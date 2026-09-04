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    Hamas denuncia plan del ministro de Seguridad Nacional israelí para desplazar a la población palestina de Gaza

    Es así como han realizado un llamado a los países árabes e islámicos a tomar “medidas serias” frente a estos planes de Israel.

    Por 
    Europa Press

    El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) ha denunciado este viernes que el plan propuesto por el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, para desplazar a la población gazatí demuestra que Israel no ha renunciado a sus intenciones de expansión y control, sino que busca promoverlas de forma estratégica para “favorecer sus intereses políticos y electorales”.

    El portavoz de Hamas, Hazem Qasem, ha señalado en un comunicado que estas declaraciones vienen a explicar, una vez más, que las acciones de “ocupación” en Gaza, el endurecimiento del bloqueo del enclave, así como las políticas de “matar de hambre y sed a la población” y obstruir la reconstrucción de la Franja están encaminadas a “implementar planes de desplazamiento”.

    Qasem ha hecho un llamado a los países árabes e islámicos a tomar “medidas serias” frente a estos planes de Israel, que representan una “amenaza directa” para la causa palestina y para la seguridad de los países de la región, según ha recogido el diario ‘Filastin’, afín a la milicia palestina.

    El plan -llamado Desconexión 710, en alusión tanto a la retirada de Israel de Gaza en 2005 como a los ataques de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023- tiene previsto fomentar la “migración voluntaria” de 250.000 gazatíes el primer año; 1,11 millones en tres años hasta escalar a los 1,86 millones en siete.

    Ben Gvir ha defendido que no se trata de una “expulsión forzosa” de la población, sino de una estrategia para ofrecer a los residentes del enclave palestino la opción de migrar a países receptores con estatus legal, apoyo económico y planes de integración.

    La propuesta baraja medidas de integración para los solicitantes, con coberturas de vivienda, sistemas sanitarios, educación o empleo durante los dos primeros años, así como pagos a los países de acogida en función del número de gazatíes que reciban.

    Más sobre:HamasGazaIsraelPalestina

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