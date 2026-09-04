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    EN VIVO

    Repasa la derrota de Ipswich, con un Marcelino Núñez que solo fue suplente, ante Liverpool por la Premier League

    El elenco del chileno y los Reds se vieron las caras en el inicio de una nueva fecha de la Primera División inglesa.

    Minuto a minuto

    Ipswich 0-2 Liverpool

    Con este resultado, Ipswich se queda con tres puntos en la tabla, mientras que Liverpool alcanza los cinco.

    Sin Marcelino

    En Ipswich, Marcelino Núñez permaneció en la banca de suplentes y no ingresó al campo.

    ¡Final del partido!

    Ipswich cayó en casa por 0-2 ante Liverpool por la Premier League.

    72′ Marcelo Núñez sigue en la banca en Ipswich

    70’ No hay penal

    La revisión en el VAR arrojó una posición de adelanto en la previa. No hay penal para los Reds

    69′ Se revisa un posible penal para Liverpool

    Ya se juega el segundo tiempo entre Ipswich y Liverpool

    Las estadísticas del primer tiempo

    ¡Final del primer tiempo!

    Con Marcelino Núñez en la banca, Ipswich cae de local por 0-2 ante Liverpool en la Premier League.

    Era el tercero, pero lo anularon

    Isak marcaba el 3-0 para Liverpool por el centro del área, pero estaba en posición de adelanto.

    Una serie de enganches para el segundo de Liverpool

    El primer festejo de Isak

    Así está jugando Liverpool

    9′ ¡Golazo del Liverpool!

    Alexander Isak otra vez, para el 2-0 sobre Ipswich, en una definición llena de enganches.

    6′ ¡Gol de Liverpool!

    Alexander Isak abre la cuenta ante Ipswich.

    Con Marcelino Núñez en la banca: así forma Ipswich

    ¡Arranca el partido!

    Ipswich se enfrenta en Portman Road a Liverpool.

    ¡Bienvenidos!

    Buenas tardes, les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Ipswich contra Liverpool, por la Premier League.

    Más sobre:En vivo

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