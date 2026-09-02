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    El suculento cheque que recibirá la U por el fichaje de Darío Osorio en Crystal Palace

    Los azules ya habían recibido un elevado monto por el traspaso del oriundo de Hijuelas al Midtjylland. Ahora también les llegarán ingresos, por conservar el 10% del pase del volante.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay

    Darío Osorio vive un momento estelar en su carrera. Después de tres años en el Midtjylland de la Primera División de Dinamarca, cerró en esta jornada su llegada al Crystal Palace de la Premier League y se suma a Marcelino Núñez en la máxima categoría del fútbol inglés.

    No solo su ahora exequipo danés saca cuentas alegres por la venta, pues también lo hace Universidad de Chile, que conserva un 10% de una futura venta. Eso sí, los azules deberán esperar a que esta se concrete, ya que la llegada del oriundo de Hijuelas se da producto de un préstamo.

    La transferencia contempla un préstamo con una obligación de compra de 30 millones de dólares más otros cuatro millones de la misma moneda en variables. A ello se suma una tasa de préstamo de 2 millones. En total, la operación involucrará US$ 36 millones.

    Es así como la figura de 22 años le reportará al club que lo formó un cheque de más de US$ 3,6 millones. En total, Osorio les habrá dejado casi US$ 10 millones considerando los derechos de formación, pues en 2023, Universidad de Chile vendió el 90% del pase del jugador en US$ 5,3 millones.

    En cuotas

    En septiembre de 2023, Azul Azul informó mediante un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) cómo habían sido los términos de la venta del joven futbolista a Europa.

    Junto con detallar los montos de la venta, también se dio cuenta de la fórmula empleada por el Midtjylland para cancelar la millonaria suma. “El precio a pagar se efectuará en cuotas según el siguiente detalle: 37,5% en 2023 (1.875.000 de euros); un 12,5% en 2024 (625.000); un 25% en 2025 (1.250.000) y 25% 2026 (1.250.000)”, explicó el documento firmado por el gerente general José Ignacio Asenjo.

    Más sobre:Darío OsorioFútbolPremier LeagueCrystal PalaceMidtjyllandUniversidad de ChileLa U

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