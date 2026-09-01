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    Comisión de Gobierno Interior aprueba en general proyecto que busca establecer este 17 de septiembre como feriado nacional

    Fue aprobado por nueve votos a favor y cuatro votos en contra. La votación en particular de la iniciativa quedó para una sesión posterior.

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    José Miguel Wilson
    Comisión de Gobierno Interior aprueba en general proyecto que busca establecer este 17 de septiembre como feriado nacional

    La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que busca establecer este 17 de septiembre de 2026 como feriado nacional.

    La comisión continuó durante esta jornada con la revisión del proyecto propuesto por diputados del Partido Comunista, luego que durante la jornada del lunes se iniciara la discusión general de la iniciativa.

    En aquella circunstancia, desde el Partido Republicano se enfatizó en los efectos a la economía nacional que conllevaría una iniciativa de este tipo.

    Mientras tanto, quienes se mostraron a favor, como el diputado Marcos Barraza (PC), cuestionaron que las consecuencias económicas no consideren los efectos sobre el turismo, la gastronomía, el transporte, el comercio y las economías regionales.

    Así las cosas, durante esta jornada se realizó en general la votación de la iniciativa, que consiguió ser aprobada por nueve votos a favor y cuatro votos en contra.

    Por otro lado, durante la jornada no se alcanzó a votar el proyecto en particular. Además, desde el Partido Republicano no entregaron la unanimidad para extender el proyecto en la tabla de fácil despacho.

    “Los llamo a todos a ser responsables en esta votación. Presentamos indicaciones para al menos disminuir el impacto de esta mala iniciativa”, señaló el parlamentario Cristián Araya (Rep.).

    En la misma intervención, también anunció que presentará reserva de constitucionalidad al proyecto al tratarse de una iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

    Más sobre:17 de septiembreFeriadoComisión de GobiernoCristián ArayaUnanimidadCámara de Diputados

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