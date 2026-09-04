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    Garnero eleva a Fernando Zampedri en la UC: “Está por arriba de la media; las comparaciones son una estupidez muy grande”

    El técnico elogia al goleador histórico de Universidad Católica y anticipa el duelo ante Everton.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Garnero eleva a Fernando Zampedri en la UC: “Está por arriba de la media; las comparaciones son una estupidez”. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Daniel Garnero anticipó el duelo que Universidad Católica disputará ante Everton, este sábado, a las 17.30, por la Liga de Primera. El técnico de la UC apuntó a la importancia del encuentro en la pelea por el Chile 2. “Jugar con un equipo que está muy bien, que viene sacando muchos puntos, con un buen funcionamiento, va a tener una complejidad mayor el partido. Necesitamos estar bien. Nosotros confiamos mucho en lo nuestro. Si estamos bien, podemos adueñarnos del juego”, señaló.

    El entrenador argentino también se refirió al calendario que enfrenta la UC, que tendrá dos partidos como visitante en los próximos compromisos. “Hablamos antes del partido con O’Higgins. Teníamos tres partidos por delante muy difíciles, con grandes rivales, y que son rivales que van a pelear con nosotros Chile 2, que es tan importante”, explicó.

    Garnero valoró las dos victorias consecutivas que consiguió la UC. “Necesitamos estar mejor de lo que tuvimos el último partido. Porque podemos. Estos dos triunfos también nos vienen muy bien en la parte anímica. Sabiendo que quizás no fueron nuestros mejores juegos, pero logramos lo más importante, que es el resultado”, afirmó.

    Garnero. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Las bajas en el plantel

    Garnero también abordó los problemas físicos que han afectado al plantel de la UC. Mencionó las situaciones de Clemente Montes y Justo Giani. “Cuando no llegamos con el plantel al 100% en cantidad de jugadores y cuando el futbolista lamentablemente baja un poco el nivel y aparecen estos inconvenientes”, comentó.

    “Clemente estaba bárbaro y lamentablemente en su mejor momento tuvo que parar. Juato venía muy bien y está con un pequeño inconveniente”, puntualizó.

    “Estamos tratando de sobrellevarlo de la mejor manera. Obviamente que los buenos niveles individuales ayudan mucho al equipo y esperamos y confiamos que no solo ellos dos, porque obviamente se nota mucho en la parte ofensiva. Todos levantemos un poquito ese nivel individual, que es lo que estamos necesitando”, agregó.

    Garnero planteó que la falta de un plantel completo ha afectado al equipo durante momentos importantes de la temporada. “No pudimos competir con nuestros mejores jugadores en su mejor momento en momentos importantes. Eso, el fútbol tiene esas cosas. A veces te pasa y tienes que bancártela”, dijo.

    En esa línea, destacó la competencia interna. “Al que tiene su oportunidad, que la aproveche. A veces es un juvenil, a veces es un muchacho de mayor experiencia que le tocó participar menos y aprovecha las oportunidades. De eso se trata, de esa competencia interna que te haga potenciar individualmente a cada uno y eso produzca un efecto colectivo mayor y mejor”, señaló.

    El momento de Zampedri

    Garnero también destacó a Fernando Zampedri, quien vive su mejor temporada. En esa línea, se refirió a la comparación con Javier Correa, el goleador de Colo Colo. “Las comparaciones no me interesan lo más mínimo”, comenzó diciendo Garnero.

    “Son dos excelentes futbolistas. ¿Qué decir de Fernando para Católica? Es uno de los jugadores trascendentales de la historia del club, no de la actualidad. Eso ya lo catapulta a un lugar que está por arriba de la media de cualquier futbolista”, señaló sobre Zampedri.

    “Correa es un excelente futbolista, lo conozco del fútbol argentino. Yo no soy de comparar. ¿Messi o Maradona? Esas comparaciones me parecen una estupidez muy grande", remarcó.

    Para Garnero, la presencia de delanteros como Zampedri y Correa contribuye a elevar el nivel del campeonato. “Es una manera de jerarquizar el fútbol chileno. Captar ese tipo de futbolistas que lamentablemente en el medio local no hay. Si tu traes de afuera, aciertas y traes bien, la liga va a mejorar, la competencia interna va a elevarse”, explicó.

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