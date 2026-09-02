Estados Unidos afirma que desarticuló una red de reclutamiento y recaudación de fondos de Hamas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la desarticulación de una supuesta trama del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) para la recaudación de fondos y reclutamiento de más miembros.

De acuerdo con el anuncio, se incautó un monto superior a los US$ 500.000 en criptomonedas presuntamente dirigidas a la milicia palestina.

“Más de 560.000 dólares (unos $524.076.000) en donaciones en criptomonedas destinadas a Hamas han sido incautadas y sus plataformas y sitios web de comunicación para recaudación de fondos y reclutamiento han sido desmanteladas”, señaló la cartera.

Asimismo, se sostuvo que Hamas controlaba la red “por cuenta de su ala militar, las Brigadas Al Qassam”.

Al hilo de la operación, la fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, envió un mensaje a la organización extremista.

“Detendremos la recaudación de fondos para el terrorismo. Sus redes no son seguras, sus criptomonedas son vulnerables y no pararemos hasta que su capacidad de librar guerras sea derrotada”, remarcó Pirro.

Sobre la incautación, el fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, John Eisenberg, afirmó que “estas incautaciones privan a Hamas de los recursos de los que depende para reclutar y radicalizar individuos en línea y financiar ataques bárbaros como el del 7 de octubre de 2023”.

A su vez, el subdirector de la División Cibernética de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), Brett Leatherman, destacó que “Hamas dependía de las criptomonedas y las plataformas en línea para solicitar fondos de donantes de todo el mundo y mover ese dinero fuera del sistema financiero formal”.

Citando documentos judiciales, el Departamento de Justicia explicó acerca del mecanismo de la trama que “un grupo de chat que afirmaba tener vínculos con Hamas en una plataforma de comunicaciones encriptadas dirigía a sus seguidores a un sitio web de recaudación de fondos y proporcionaba a los donantes un conjunto rotativo de direcciones para donaciones en criptomonedas”.

Así, se utilizó “información de múltiples fuentes humanas” que las autoridades estadounidenses, reza el comunicado, han logrado “identificar, rastrear e incautar” el citado montante económico en criptomonedas “destinadas a apoyar a las Brigadas Al Qassam de Hamas”.

Por otra parte, la cartera anunció que, “mediante fuentes y métodos relacionados, el FBI también obtuvo información sobre miles de personas que contactaron a Hamas en línea para donar o intentar donar a la organización terrorista utilizando criptomonedas y otros medios tradicionales”.

“Dicha información se utilizará en futuras operaciones antiterroristas del FBI”, señala el documento.