Grupo CAP solicita proceso para declarar su filial Cintac como una sociedad anónima cerrada

El grupo CAP pidió al directorio de Cintac que solicite una junta extraordinaria de accionistas para someter la cancelación de las acciones de la firma. Si este proceso se concreta conllevará que Cintac pase de ser una sociedad anónima abierta a una cerrada.

Esto se debe a que Cintac tuvo menos de 2 mil accionistas en el último año, lo cual no es suficiente para mantener las acciones inscritas en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En caso de que esto se concrete, la firma podría reducir costos y contar con más recursos en la operación y fortalecer financieramente a la compañía.

“Le dará mayor agilidad y flexibilidad para la toma de decisiones y para abordar nuevas oportunidades que permitan potenciar sus negocios industrial y modular, orientados al desarrollo de soluciones constructivas más eficientes, que optimizan el uso de materiales y contribuyen a reducir el impacto ambiental”, planteó la firma en un comunicado.

Añadió que “la iniciativa se enmarca, además, en la estrategia de largo plazo de Grupo CAP, enfocada en fortalecer y rentabilizar su portafolio de negocios y potenciar las oportunidades de desarrollo de sus distintos segmentos, con el objetivo de avanzar hacia el liderazgo en materiales para la descarbonización, a través de productos y soluciones innovadoras y sostenibles”.

CAP es controlador de Cintac en 78%, mientras que el otro 22% es de otros accionistas. En caso de avanzar este proceso, se deben cumplir las etapas legales y regulatorias, como el periodo de 30 días para realizar el derecho a retiro y la solicitud de cancelación de la inscripción a la CMF. Este derecho podrá ser ejercido por quienes votaron en contra o quienes, no pudiendo asistir, dieron a conocer su disidencia.