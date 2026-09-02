Javier Correa se burla de la U tras conocer el castigo por el Superclásico: “Te tienes que morir solo; nunca sapo”

“Es un chiste. Es mejor quedarte en casa, tomando mate y que te den no más la sanción”. Esas fueron las primeras palabras de Javier Correa tras conocer el castigo que le propinó el Tribunal de Disciplina de la ANFP, por sus gestos de tintes obscenos luego de derrotar a Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

Dos fechas de suspensión fue el dictamen y se suman a las tres que ya había recibido por criticar el desempeño del juez Nicolás Gamboa en la derrota ante Huachipato por la Copa de la Liga. “Tendríamos que averiguar de club son hinchas los que dan el veredicto... Para mí debería ser en vivo, para que la gente vea como son sus reacciones y sus caras, porque -por ahí estás regalado”, lanzó.

Luego, el artillero prosiguió con sus descargos contra los miembros del ente jurídico. “No te contestan, no te dicen nada y siento que no es parcial. Capaz que por decir esto, me perjudica más. Pero parece que es ‘castiguemos porque es Colo Colo’, siento que es así”.

El argentino desestimó que su ausencia perjudique el rendimiento del líder de la Liga de Primera. “Confío en mis compañeros, en lo que venimos haciendo, en lo que trabajamos, pero te da rabia porque no eres libres de expresarte en su momento, no sos libre de hacer nada y nuestra reacción fue a los camarógrafos”.

Acto seguido, Correa enfatizó: “Yo en ningún momento vi a la gente, si a la gente que le puedo decir, no tengo nada contra ellos. Obviamente, no me van a querer porque juego en Colo Colo, pero esto es fútbol, es folclor”.

Lo que si aclaró es que “le pido disculpas a la gente de Colo Colo, porque debo ser responsable de lo que hago... A mis compañeros trato de ser ejemplo, pero estas cosas te dejan mal parado y no tenía ánimo de dañar a nadie, no pensé en quién estaba allá o acá, fue cosa del momento”.

También señaló en la transmisión que no hay que ser “nunca sapo. Te tienes que morir solo, pero nunca sapo”.

Foto: Dragomir Yankovic/Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

“¿Tanto odio? No le gusta ver a Colo Colo bien”

Las declaraciones de Javier Correa se dieron en el streaming que realiza Arturo Vidal en sus cuentas de redes sociales. El integrante de la Generación Dorada lanzó, luego de enterarse del castigo a su compañero: “Tanto nos van a querer bajar, ¿por qué tanto? ¿Tanto odio? No le gusta ver a Colo Colo bien".

El Rey coincidió en que las sesiones del Tribunal de Disciplinas deberían ser transmitidas para todo público. “Yo lo pensaba. Por qué si uno va a hablar con un par de personas que no sabemos de que club son, por qué no lo colocan en vivo para que la gente vea... La otra vez cuando fui, pedí disculpas y me dijeron ‘no te preocupes’ y me dieron dos fechas y ni la pensaron. A los cinco minutos ya sabían todos”, sostuvo.

Finalmente, Vidal tuvo palabras para los integrantes de la U que realizaron la denuncia. “Nosotros, cuando perdemos, nos vamos calladitos, ni nunca buscamos detalles ni cómo celebran, ni nada.... y aunque nos castiguen a todos, igual vamos a salir campeones”, concluyó.