El elogio de Zverev a Tabilo antes de medirse en el US Open: “Jugamos el año pasado; ahora es un tenista mucho mejor”.

Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) jugará por primera vez la tercera ronda del US Open. Tras vencer al australiano Alexei Popyrin (130°) aparece Alexander Zverev (2°) en el camino.

El chileno, de hecho, ya visualiza el duelo. “Ojalá volviera a ser en esa cancha (Arthur Ashe). Ahora tratar de hacer lo mejor posible”, dijo. En la temporada pasada se enfrentaron en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos. En esa ocasión fue victoria por 6-2, 7-6 y 6-4.

El alemán venció con dificultades al francés Quentin Halys (52°) por 6-4, 4-6, 7-6(3), 6(3)-7 y 6-3 tras cuatro horas y 33 minutos. “He ganado, eso es lo más importante. He vuelto a estar aquí otras cuatro horas y media, otra vez hasta las 02:15 de la madrugada. Pero para eso voy al gimnasio y para eso entreno en pista. Para eso trabajo cada día: para estar preparado y poder salir adelante en momentos tan difíciles”, dijo tras el encuentro.

Luego, Zverev anticipó su próximo desafío ante Tabilo. El europeo recordó su último choque, en el mismo certamen. “Jugué contra él el año pasado en primera ronda, pero creo que ahora es un tenista mucho mejor. Así que espero otro partido complicado”, señaló.