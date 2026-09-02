SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Mourinho, el estandarte de los cambios en las bancas para la temporada 2026-2027 en Europa

    El regreso del portugués al Real Madrid es el principal movimiento en los banquillos de los grandes del Viejo Continente. También sobresale lo sucedido con el Chelsea, Liverpool, Manchester City y Milan. Ya comenzaron todas las ligas importantes (la Bundesliga fue la última, el pasado viernes).

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    José Mourinho arrancó su segunda etapa al mando del Real Madrid.

    La temporada 2026-2027 de las principales ligas europeas ya está en desarrollo. La Bundesliga fue la última en comenzar, el pasado viernes. LaLiga de España fue la primera en subir el telón, el sábado 15 de agosto. Para el viernes 21 llegaría el turno de la Premier League y la Ligue 1 francesa, mientras que el sábado 22 partió la Serie A italiana. Además de la escasa presencia de jugadores chilenos en los principales torneos del Viejo Continente, un fenómeno más transversal dice relación con el agitado mercado de entrenadores.

    Los clubes no solo se enfocan en reforzar sus plantillas, sino que también el periodo de fichajes está marcado por cuántas bancas cambian, y quiénes asumen nuevos desafíos. En esa dirección, la principal modificación pasó en el banquillo del Real Madrid, con el retorno de un viejo conocido.

    Después de un par de malas temporadas, la Casa Blanca recurrió a José Mourinho, un DT con la suficiente espalda para tomar decisiones y volver a ser competitivo ante el Barcelona de Hansi Flick. El portugués de 63 años afronta su segunda etapa al frente de los merengues. La anterior, entre 2010 y 2013, tuvo un balance de tres títulos: Copa del Rey 2010-11, Liga 2011-12 y Supercopa de España 2012. Mou vuelve a estar en la primera línea, luego de que sus experiencias inmediatas fueron en Turquía y Portugal. Luego de terminar invicto en la pretemporada, lleva puntaje perfecto en el inicio del torneo hispano: 9 de 9.

    El domingo, el Madrid goleó 4-0 al Málaga. “Es importante que la gente lo haya pasado bien, pero si la gente tiene una visión de lo que es fútbol de alto nivel tiene que disfrutar también del segundo tiempo. Se ha visto un equipo trabajando defensivamente, a Vinicius perder el balón y volver a defenderlo. El fútbol no es solo divertirse con la belleza de los goles, también es irse a casa pensando que somos un bloque. Solo se hacen 121 goles en una temporada cuando tienes jugadores top en ataque, ya llevamos 10 en tres partidos, pero alguno lo ganaremos 1-0 y saldremos igual de contentos”, apuntó el luso.

    En LaLiga también cambió técnico el Athletic de Bilbao. Asumió el alemán Edin Terzic, ex Borussia Dortmund. Mientras que al Villarreal llegó Iñigo Pérez, subcampeón de la Conference League con Rayo Vallecano. A la tienda de Vallecas llegó Beñat San José, campeón del fútbol chileno en 2018 con la UC.

    Xabi Alonso es el técnico del Chelsea.

    Españoles a la Premier

    Puede ser curioso, pero los dos entrenadores que tuvo el Real Madrid en la campaña anterior hoy están dirigiendo en la Premier League. Uno es Xabi Alonso. El exmediocampista central sonó con fuerza para tomar el Liverpool, considerando su pasado como jugador en Anfield. Sin embargo, fue el Chelsea el que contrató sus servicios, para encabezar la reconstrucción de los Blues, tras acabar en un opaco 10º lugar en la liga pasada (fuera de las copas). El DT campeón de Alemania con Bayer Leverkusen firmó hasta 2030 con los londinenses.

    Tiene como vecino a Álvaro Arbeloa, técnico del Fulham. Quien asumió como interino la banca del Madrid luego de la salida de Xabi Alonso, cuenta con una oportunidad para mostrarse en Inglaterra. Si de españoles se trata, la movida de Andoni Iraola al Liverpool fue sorpresiva. El exjugador del Athletic de Bilbao, clave en aquel recordado equipo que dirigió Marcelo Bielsa, destacó en Bournemouth y eso fue la plataforma para reemplazar a Arne Slot en los Reds.

    Quien tiene un peso importante sobre sus hombros es Enzo Maresca. Porque el italiano ocupa el lugar que dejó Josep Guardiola en el Manchester City. El ex DT del Chelsea, ganador del Mundial de Clubes 2025, retornó a los Ciudadanos, donde fue asistente del catalán. Por aquello se le considera uno de los principales herederos de la idea futbolística de Pep. Comenzó la Premier con dos triunfos en dos partidos.

    En Italia, el Milan recurrió al portugués Rúben Amorim, a quien no le fue bien en Manchester United, para reemplazar a Massimiliano Allegri. Este último ahora está en el Napoli, ocupando el lugar que dejó Antonio Conte. Gennaro Gattuso, quien fracasó en su intento de llevar a la Azzurra al Mundial, está en la Lazio. Y Maurizio Sarri, extécnico del club, ahora está en Atalanta.

    En Alemania, el argentino Martín Demichelis llegó al Leipzig, terminando anticipadamente su vínculo con Mallorca, tras descender en España. Dirigirá Champions League. Mientras que el Bayer Leverkusen contrató al español Carles Martínez Novell, quien dirigió a Gabriel Suazo en el Toulouse. Precisamente en Francia, el brasileño Filipe Luís ha comenzado con el pie derecho su experiencia en el Monaco, mientras que Davide Ancelotti, el hijo de Carletto, ahora está en Lille (rival del Betis de Manuel Pellegrini en la Champions).

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalLaLigaJosé MourinhoReal MadridXabi AlonsoChelseaEnzo MarescaManchester CityPremier LeagueAndoni IraolaLiverpoolRúben AmorimMilanFilipe LuísMonaco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Figueroa (PC) califica de “preocupante” participación de Kast en Foro Madrid: “Uno se pregunta dónde está la prioridad del Gobierno”

    Nvidia se expande en el mercado de la IA y acuerda la compra de Hugging Face por casi US$ 13.000 millones

    Atentado frustrado al alcalde White: Orrego hace llamado a “redoblar esfuerzos” para desbaratar bandas del crimen organizado

    Países Bajos saca 86 toneladas de oro de EE.UU. y Canadá y las traslada a Londres para prepararse ante “crisis”

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Muere Gloria Steinem, una leyenda del feminismo

    Lo más leído

    1.
    La Universidad de Chile golpea nuevamente a Azul Azul: las conclusiones del informe de Jana que complican a la U

    La Universidad de Chile golpea nuevamente a Azul Azul: las conclusiones del informe de Jana que complican a la U

    2.
    Un oficio a los árbitros por Maxi Guerrero que no llegó y más: la tensa audiencia que marcó el castigo a Javier Correa

    Un oficio a los árbitros por Maxi Guerrero que no llegó y más: la tensa audiencia que marcó el castigo a Javier Correa

    3.
    Le anularon un gol: Alexis Sánchez suma minutos en empate de Montreal por las semis de la Canadian Championship

    Le anularon un gol: Alexis Sánchez suma minutos en empate de Montreal por las semis de la Canadian Championship

    4.
    Javier Correa se burla de la U tras conocer el castigo por el Superclásico: “Te tienes que morir solo; nunca sapo”

    Javier Correa se burla de la U tras conocer el castigo por el Superclásico: “Te tienes que morir solo; nunca sapo”

    5.
    Ministro del Deporte explica su rol en Santiago 2023: “Me voy con la conciencia tranquila de estar actuando bien”

    Ministro del Deporte explica su rol en Santiago 2023: “Me voy con la conciencia tranquila de estar actuando bien”

    6.
    En la antesala de la Copa Davis: Tomás Barrios anuncia a entrenador argentino tras su participación en el US Open

    En la antesala de la Copa Davis: Tomás Barrios anuncia a entrenador argentino tras su participación en el US Open

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este jueves 3 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este jueves 3 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

    Figueroa (PC) califica de “preocupante” participación de Kast en Foro Madrid: “Uno se pregunta dónde está la prioridad del Gobierno”
    Chile

    Figueroa (PC) califica de “preocupante” participación de Kast en Foro Madrid: “Uno se pregunta dónde está la prioridad del Gobierno”

    Atentado frustrado al alcalde White: Orrego hace llamado a “redoblar esfuerzos” para desbaratar bandas del crimen organizado

    Temblor hoy, jueves 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Nvidia se expande en el mercado de la IA y acuerda la compra de Hugging Face por casi US$ 13.000 millones
    Negocios

    Nvidia se expande en el mercado de la IA y acuerda la compra de Hugging Face por casi US$ 13.000 millones

    Países Bajos saca 86 toneladas de oro de EE.UU. y Canadá y las traslada a Londres para prepararse ante “crisis”

    Reforma al mercado de capitales: cómo va a operar el fondo con garantía estatal para financiar créditos hipotecarios

    Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses
    Tendencias

    Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses

    Científicos identifican cómo una red nerviosa potencia el cáncer de mama: esto dice su investigación

    Esta es la dieta que hace perder peso sin comer menos, según un reciente estudio

    “Por márgenes mínimos”: en Canadá lamentan el gol anulado a Alexis Sánchez contra Vancouver Whitecaps
    El Deportivo

    “Por márgenes mínimos”: en Canadá lamentan el gol anulado a Alexis Sánchez contra Vancouver Whitecaps

    En la antesala de la Copa Davis: Tomás Barrios anuncia a entrenador argentino tras su participación en el US Open

    Un castigo espejo que no fue escuchado: Chile Rugby se molesta por la débil sanción al uruguayo que lesionó a Shea y apela

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion
    Tecnología

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    IFA 2026: Sonos presenta Beam Ultra, Ace Ultra y un nuevo sistema operativo

    5 juegos recomendados para gamers

    El gran escándalo de Moria Casán: la historia real de la cena fallida y “todo berreta” que recrea Netflix
    Cultura y entretención

    El gran escándalo de Moria Casán: la historia real de la cena fallida y “todo berreta” que recrea Netflix

    Revelan la causa de muerte de Tim Curry a una semana de su fallecimiento

    Documental de Pulp y Denominación de Origen se exhibirán en Mubi Fest 2026

    Muere Gloria Steinem, una leyenda del feminismo
    Mundo

    Muere Gloria Steinem, una leyenda del feminismo

    Israel confirma maniobras en la frontera con Siria para aumentar su preparación frente a “incidentes complejos”

    La Justicia de Estados Unidos bloquea un nuevo intento de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa