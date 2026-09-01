Republicanos frenan unanimidad para despachar feriado del 17 de septiembre y comisión invitará a Quiroz y Mas

“Al no existir esa unanimidad no podemos avanzar en el proyecto”, señaló la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, Joanna Pérez (Demócratas), luego de que diputados del Partido Republicano no entregaran el acuerdo requerido para omitir el trámite de audiencia y votar durante la jornada el proyecto que busca declarar feriado nacional el jueves 17 de septiembre de 2026.

La comisión había iniciado durante la tarde la discusión general de la iniciativa, presentada por diputados del Partido Comunista y otros parlamentarios, que busca extender las celebraciones de Fiestas Patrias de este año. La propuesta contempla que el 17 de septiembre sea feriado nacional, considerando que el 18 caerá viernes y el 19 sábado.

Pérez había planteado que, para votar el proyecto y despacharlo directamente a la Sala, se necesitaban dos unanimidades: una para omitir el período de audiencias y otra para cerrar el debate en la comisión.

“Con esas condiciones pudiéramos votarlo ahora, despacharlo y será la Sala primero, y después Hacienda que defina cuál es el destino”, explicó la parlamentaria.

Sin embargo, los diputados republicanos se opusieron a acelerar la tramitación y plantearon la necesidad de conocer antecedentes sobre los efectos económicos de establecer una jornada adicional de descanso.

Al respecto, el diputado Alejandro Riquelme (Republicano) sostuvo que la discusión debía incorporar la visión de organizaciones empresariales y de pequeñas y medianas empresas.

Afirmó que los feriados pueden representar un costo para distintas actividades económicas y cuestionó que los beneficios asociados al turismo puedan extrapolarse al conjunto de la economía.

“Yo quiero que efectivamente los gremios de Pymes digan si realmente se va a perder plata o no ese día, o si es efectivamente un día que el país gana”, señaló.

El parlamentario magallánico también pidió conocer el impacto que tendría la jornada en el funcionamiento del sector público y planteó que la comisión debía escuchar a quienes pudieran entregar antecedentes sobre el costo de la medida.

Diputado Alejandro Riquelme (Partido Republicano)

Republicanos cuestionan impacto económico

Los reparos fueron compartidos por el diputado Felipe Ross (Republicano), quien cuestionó que el proyecto se justifique en la extensión de las celebraciones familiares y el impulso al turismo.

Ross recordó que este año el 18 de septiembre será viernes, por lo que ya existirá un período de tres días consecutivos entre viernes, sábado y domingo.

“El argumento de ponerle realce o dar alegría, lo podríamos estirar al infinito. Podríamos decir, ¿sabe qué? Demos la semana feriado”, sostuvo.

El legislador también afirmó que la iniciativa podría terminar instalando como expectativa un período de cuatro días de celebración para Fiestas Patrias y planteó que ello tendría consecuencias económicas para el país.

Diputado Felipe Ross (Partido Republicano)

A su turno, el diputado Cristián Araya (Republicano) pidió “ser muy responsables” con una decisión que, a su juicio, puede alterar la planificación de pequeñas y medianas empresas y de distintos servicios.

“Esto afecta el funcionamiento del Estado, afecta el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas, afecta incluso a los comerciantes, que algunos están pensando por qué le están cambiando el escenario a última hora”, sostuvo.

Araya también cuestionó que la iniciativa avance sin una revisión más profunda de sus efectos y llamó a analizar las consecuencias que podría tener la medida antes de continuar con su tramitación.

Diputado Cristian Araya (Partido Republicano) Dedvi Missene

Comisión convocará a ministros

Tras no alcanzarse la unanimidad, el diputado César Valenzuela (PS) sostuvo que correspondía continuar con el trámite de audiencia y propuso invitar al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Al no haberse dado la unanimidad por parte de los diputados del Partido Republicano, entiendo entonces que tenemos que proceder con el trámite de audiencia”, señaló.

El parlamentario argumentó que la presencia de Quiroz permitiría abordar los efectos económicos de la propuesta y conocer los fundamentos de la oposición del Ejecutivo.

En tanto, Cristián Araya solicitó invitar al ministro de Economía, Daniel Mas, para que entregue antecedentes sobre las consecuencias de la eventual jornada festiva para la actividad productiva y las empresas, lo cual fue criticado por el diputado Álvaro Ortiz (DC), quien reprochó que se estaba tratando de dilatar el trámite.

El secretario de la Cámara explicó que la unanimidad era necesaria debido a que el proyecto, al no contar con suma urgencia ni discusión inmediata, debe cumplir con el trámite de audiencia pública establecido en el artículo 213 del reglamento.

Barraza defiende la propuesta

Durante la sesión, el diputado Marcos Barraza (PC), uno de los autores del proyecto, defendió la iniciativa y cuestionó que el debate económico se concentre exclusivamente en el eventual costo de una jornada no trabajada.

Diputado Marcos Barraza (PC) Andres Perez

El parlamentario sostuvo que no existe una estimación oficial de Hacienda o de la Dirección de Presupuestos que determine específicamente el impacto económico del feriado y planteó que también deben considerarse los efectos sobre el turismo, la gastronomía, el transporte, el comercio y las economías regionales.

La discusión surge después de que la Cámara de Diputados declarara admisibles, el pasado 18 de agosto, tres mociones destinadas a establecer el 17 de septiembre como feriado. Una de ellas plantea que sea feriado nacional de manera permanente, mientras que las otras dos circunscriben la medida a 2026.

Pese a ello, el gobierno del Presidente José Antonio Kast ha expresado su rechazo a la propuesta. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había señalado previamente que “el 17 va a ser día de trabajo”.