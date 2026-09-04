El round que se desató en la Comisión de Mujeres del Congreso
En la instancia legislativa de la Cámara de Diputados, se produjo un fuerte debate entre las parlamentarias oficialistas y de oposición respecto de la pertinencia de juntarse formalmente con la jefa de la cartera, Judith Marín (Partido Cristiano). “No estoy disponible para perder el tiempo en una reunión”, fustigó Constanza Schönhaut (FA).
Hacia el final de la sesión de este miércoles 2 de septimebre, en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, se generó una fuerte tensión por la ausencia de la ministra de la cartera, Judith Marín (Partido Cristiano) y el silencio del ministerio ante los oficios enviados por los parlamentarios a la cartera.
Las diputadas encargadas de hacer ver el reclamo fueron Carolina Cucumides (PS), Andrea Parra (PPD), Irací Hassler (PC) y Constanza Schönhaut (FA)
La encargada de abrir los fuegos fue la diputada socialista, quien señaló que “esta es una de las pocas comisiones que se dice que hay apertura al diálogo, que tenemos un camino común (...), pero un plan específico de políticas públicas estos cuatro años, yo no lo conozco”.
Aunque aseguró que la ministra Marín las ha invitado a una conversación -donde se planteó que querían respuestas “de fondo” a los oficios que han enviado al Ministerio- criticó que “cuando uno de verdad quiere establecer un diálogo abierto (...), la verdad es que uno se abre”, complementando en que ha visto “una falta directa al fondo del asunto”.
La diputada Parra, en tanto, si bien también reconoció que ha sido invitada por el asesor de la ministra, consideró que “hay que tener algunas consideraciones prácticas, no todos somos de Santiago”.
Y añadió: “Me piden que esté los lunes a las 9 de la mañana (en el Ministerio), cuando recién yo a esa hora estoy intentando tomar el avión para venirme para acá”.
“Cuando uno quiere de verdad establecer puentes de conversación, uno tiene que ceder en algunas cosas”, remató la diputada por La Araucanía, reforzando la crítica de falta de respuestas a los oficios.
A su turno, la diputada Hassler fustigó que “ha habido una forma de trabajo por parte de la ministra de su equipo, con esta comisión, que ha sido de muy poca respuesta”.
Además, la diputada comunista alegó que en la última concurrencia de Marín a la comisión, respondió a las consultas “casi sin tiempo, eso fue bastante notorio que no quedó tiempo para que la ministra respondiera; no sé si eso fue con intención o no, pero lo concreto es que no respondió”.
En esa línea, pidió “un respeto institucional” a la instancia legislativa.
La diputada Schönhaut, en tanto, elevó el tono y lanzó: “Yo no estoy disponible para ir a perder el tiempo en una reunión cuando las tres veces que ha venido la ministra en estos seis meses he perdido el tiempo”.
“He preparado las reuniones, me he leído los antecedentes, he hecho las preguntas de manera ordenada y no hemos tenido ninguna respuesta. Y si me voy a sentar a puertas cerradas para lo mismo, para eso no estoy disponible”.
El blindaje oficialista
Las diputadas representantes de gobierno, por su parte, no dudaron en blindar a la ministra Marín.
La diputada Sara Concha (Partido Cristiano) planteó: “Me llama la atención cuando se critica tanto, además, habiendo hecho un llamado abierto del Ministerio a los parlamentarias de esta comisión a participar de instancias de diálogo en el mismo Ministerio donde hemos aparecido un par de diputadas que obviamente tenemos interés en poder avanzar”.
Junto con ello, Concha criticó que “no sé cuál será la excusa para no asistir a estas instancias de diálogo, pero además después salir criticando de que no se ha dado esa instancia, es un poco contradictorio”.
“Si nosotros tuviésemos un interés real de poder avanzar, intentaríamos por lo menos buscar esa instancia de conversar más allá de las diferencias que puedan existir, porque sí ha estado de parte del Ministerio”, remató la correligionaria de la ministra.
La diputada Javiera Rodríguez (republicana), en tanto, dirigió sus palabras directamente a Cucumides y Parra. “Si uno tiene interés real va a agotar todos los espacios para hacerse escuchar, hacerse notar y poder conversar.
“El diálogo no va sujeto a condiciones, más si la condición es (que) respondan o no a un oficio. A cuántas de nosotros no le han respondido algo, y no por eso se cierra a debatir, a dialogar”, criticó la republicana.
Y añadió: “Si la ministra da un espacio y no se puede, buscaremos las posibilidades de reunirnos en otro espacio y otro lugar. Acá hay un fin mayor que es trabajar por las mujeres y creo que eso es sobre cualquier condición que podamos tener”.
Además, la diputada Rodríguez acusó que “hay una responsabilidad” y se ofreció para coordinar una reunión con la jefa de la cartera.
“Tal como usted dicen que el Ejecutivo no ha tenido disposición real al diálogo, también hay que mirarse y decir ‘bueno, acá parece que no nos estamos entendiendo, no estamos poniendo todos de nuestra parte”, remató la diputada.
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