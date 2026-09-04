Ojos de la llave: Kast prepara su pie de cueca y el condenado por maltrato animal que celebró en el Congreso

Santiago, 24 de Abril de 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, realiza un punto de prensa donde se refiere a temas de contingencia. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El próximo lunes, a las 19:00 horas, se realizará la Tefilá (u oración) por Chile, organizada por la comunidad judía en el país. La ceremonia, en esa religión, es algo equivalente al Te Deum que celebra la Iglesia Católica.

La particularidad de esta edición, que se desarrollará en una sinagoga en la Región Metropolitana, es que participará el Presidente José Antonio Kast.

El año pasado, este hito -con motivo del mes de la patria- se realizó en la Sinagoga Or Hayam, en Viña del Mar. El entonces presidente Gabriel Boric no asistió, pero sí lo hicieron sus ministros de Relaciones Exteriores y de la Secretaría General de la Presidencia, Alberto van Klaveren y Macarena Lobos, respectivamente.

El expresidente Sebastián Piñera también se sumó a esta instancia mientras gobernaba. “Orar por Chile es más urgente y necesario que nunca, porque hemos vivido tiempos de grandes adversidades, pero también tiempos de mucha confusión y de debilitamiento de valores esenciales”, dijo cuando participó de la Tefilá de 2021, cuando aún se sentían los efectos de la pandemia.

Condenado por maltrato animal celebra en el Congreso

El martes de esta semana, el Congreso Nacional recibió invitados especiales: representantes del mundo circense asistieron para participar de la votación del proyecto de ley que buscaba reconocer el circo chileno, que fue aprobado en la Cámara con 142 votos a favor.

Uno de los invitados era Joaquín Maluenda, conocido como “Tachuela Grande”, uno de los nombres más importantes de la industria del circo en Chile. Lo que se omitió durante la jornada es que él ha sido condenado por maltrato animal en al menos dos ocasiones.

“Mantiene los animales bajo cuidado mínimos y sujetos a falta de condiciones indispensables para su sobrevivencia (...), mal alimentados, sometidos a estrés permanente por las condiciones de hacinamiento y falta de higiene, así como falta de cuidados médicos veterinarios indispensables en relación a cada especie (...). En especial, respecto a la elefanta Ramba, circunstancia que ha sido constatada por (un) experto en fauna silvestre”, se lee en la sentencia de 2013. Recibió otra en 2019, por la que tuvo que pagar una multa a beneficio fiscal de dos UTM.

Tras la aprobación del proyecto, el artista se mostró satisfecho con el resultado. “Contento, señor, contento”, posteó en sus redes, junto a una foto de él en el hemiciclo.

Maluenda se fotografió junto a diputados como José Carlos Meza y Stephan Schubert, del Partido Republicano. También fue destacado por la diputada Marisela Santibáñez, de la bancada comunista. “Al señor Maluenda lo abracé una y otra vez, y lo vuelvo a abrazar, porque es un hombre que le da fuerza a los circos. Amo la tradición circense”, comentó en la sala.

No fue la primera vez de Maluenda en el Congreso. A mediados de mayo, asistió a una comisión de Cultura.

Kast prepara su pie de cueca

Al menos una vez a la semana, el Presidente José Antonio Kast se ha hecho un espacio en su agenda para preparar el pie de cueca que bailará el próximo 16 de septiembre en la inauguración de las fondas del Parque O’Higgins, una de las principales tradiciones de las fiestas patrias. Lo ha hecho con un grupo de la comuna de Paine, con el que ya ha practicado en años anteriores.

El Mandatario, eso sí, ya tiene experiencia en el baile nacional. Sin ir más lejos, el año pasado en sus redes sociales compartió un video en el que se le ve realizando algunos de los pasos como el zapateo y el escobillado, junto a uno de sus hijos.

Dentro del gobierno, otra de las autoridades que ha estado practicando para el 16 de septiembre es la ministra de la Mujer, Judith Marin, quien lleva cerca de tres semanas con clases del baile nacional.

La desconocida faceta literaria de Lucas Palacios

El exministro de Economía del segundo gobierno de Sebastián Piñera y actual rector de Inacap, Lucas Palacios, sumó esta semana una nueva faceta a su trayectoria pública.

Este jueves lanzó en el Bar Liguria de Lastarria su libro “Payaso”, un poemario que lo aleja por un momento de la economía, la política y la educación técnico-profesional para adentrarse en la literatura.

El libro propone, según su presentación, un recorrido alegórico protagonizado por la figura de un payaso trashumante, en el que la inocencia dialoga con la crudeza del mundo contemporáneo, los recuerdos de infancia y el mito. La obra transita por distintos registros, desde el lirismo hasta la crónica caballeresca y el paisaje urbano.

La presentación de Payaso contó con la participación de la exrectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, de la actriz y cantante, Amaya Forch, y de la filósofa Carolina Dell’Oro. También estuvo presente en el lanzamiento, entre otras personas, la actual presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), el exsenador y vicepresidente de FEF, Guido Girardi. Esto marca así otra faceta de Palacios, quien ya había publicado anteriormente trabajos de ficción y poesía.

El error matemático de Daniel Jadue

Un comportamiento usual del exalcalde Daniel Jadue en redes sociales es responder posteos sobre problemas matemáticos. Esta semana lo hizo.

“Si resuelves esta pregunta en 10 segundos, tu conocimiento de matemáticas está por encima de la media. ¿Puedes resolverla?“, decía un post, que se muestra a continuación.

Él respondió: 1. Es incorrecto. Cualquier número (distinto a 0) con exponente 0 es igual a 1. Al sumar 1 tres veces, el resultado es 3. Y 3 con exponente 3 da 27. ¿Y qué resulta de dividir 27 en 9? 3.