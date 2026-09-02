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    La sentida despedida del Midtjylland a Darío Osorio: “Te deseamos lo mejor en la liga más grande del mundo”

    El club danés anunció el acuerdo que alcanzó con el Crystal Palace y su gerente deportivo, Kristian Bach, no escatimó elogios para el chileno.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Osorio fue transferido a la Premier League. Foto: @fcmidtjylland

    Casi al unísono. Mientras el Crystal Palace le daba la bienvenida a Darío Osorio, Midtjylland lo despedía con emotivas palabras tras tres temporadas defendiendo la camiseta de los Lobos.

    “Darío Osorio se une al equipo de la Premier League y ganadores de la Conference League de la temporada pasada, Crystal Palace, en un acuerdo de cesión con obligación de compra. Gracias por todo, Darío. Te deseamos lo mejor en la liga más grande del mundo”, postearon en sus redes sociales.

    Pero eso no fue todo. En la página web del club danés, se pueden leer las declaraciones de su director deportivo, Kristian Bach, el cual no se guardó elogios para describir el pase del volante ofensivo por su institución.

    Cuando miramos hacia atrás en el viaje de Darío, es ante todo con orgullo. Lo recogimos como un gran talento chileno, y desde entonces hemos trabajado duro juntos para desarrollarlo como jugador y como ser humano”, aseguró el directivo.

    Luego agregó que “ahora está en una carrera en la que el siguiente paso es la Premier League. Este es exactamente el viaje que queremos crear para los jóvenes jugadores que vienen al FC Midtjylland... Se necesita mucho para llegar desde Chile hasta el centro de Dinamarca y a una de las ligas más grandes del mundo”.

    ¿Cuáles fueron esas cualidades? “Darío ha sido curioso, ambicioso y dispuesto a trabajar con todos los detalles necesarios para elevar su nivel. Al mismo tiempo, nos ha dado algunos momentos muy especiales en el camino, que tanto nosotros, como los aficionados, recordaremos durante mucho tiempo”, detalló Bach.

    También añadió que “cualquiera puede ver que Darío tiene una velocidad y una capacidad para desafiar y terminar, lo que puede ganar partidos de fútbol. Pero lo que ha sido crucial para su desarrollo es que ha puesto más y más capas en su juego. Se ha vuelto más completo, más maduro y mejor en influir en los 90 minutos, ofensiva y defensivamente”.

    Finalmente, el gerente deportivo concluyó que “también es una de las cosas que hace que sea muy grande ver dónde está hoy. Hace tres años, vino aquí desde Chile como un joven jugador con enorme potencial. Ahora va a la Premier League como un jugador internacional con gran experiencia europea y con una fundación que se ha creado aquí en Midtjylland”.

    Mira el posteo de despedida para Osorio:

    Más sobre:Darío OsorioMidtjyllandCrystal PalaceTransferenciaPremier LeagueFútbol EuropeoFútbol

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