichos del mandatario argentino Javier Milei durante el Foro de Madrid, aunque marcó distancia de su estilo confrontacional y sostuvo que el expresidente Salvador Allende debe ser tratado con respeto.

Durante la jornada inaugural del encuentro, Milei calificó con un tono peyorativo a Allende de “comunista” y tildó de “zurdos mugrosos” a los adherentes de la izquierda, declaraciones que fueron ampliamente cuestionadas por la oposición, desde donde exigieron una reacción de La Moneda.

Ante la controversia, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo que “nosotros no vamos a transformar los dichos del presidente Milei en un foro especial, en un factor de controversia política interna”.

En conversación con 24 Horas, Alessandri respaldó la postura adoptada por el Ejecutivo y afirmó que “la respuesta ha sido suficiente”.

Requerido sobre si quedó conforme con la reacción de La Moneda, sostuvo que “los símbolos son muy importantes, esas declaraciones se produjeron en el Foro de Madrid, en un lugar privado, por lo tanto, La Moneda no tiene control sobre esto. Distinto hubiera sido que estas declaraciones hubieran sido dadas desde el Palacio, al terminar la reunión bilateral, en una declaración conjunta entre los dos presidentes”.

“Ahí sí hubiera tenido que ser más duro el gobierno, pero evidentemente en un evento privado, un foro político, uno puede cuestionar el estilo”, añadió.

Alessandri, sin embargo, marcó distancia de la forma utilizada por el mandatario argentino. “El Presidente de la Cámara de Diputados está diciendo que no comparte ese estilo confrontacional”, sostuvo, agregando que pasar a una confrontación por parte de Chile “ha traído muy malos frutos”.

“(...) Chile ya viene de vuelta en eso, estamos reconstruyendo en valor institucional, el valor del respeto”, agregó el diputado gremialista.

En esa línea, abordó las diferencias que, a su juicio, existen entre la forma de hacer política en ambos países.

“Efectivamente, el estilo de los argentinos en general para hacer política, para hacer comunicaciones, es muy distinto al chileno. En Chile cuidamos las instituciones”, sostuvo.

Respecto de los dichos de Milei sobre Allende, Alessandri planteó que “a uno puede gustarle o no las políticas implementadas por el Presidente Salvador Allende, pero tiene que referirse con respeto hacia él. A uno puede gustarle o no el Presidente Piñera, pero tiene que referirse con mucho respeto hacia él”.

“Las formas son importantes en política y que ese estilo más confrontacional que tiene este presidente en particular, y que tiene Argentina a veces en general, no es a lo que estamos acostumbrados en Chile”, cerró.