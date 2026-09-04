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    Doña Carne amplía presencia en el sector oriente y arriba a la comuna de Vitacura

    El nuevo local de la carnicería se ubicará cerca de la zona donde hoy se ubica en el mall Parque Arauco de Kennedy.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Foto referencial de un local de Doña Carne. Pablo Vásquez R.

    Doña Carne inauguró una sala de ventas en la comuna de Vitacura, como parte de su estrategia de expansión en la zona oriente de Santiago. Antes no tenían presencia en dicho sector de la capital.

    La tienda estará ubicada en Manquehue Norte 1176 y tendrá una superficie de 600 m2 construidos, con una sala de ventas de 180 m2. La zona está a 20 minutos a pie del mall Parque Arauco de Kennedy.

    “El establecimiento ofrecerá venta al detalle y estará integrado al servicio de delivery online de la compañía, lo que permitirá realizar compras tanto de manera presencial como a través de sus canales digitales”, dice la firma.

    El local de Doña Carne en Vitacura

    Antes de la apertura en Vitacura, según la página web, Doña Carne cuenta con 34 locales físicos: 18 minoristas y cuatro mayoristas en la Región Metropolitana, nueve minoristas y uno mayorista en la Región de Valparaíso y dos locales minoristas en la Región del Maule.

    “Esta apertura nos permite llegar a una zona donde hasta ahora no teníamos presencia física y acercarnos a consumidores que probablemente no conocen en profundidad nuestra propuesta. El desafío es demostrar que es posible acceder a una oferta amplia de carnes y productos relacionados”, dijo Álvaro Martínez, gerente comercial de Doña Carne, en un comunicado.

    En entrevista a Pulso del 2025, Martínez comentó que factura unos US$60 millones al año. En dicha entrevista, el ejecutivo dijo que las comunas donde Doña Carne tiene las mayores ventas son Puente Alto, La Florida y Las Condes, donde no tienen sucursales y venden vía e-commerce.

    La firma tiene 26 años y está ligada a la familia Varela. Doña Carne estima que en el rubro de carnicerías tienen una participación de mercado entre el 20% y el 25%, pero en venta de carne en general calculan una cuota del 1%, en un atomizado mercado entre supermercados, distribuidoras, mayoristas y otros retailers.

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