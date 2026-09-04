Repasa la derrota de Ipswich, con un Marcelino Núñez que solo fue suplente, ante Liverpool por la Premier League

🐍 Gakpo dejó pagando a Palacios con una gran gambeta, metió una asistencia espectacular para Isak y el sueco le rompió el arco a Scherpen, para el 1-0 del Liverpool ante Ipswich Town: ¡¡GOLAZO!!



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