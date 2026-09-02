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    Fiscalía abre nueva arista en caso Franco Vargas y formalizará a ocho militares por apremios ilegítimos a otros tres conscriptos

    La investigación se desprende de la causa por la muerte del soldado en abril de 2024 y contempla a cinco nuevos imputados, mientras otros tres ya enfrentan cargos en el proceso principal por los hechos ocurridos durante la instrucción militar en la zona altiplánica.

    Por 
    Roberto Martínez

    La Fiscalía de Arica formalizará este miércoles a ocho funcionarios del Ejército por su presunta participación en delitos de apremios ilegítimos contra tres soldados conscriptos, en hechos ocurridos en la localidad de Pacollo, en la provincia de Parinacota.

    La audiencia está fijada para las 8.30 horas en el Juzgado de Garantía de Arica y corresponde a una investigación que se desprende de la causa principal por la muerte del conscripto Franco Vargas, ocurrida el 27 de abril de 2024 durante una marcha de instrucción militar en la zona altiplánica.

    De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público, los tres conscriptos considerados en esta nueva arista pertenecían al mismo grupo de jóvenes que realizaba su servicio militar junto a Vargas, aunque no formaban parte de su escuadra directa.

    Los hechos investigados habrían ocurrido durante el período en que los soldados permanecieron en Pacollo, en el marco de la campaña de instrucción.

    Según información preliminar, los tres afectados habrían sufrido distintas formas de vejaciones y agresiones atribuidas a funcionarios militares.

    De los ocho imputados que serán formalizados, a tres ya se le comunicaron cargos respecto de la causa relacionada con la muerte de Vargas, por lo que enfrentarán ahora nuevos cargos por los hechos que afectaron a los otros tres conscriptos.

    Los cinco restantes corresponden a funcionarios castrenses que no habían sido formalizados previamente en el proceso principal.

    Una nueva arista de la investigación

    La nueva causa se originó a partir de los antecedentes recopilados durante la investigación por la muerte de Vargas y por las lesiones sufridas por otros soldados durante el mismo período de instrucción.

    Cabe recordar que el caso principal involucra a cinco exmiembros del Ejército: el teniente coronel Claudio Guajardo, el capitán Michael Fritz, el teniente Bjorn Wohllk, el subteniente Bastián Troncoso y el cabo enfermero Manuel Zambrano.

    A mediados de diciembre de 2025, el Juzgado de Garantía de Arica decretó prisión preventiva para Guajardo, Wohllk, Troncoso y Zambrano, mientras que Fritz quedó inicialmente sujeto a arresto domiciliario total. Posteriormente, distintas resoluciones judiciales modificaron la situación cautelar de este último.

    En febrero de 2026, la Corte de Apelaciones de Iquique acogió un recurso de amparo presentado por la defensa de Fritz y dejó sin efecto la prisión preventiva que había sido decretada por la Corte de Apelaciones de Arica. De esta manera, se mantuvo para el exmilitar el arresto domiciliario total y arraigo nacional que había establecido originalmente el Juzgado de Garantía.

    La causa por la muerte de Vargas

    Franco Vargas tenía 19 años y realizaba su servicio militar como voluntario en la Brigada Motorizada N° 24 Huamachuco, perteneciente a la IV División del Ejército, cuando falleció durante una marcha de entrenamiento el 27 de abril de 2024.

    El joven presentó problemas respiratorios durante el desplazamiento, realizado a unos 4.600 metros sobre el nivel del mar, entre un recinto militar ubicado en Pacollo y Putre.

    La investigación principal también aborda las lesiones sufridas por otros conscriptos. En diciembre de 2025, el Ministerio Público imputó a los cinco exuniformados por apremios ilegítimos con resultado de cuasidelito de homicidio, además de delitos relacionados con lesiones graves gravísimas y lesiones graves.

    Según los antecedentes expuestos durante esa formalización, los soldados habrían enfrentado condiciones de hacinamiento, consumo de agua en mal estado, presencia de fecas de ratones y situaciones de malos tratos físicos y psicológicos durante la instrucción.

    En mayo de 2026, la Fiscalía reformalizó a tres de los cinco imputados de la causa principal para precisar determinados hechos vinculados con las víctimas y las consecuencias de las lesiones. En esa oportunidad, además, el tribunal amplió en 60 días el plazo de investigación, sin incorporar nuevos delitos o hechos.

    Más sobre:EjércitoFranco VargasApremios ilegítimosFiscalíaConscriptosPacolloParinacotaFuerzas ArmadasNacional

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