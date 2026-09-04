Ministerio Público da a conocer reporte sobre secuestros en Chile: uno de cada cuatro imputados en 2025 es extranjero

El Ministerio Público dio a a conocer durante la jornada de este viernes su Reporte N°6 sobre fenómenos criminales, centrado en esta ocasión en los secuestros ocurridos en Chile durante 2025 y el primer semestre de 2026 .

La información fue elaborada por la División de Estudios del Ministerio Público en conjunto a la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional.

“El Ministerio Público realiza estas publicaciones precisamente con el objetivo de contar con evidencia empírica y datos actualizados respecto de los fenómenos criminales , lo que permite, creemos, fortalecer la gestión interna, entregar datos a la ciudadanía y precisamente la generación de políticas públicas basadas en evidencia”, explicó sobre la presentación de estos datos la gerenta de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, Ana María Morales.

Durante el año 2025 se registraron en Chile un total de 849 denuncias de secuestro, lo que muestra una leve tendencia a la baja (de 2,2%) respecto a lo ocurrido en 2024, cuando se contabilizaron 868 ingresos.

Mientras tanto, hasta el 30 de julio, se han ingresado durante 2026 un total de 394 denuncias, lo que indica una disminución de 17,6% respecto al mismo período del año anterior .

“El peak de la curva se produce precisamente el año 2024 y el punto de inflexión se produce el año 2021, donde pasamos del orden de los 500 casos anuales a los 800, situación que se ha mantenido, digamos, hasta la actualidad”, detalló Morales.

Tras excluirse los casos vinculados a otros delitos (como la sustracción de menores) o que finalmente quedaron en situación de tentados o frustrados, el Ministerio Público registró un total 607 casos en 2025 y 258 durante el primer semestre de 2026 .

División por regiones

Según se detalló durante esta jornada, las fiscalías regionales que han tenido una mayor carga de casos entre los años 2014 y 2025 serían: Centro Norte, Sur, Valparaíso y Occidente.

“Respecto de las variaciones porcentuales, las fiscalías regionales que han presentado los mayores aumentos son la Fiscalía de Tarapacá, con un 81%, Coquimbo, con un 55%, O’Higgins, con un 38% y particularmente también tenemos en el caso de la región de Aysén, que corresponde a cinco casos adicionales respecto del año anterior”, señaló Morales.

En ese mismo contexto, las fiscalías Metropolitana Sur, Atacama y Los Ríos registraron la mayor disminución en comparación al año 2024.

De un punto de vista territorial, la Región Metropolitana es la que concentra la mayor cantidad de secuestros , con un 37,8% de los casos de 2025 y un 39,5% del primer semestre de 2026. Tras ella le siguen en casos las regiones de Valparaíso y Biobío.

En el caso de la Región Metropolitana, los principales puntos vinculados a secuestros por el crimen organizado se registrarían en la zona centro, al sur de la comuna de Santiago y cercanos al barrio Franklin. También hay cierta concentración en independencia, Recoleta y Huechuraba, según el reporte de Fiscalía.

En Valparaíso, las zonas donde se registró mayor comisión serían en la zona de Playa Ancha, al poniente de Viña del Mar y en comunas como Quilpué y Limache.

Finalmente, en el Biobío las comunas donde más se concentraron estos delitos fueron Los Ángeles y Mulchén, con cierta tendencia también en Coronel.

Los tipos de secuestro

Desde el Ministerio Público detallaron que el secuestro lo tipifican de la siguiente manera: con fines de abuso y violación, de explotación sexual, extorsión, en el curso de actividades delictivas, entre grupos delictivos, ajuste de cuentas, por disputas familiares o domésticas y los simulados o autosecuestros.

Durante el año 2025 los secuestros extorsivos fueron equivalentes al 18,6% de los casos, seguidos de cerca por los vinculados a ajustes de cuentas (18,3%) y los vinculados a disputas familiares (11,2%).

Una particularidad de este nuevo reporte es que desde el Ministerio Público realizaron una división más precisa respecto a los casos vinculados al crimen organizado con otros de actividades delictivas grupales o con fines económicos.

Por esta razón para el año 2025 se registró que un 19% de los casos correspondía a criminalidad organizada, mientras que un 21% se vinculó con actividades delictivas grupales o con fines económicos.

Los imputados

Respecto a los partícipes en este tipo de delitos violentos, desde la Fiscalía señalaron que la gran mayoría de imputados conocidos se encontraba en los casos vinculados a disputas familiares (85,7%) y por ajuste de cuentas o venganza (72,9%). En tanto, en los casos de explotación sexual y con fines de abuso sexual y/o violación la mayoría eran desconocidos.

En cuanto a su nacionalidad, durante un 2025 un total de 24,7% de los casos contó con participación de uno o más imputados extranjeros . Entre ellos, predominaron los de nacionalidad venezolana (72,2%) y colombiana (11,1%). En el primer semestre de 2026, la cifra alcanzó un 23% de los casos.

Las conclusiones desde Fiscalía

Así las cosas, desde el Ministerio Público concluyen con estas cifras que “ los desafíos en materia de seguridad pública y persecución penal persisten , sobre todo si consideramos que los ingresos por el delito de secuestro – y los efectivamente validados – se mantienen en cifras aún superiores al periodo anterior a 2021″.

A lo que añaden: “Ello invita a profundizar los esfuerzos para generar políticas públicas focalizadas en este delito conforme su contexto y realidad, debiendo diseñarse respuestas ad hoc -dentro del ámbito de atribuciones que le corresponde a cada institución- para abordar de manera eficaz los fenómenos criminales que subyacen esta cifra”.