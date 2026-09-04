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    Arzola destaca agenda para reducir carga administrativa en colegios: “Se ha ido desviando el foco de lo educativo”

    La ministra de Educación abordó esta jornada el plan presentado por el Mineduc para fortalecer la autonomía de los equipos directivos, apuntando a que debido a la sobrecarga burocrática se ha ido desviando el foco de lo educativo hacia el trámite administrativo.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó esta jornada la agenda que presentaron ayer jueves, la cual contiene 19 medidas para simplificar exigencias y fortalecer la autonomía de los equipos directivos otorgando así mayor tiempo para los aprendizajes.

    En entrevista con 24 Horas, la titular del Mineduc explicó que en general, la tendencia en la última década ha sido “delegar en las escuelas y, por lo tanto, en sus directores, que son quienes las lideran, la solución o la atención de una serie de problemas que a menudo les exceden”.

    “Los niños están mucho tiempo en los colegios, entonces es un lugar propicio para poder atender muchas tareas, pero el resultado de delegarles más tareas implica que eso es a través de una ley, de una norma, de una obligación o de un protocolo. Y cada vez que hacemos un protocolo, que hacemos una obligación, eso implica que eso tiene que tener una verificación, un formulario, evidencias de que se está llevando adelante ese proceso”, explicó.

    Entonces, explicó la ministra, el resultado es que los directores “han tenido que dedicar cada vez más tiempo a estar cumpliendo sus obligaciones, llenando sus formularios, demostrando todas esas evidencias, en lugar de, por ejemplo, cuando ocurre un conflicto, preocuparse de que ese conflicto sea atendido de manera formativa, de que ese niño aprenda del conflicto”.

    “Al final, los protocolos pasan a ser más un objetivo en sí mismos que un medio para atender ese conflicto y que el niño aprenda de él. Entonces, en el contexto, por ejemplo, de los problemas de convivencia que vemos al interior de los colegios, se ha ido desviando el foco de lo educativo, de lo pedagógico, hacia el trámite administrativo”, señaló.

    Junto con esto, añadió, en general esta tendencia a la sobrecarga de burocracia también va de la mano “de una suerte de desconfianza”.

    “Cuando tú pretendes que el director resuelva un problema a través de un protocolo en lugar de a través de su criterio profesional, de alguna manera tú le estás quitando el piso a su trabajo. Lo mismo a los profesores”. advirtió.

    Consultada sobre cómo se va a medir que la menor carga administrativa se traduzca en una mejora de los colegios, Arzola sostuvo que ésto permitirá recuperar espacios más integrales en la educación.

    Cuando en vez de estar educando estás llenando el formulario, tu trabajo como educador pierde sentido (...) entonces cuando tú les devuelves ese sentido que es educar, obviamente que lo que estás tratando de recuperar son esos espacios de aprendizaje, de enseñanza y eso debería traducirse en mejoras de los resultados y también obviamente de lo que tiene que ver con el formativo integral, no solamente aprendizaje, leer, matemáticas, sino que también que mejore las relaciones al interior de la escuela

    En ese sentido, Arzola explicó que esto se trata ”de revisar y de simplificar, evitar duplicidades, pero no quitar toda la labor administrativa (...) hay trabajo administrativo que tiene también un valor. Acá lo importante es sacar lo de bajo valor".

    Más sobre:NacionalEducaciónMineducMinisterio de Educación

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