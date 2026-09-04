CMF pone en consulta normativa que prohíbe a operadores de pago prestar servicios a casinos online

Hace un mes la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó en consulta una normativa que actualiza el listado de actividades complementarias que pueden realizar las empresas operadoras de tarjetas de pago.

Allí se incluyó una norma que empezó a generar ruido, puesto que se entendió que se prohibiría a los operadores de pago prestar servicios a casinos online. Esto se refiere al servicio mediante el cual las personas realizan pagos a las plataformas de apuestas no autorizadas en Chile.

Esto, por cuanto la referida norma en consulta establece que “la autorización para desarrollar las actividades complementarias previstas en la presente circular se circunscribe a la celebración de contratos y a la prestación de dichos servicios respecto de entidades que desarrollen actividades conforme al ordenamiento jurídico nacional y cuyo giro se encuentre debidamente habilitado, cuando así lo exija la ley, mediante las autorizaciones, permisos o concesiones correspondientes”.

Y agrega que, “del mismo modo, dicha autorización no comprenderá la prestación de servicios respecto de actividades desarrolladas en el extranjero que, de realizarse en Chile, constituyan actividades ilícitas conforme al ordenamiento jurídico nacional”.

La Corte Suprema ha declarado ilegales las apuestas online no autorizadas, mientras que en paralelo el gobierno decidió que el Servicio de Impuestos Internos (SII) habilite un mecanismo para que las plataformas extranjeras de este tipo puedan inscribirse y pagar IVA por las operaciones que realizan en Chile.

En un punto de prensa realizado este viernes, la presidenta de la CMF, Catherine Tornel, fue consultada sobre este asunto. En particular, respecto de si los operadores de pago quedan impedidos o no de ofrecer servicios a los casinos online.

Tornel aclaró que “la versión que pusimos en consulta, dice claramente en un párrafo que: solamente pueden prestar servicio actividades que sean legítimas en Chile, y los casinos solamente están permitidos en Chile para algunas empresas específicas, por lo tanto, de no estar ofrecidos estos servicios por esas empresas específicas, no serían legítimos, y por lo tanto, los operadores de pago no podrían ofrecer servicios de pago a estas empresas que no tienen negocios que sean reconocidos legítimamente en Chile”.

¿Y los servicios de payout aplica también para los casinos online? “Sí, aplica para los casinos. Si es que se aprueba nuestra norma, de la manera en que fue puesta en consulta, entonces no se podrían realizar payouts a actividades que sean ilegítimas en Chile, y efectivamente esa es una actividad, hasta este momento, ilegítima en Chile”, explicó.