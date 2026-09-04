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    Política

    Alvarado por dichos Milei en Foro Madrid: “No lo vamos a transformar en un factor de controversia de política interna”

    Asimismo, en torno a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile sobre la doctina Donroe, sostuvo que al gobierno "no le corresponde hacer comentarios de sus dichos".

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    26/08/2026 - VOCERIA MINISTRO DEL INTERIOR CLAUDIO ALVARADO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    En una nueva vocería de gobierno, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, se refirió a los polémicos dichos del presidente de Argentina, Javier Milei, ayer en Foro Madrid, en contra de la izquierda.

    “Zurdos mugrosos, negadores de la realidad”, fue una de las frases que molestó a la oposición chilena e incluso a voces del oficialismo.

    Consultado por esto, Alvarado planteó que el “gobierno no se transformará en comentarista de sus expresiones”.

    “Nosotros no vamos a transformar los dichos del presidente Milei en un foro especial, en un factor de controversia política interna”, zanjó el jefe de gabinete.

    Además, sobre la participación del Presidente José Antonio Kast en dicha ocasión, sostuvo: “El Presidente de la República participó en ese foro en su condición de jefe de Estado y utilizó un tono conciliador, utilizó términos que reflejan una buena convivencia con todos los chilenos e hizo énfasis en las materias que le preocupan al país”.

    Javier Milei en el Foro Madrid. (Foto: Aton)

    Doctrina Donroe

    El biministro también se refirió a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre la aplicación de la doctrina Donroe en nuestro país.

    En concreto, el representante de la Casa Blanca sostuvo en el mismo foro, que “cuando tienes una administración como la de José Antonio Kast se vuelve muy fácil” aplicar dicha doctrina.

    En la mañana -en diálogo con Tele13 radio- el canciller Francisco Pérez Mackenna aseguró no saber “qué significa que Chile acepte la política Donroe” y que nuestra nación “no tiene ninguna declaración en el sentido de aceptar ese tipo de cosas”.

    Por su parte, el biministro Alvarado sostuvo que “el señor embajador en un foro particular puede señalar lo que él estime conveniente, pero desde la perspectiva del gobierno, con Estados Unidos tenemos una extraordinaria relación y avanzamos en distintos proyectos en común”.

    Embajador de EEUU en Chile, Brandon Judd.

    “Avanzaremos en todas aquellas materias o iniciativas que digan relación con el combate al crimen organizado, buscaremos la manera de tener puntos de encuentro y hacer una labor conjunta en ese combate al crimen organizado y al narcotráfico”, agregó.

    Luego, reforzó: “A nosotros como gobierno no nos corresponde hacer comentarios de los dichos, de las expresiones del señor embajador en un foro especial. Nuestra relación internacional la dirige o se desarrolla a través de la Cancillería y es en ese espacio donde los temas de interés para ambos países se discuten, se evalúan y se analizan”.

    Más sobre:Foro MadridJavier MileiBrandon Judd

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