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    Emilio de la Cerda, subsecretario del Patrimonio: “Tenemos caricaturas que señalan que en Chile no tenemos nada valioso”

    "Vemos con mucha preocupación que se instale la idea de que los sitios arqueológicos, paleontológicos o cualquier protección patrimonial es de suyo un impedimento para el crecimiento", planteó la autoridad.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En entrevista con radio Duna, la mañana de este viernes, el subsecretario del Patrimonio Cultural y presidente del Consejo de Monumentos Nacionales, Emilio de la Cerda Errázuriz, defendió la labor técnica que realiza el organismo y rechazó la visión de que constituyen un obstáculo para el desarrollo de proyectos.

    De la Cerda, que retornó este año al puesto en que permaneció entre 2018 y 2022, en el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera, aseguró que han implementado medidas de gestión para mejorar los tiempos de respuesta y destacó que están impulsando un proyecto que “transforma completamente” la institucionalidad del consejo.

    “Resolver nudos”

    “Desde la subsecretaría, nosotros lo que buscamos hacer es conciliar el patrimonio con el desarrollo. Suena como muy retórico, pero es verdad, porque en el fondo nosotros tenemos desafíos en gestión, en materias normativas y legales. En gestión hemos estado poniendo todo el esfuerzo en poder resolver nudos y eso ha tenido resultados bien concretos que han sido exitosos en los últimos meses”, destacó el subsecretario.

    Como ejemplo, mencionó que el consejo sesiona cada semana, por lo que están respondiendo cada siete días a iniciativas que requieren evaluación, lo que se condice con el trabajo de conciliación que impulsan, expuso.

    “Demostrar eso, tratar de hacerlo, nos permite defender esa idea de que el patrimonio no es el lastre del desarrollo. Nosotros vemos con mucha preocupación que se instale la idea de que los sitios arqueológicos, paleontológicos o cualquier protección patrimonial es de suyo un impedimento para el crecimiento económico y social del país. Eso yo sé que está instalado, nosotros lo tenemos muy presente, pero vemos que es una cosa que se puede trabajar”, planteó el arquitecto.

    La autoridad puntualizó que es lógico que cualquier gravamen sobre un bien público o privado en atención al patrimonio cultural signifique “algún nivel de impedimento”.

    “Lo que no puede ocurrir es que a veces tenemos estos proyectos muy largos y muy caros en rescates de materiales que pueden no estar tan justificados. Pero de ahí a pasar a caricaturas que señalan que en Chile no tenemos nada valioso y que estamos rescatando puros cachureos y que llenamos los museos de cosas que no sirven, yo creo que eso está muy lejos de la realidad”, advirtió.

    Más sobre:SeptiembrePatrimonioChileEmilio de la CerdaPermisologíaFiestas PatriasCMNMuseos

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