Incendio de gran magnitud afecta a al menos dos galpones en recinto de la Zofri en Iquique

Un incendio de gran magnitud se inició durante la noche del martes y se ha extendido hasta la madrugada de este miércoles en el recinto de la Zona Franca de Iquique (Zofri).

Las llamas afectan principalmente a al menos dos galpones de la Manzana 23, entre las calles Oficina Salitrera Victoria y Oficina Mapocho con Santa Cruz.

La emergencia ha movilizado a numerosas unidades del Cuerpo de Bomberos de Iquique, luego de que se reportara el voraz siniestro al interior de los recintos, donde se almacenaban fardos de ropa.

Ante la magnitud del fuego, Bomberos declaró tercera alarma de incendio, desplegando más de un centenar de voluntarios y más de 20 unidades para las labores de combate y contención.

A los equipos de Iquique se sumaron además carros bomba y camiones aljibe provenientes de Alto Hospicio y Pozo Almonte, con el objetivo de reforzar las labores debido a la intensidad del fuego.

La principal preocupación de los equipos de emergencia se concentra en evitar que las llamas alcancen otros galpones y estructuras ubicadas en las inmediaciones, debido a la proximidad entre los recintos del sector industrial.

Zofri activa protocolos de emergencia

A través de una declaración, Zofri confirmó que el incendio se registra en el sector de calles Mapocho y Santa Cruz, en el denominado Barrio Industrial de la Zona Franca.

“De acuerdo con la información preliminar disponible, la emergencia afecta a dos galpones. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas”, señaló la compañía.

La empresa agregó que mantiene activados sus protocolos de emergencia y que sus equipos se encuentran desplegados en el lugar, además de disponer recursos logísticos y operacionales para colaborar con Bomberos.

Las labores de emergencia continúan durante esta noche, mientras se espera establecer el origen del fuego y determinar la eventual existencia de daños en las instalaciones afectadas.