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    Juez de EEUU dictamina que presunto asesino de Charlie Kirk vaya a juicio: podría enfrentar pena de muerte

    Tyler Robinson se declaró "no culpable" de todos los cargos, por los cuales podría incluso ser condenado a la pena capital. La próxima audiencia quedó fijada para el 23 de octubre.

    Por 
    Europa Press
     
    Cristóbal Palacios
    Imagen de Charlie Kirk. Foto: Archivo.

    Un juez de Utah, en Estados Unidos, dictaminó este martes que Tyler Robinson, el joven de 23 años acusado de asesinar de un disparo al destacado activista político conservador Charlie Kirk, enfrente juicio por el crimen.

    “Se ordena que el acusado, Tyler James Robinson, sea remitido a juicio”, falló el juez de distrito Tony Graf tras una jornada de alegatos en los que la Fiscalía argumentó que existen pruebas suficientes contra Tyler Robinson para proceder con el caso, mientras que la defensa sostiene que las pruebas son insuficientes, según recogió la cadena estadounidense NBC.

    Tras la decisión del magistrado, el abogado defensor de Robinson presentó declaraciones de no culpabilidad en todos los cargos contra su cliente. La Fiscalía lo acusa, entre otros cargos, de asesinato agravado, un delito grave de primer grado que puede conllevar la pena de muerte. La próxima audiencia quedó fijada para el 23 de octubre.

    Robinson está acusado de asesinar a Kirk con un disparo de rifle desde una azotea durante un evento en la Universidad del Valle de Utah el 10 de septiembre de 2025. El asesinato de Kirk, de 31 años, cofundador del grupo Turning Point USA -una de las principales organizaciones de base del movimiento MAGA- y estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmocionó la política estadounidense y sigue emergiendo en múltiples debates e instancias.

    Defensa rechaza móvil ideológico

    Antes de emitir su fallo, el juez Graf permitió que los abogados de ambas partes presentaran sus alegatos finales.

    El fiscal del condado de Utah, Ryan McBride, aseguró que “no es difícil comprender el móvil”, argumentando que “las opiniones del acusado eran contrarias a las posturas que Charlie Kirk defendió públicamente”.

    Asimismo, sostuvo que Robinson puso en peligro las vidas de los asistentes al evento en el que presuntamente mató a Kirk, alegando que “no se puede disparar un rifle contra una multitud de 3.000 personas sin saber que se crea un gran riesgo de muerte para todos los que se encuentran cerca del objetivo”.

    Sin embargo, la defensa de Robinson rechazó ambos argumentos: el abogado Richard Novak argumentó que no se puede probar qué motivó el tiroteo porque “no hay evidencia sobre lo que realmente pensaba el señor Robinson, si es que él fue el autor del disparo, acerca de Charlie Kirk”. “No tenemos ningún testimonio de que el señor Robinson haya hablado alguna vez sobre Charlie Kirk, que haya escuchado algo que haya dicho, que haya comentado algo sobre Kirk en el pasado”, agregó.

    Asimismo, otra abogada defensora, Staci Visser, indicó que el agravante legal defendido por la Fiscalía de Utah, según el cual el acto de Robinson representó un gran riesgo de muerte para otros, no aplica porque no se realizaron múltiples disparos ni amenazas. “Hay un solo acto, un solo disparo, una sola bala, una sola víctima”, remarcó.

    Por su parte, el juez Graf admitió en el fallo este agravante y declaró que el Estado ha cumplido con su obligación probatoria en esta fase preliminar. Con todo, no se pronunció sobre el fondo del asunto.

    Más sobre:Charlie KirkjuiciohomicidioEE.UU.Utah

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