Mourinho, el estandarte de los cambios en las bancas para la temporada 2026-2027 en Europa

La temporada 2026-2027 de las principales ligas europeas ya está en desarrollo. La Bundesliga fue la última en comenzar, el pasado viernes. LaLiga de España fue la primera en subir el telón, el sábado 15 de agosto. Para el viernes 21 llegaría el turno de la Premier League y la Ligue 1 francesa, mientras que el sábado 22 partió la Serie A italiana. Además de la escasa presencia de jugadores chilenos en los principales torneos del Viejo Continente, un fenómeno más transversal dice relación con el agitado mercado de entrenadores.

Los clubes no solo se enfocan en reforzar sus plantillas, sino que también el periodo de fichajes está marcado por cuántas bancas cambian, y quiénes asumen nuevos desafíos. En esa dirección, la principal modificación pasó en el banquillo del Real Madrid, con el retorno de un viejo conocido.

Después de un par de malas temporadas, la Casa Blanca recurrió a José Mourinho, un DT con la suficiente espalda para tomar decisiones y volver a ser competitivo ante el Barcelona de Hansi Flick. El portugués de 63 años afronta su segunda etapa al frente de los merengues. La anterior, entre 2010 y 2013, tuvo un balance de tres títulos: Copa del Rey 2010-11, Liga 2011-12 y Supercopa de España 2012. Mou vuelve a estar en la primera línea, luego de que sus experiencias inmediatas fueron en Turquía y Portugal. Luego de terminar invicto en la pretemporada, lleva puntaje perfecto en el inicio del torneo hispano: 9 de 9.

El domingo, el Madrid goleó 4-0 al Málaga. “Es importante que la gente lo haya pasado bien, pero si la gente tiene una visión de lo que es fútbol de alto nivel tiene que disfrutar también del segundo tiempo. Se ha visto un equipo trabajando defensivamente, a Vinicius perder el balón y volver a defenderlo. El fútbol no es solo divertirse con la belleza de los goles, también es irse a casa pensando que somos un bloque. Solo se hacen 121 goles en una temporada cuando tienes jugadores top en ataque, ya llevamos 10 en tres partidos, pero alguno lo ganaremos 1-0 y saldremos igual de contentos”, apuntó el luso.

En LaLiga también cambió técnico el Athletic de Bilbao. Asumió el alemán Edin Terzic, ex Borussia Dortmund. Mientras que al Villarreal llegó Iñigo Pérez, subcampeón de la Conference League con Rayo Vallecano. A la tienda de Vallecas llegó Beñat San José, campeón del fútbol chileno en 2018 con la UC.

Xabi Alonso es el técnico del Chelsea.

Españoles a la Premier

Puede ser curioso, pero los dos entrenadores que tuvo el Real Madrid en la campaña anterior hoy están dirigiendo en la Premier League. Uno es Xabi Alonso. El exmediocampista central sonó con fuerza para tomar el Liverpool, considerando su pasado como jugador en Anfield. Sin embargo, fue el Chelsea el que contrató sus servicios, para encabezar la reconstrucción de los Blues, tras acabar en un opaco 10º lugar en la liga pasada (fuera de las copas). El DT campeón de Alemania con Bayer Leverkusen firmó hasta 2030 con los londinenses.

Tiene como vecino a Álvaro Arbeloa, técnico del Fulham. Quien asumió como interino la banca del Madrid luego de la salida de Xabi Alonso, cuenta con una oportunidad para mostrarse en Inglaterra. Si de españoles se trata, la movida de Andoni Iraola al Liverpool fue sorpresiva. El exjugador del Athletic de Bilbao, clave en aquel recordado equipo que dirigió Marcelo Bielsa, destacó en Bournemouth y eso fue la plataforma para reemplazar a Arne Slot en los Reds.

Quien tiene un peso importante sobre sus hombros es Enzo Maresca. Porque el italiano ocupa el lugar que dejó Josep Guardiola en el Manchester City. El ex DT del Chelsea, ganador del Mundial de Clubes 2025, retornó a los Ciudadanos, donde fue asistente del catalán. Por aquello se le considera uno de los principales herederos de la idea futbolística de Pep. Comenzó la Premier con dos triunfos en dos partidos.

En Italia, el Milan recurrió al portugués Rúben Amorim, a quien no le fue bien en Manchester United, para reemplazar a Massimiliano Allegri. Este último ahora está en el Napoli, ocupando el lugar que dejó Antonio Conte. Gennaro Gattuso, quien fracasó en su intento de llevar a la Azzurra al Mundial, está en la Lazio. Y Maurizio Sarri, extécnico del club, ahora está en Atalanta.

En Alemania, el argentino Martín Demichelis llegó al Leipzig, terminando anticipadamente su vínculo con Mallorca, tras descender en España. Dirigirá Champions League. Mientras que el Bayer Leverkusen contrató al español Carles Martínez Novell, quien dirigió a Gabriel Suazo en el Toulouse. Precisamente en Francia, el brasileño Filipe Luís ha comenzado con el pie derecho su experiencia en el Monaco, mientras que Davide Ancelotti, el hijo de Carletto, ahora está en Lille (rival del Betis de Manuel Pellegrini en la Champions).