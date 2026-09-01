Cita Kast-Milei en La Moneda agudiza presión parlamentaria por soberanía del Estrecho de Magallanes

Con honores, este jueves a las 11:30 de la mañana Javier Milei entrará al Palacio de La Moneda para sostener una reunión bilateral con el Presidente José Antonio Kast.

El mandatario argentino llegará al país en el marco de la realización del Foro Madrid, una de las principales cumbres conservadoras a nivel internacional y que ha tensionado a los partidos del oficialismo. Allí, Milei no solo dará uno de los principales discursos del encuentro -a eso de las 09:20 de la mañana-, sino que también aprovechará de reunirse con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, Sarah Rogers. Esa cita está pactada a las 10:15.

Tras ello, partirá directo hasta La Moneda para reunirse con Kast.

La afinidad entre ambos mandatarios es más que conocida. De hecho, este encuentro será el tercero que sostienen formalmente en el último año. Primero se reunieron en diciembre de 2025, tan solo unos días después de que Kast se impusiera en la segunda vuelta presidencial. En abril, en tanto, el jefe de Estado hizo su primera visita oficial al extranjero justamente en Argentina.

Ambos también coincidieron en el cambio de mando del pasado 11 de marzo y después en los traspasos de poder que se realizaron en Perú y Colombia, donde también sostuvieron algunos breves intercambios.

Hasta que asumió Kast, de hecho, Milei había evitado realizar visitas oficiales al país. Esto, pese a que durante el gobierno de Gabriel Boric -con quien mantuvo varios episodios de tensión- sostuvo dos viajes privados, en agosto de 2024 y marzo de 2025, respectivamente.

Javier Milei y José Antonio Kast

Lo cierto esta nuevo encuentro con Kast tendrá una particularidad: se da en medio de las últimas tensiones entre ambos países por el Estrecho de Magallanes. Esto, después de que la semana pasada el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea del país trasandino, el brigadier Gustavo Javier Valverde, planteara que Argentina tiene soberanía sobre la zona, pese a que está bajo total control chileno.

Sus dichos, provocaron la entrega de una nota de protesta desde Cancillería y más tarde, obligaron al gobierno argentino a pronunciarse y reconocer la soberanía chilena sobre el territorio en el extremo sur.

Durante el viernes pasado, ese comunicado fue reforzado por el jefe de la armada argentina, Juan Carlos Romay, quien en entrevista con una revista trasandina espacializada en geopolítica, aseguró que el Estrecho pertenece a Chile.

El tema, eso sí, no está cerrado. Y es que tal como han explicado excancilleres y también dentro del gobierno, la controversia se arrastra hace años a partir del decreto presidencial de Argentina, N° 457, dictado en 2021, durante la administración de Alberto Fernández, que fija la Directiva de Política de Defensa Nacional y asegura que el Estrecho de Magallanes es un “espacio compartido”.

Si bien Milei al llegar a la Casa Rosada señaló que ese decreto era un error y que lo pretendía corregir, hasta la fecha ello no ha ocurrido.

En medio de la polémica, acompañado por los ministros Claudio Alvarado (Interior y Segegob) y Fernando Barros (Defensa), Kast partirá este martes a la Región de Magallanes para supervisar distintos ejercicios militares en la zona, los que en las útlimas semanas han siginficado el despliegue de tres mil efectivos y unidades de caballería blindada y artillería, además de buques de la Armada. En La Moneda, eso sí, recalcan que el viaje estaba planificado con antelación al episodio con Argentina.

Este lunes, consultado sobre si se abordará el tema en la bilateral con Milei, Alvarado aseguró “esta es una visita que está aún en su etapa de coordinación”, aunque reconocío que “lo más probable que se dé un encuentro entre ambos presidentes aquí en La Moneda”.

26/08/2026 - VOCERIA MINISTRO DEL INTERIOR CLAUDIO ALVARADO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Al mismo tiempo, no descartó que Kast solicitara derogar el polémico decreto en la reunión.

“En instancias de esta característica, las agendas son abiertas y las materias de interés para conversar de nuestra parte con el presidente Milei pueden involucrar, sin lugar a dudas, innumerables materias y entre ellas la que usted señala. No hay exclusión de temas para una agenda abierta entre los presidentes” , aseguró.

Aunque desde La Moneda han optado por mantener la cautela frente a la reunión bilateral, fuentes de gobierno incluso afirman que podría realizarse una declaración conjunta tras el encuentro.

Congreso convoca sesiones secretas

En este contexto, el ruido por la visita de Milei no ha dejado de subir, incluso en el oficialismo.

De hecho, este martes en el Congreso se desarrollarán dos sesiones de caracter secreto de las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras para -entre otras materias- abordar la polémica con Argentina. Dada la “sensibilidad” del tema, los presidentes de las comisiones de RR.EE., el senador Manuel José Ossandón (RN) y el diputado Stephan Schubert (republicano), adelantaron que al menos una parte del encuentro intentarán declararla secreta.

En paralelo, tanto en el oficialismo como la oposición han subido la presión por la polémica.

El domingo en la noche, por ejemplo, la Comisión Política del Partido Socialista le exigió al Jefe de Estado gestiones concretas.

“Presidente Kast: si recibe a Milei, lo hace como Presidente de Chile. Debe exigirle una declaración formal de respeto a los tratados vigentes y a la soberanía chilena”, se lee en el comunicado.

Al mismo tiempo, parlamentarios han salido exigir que el gobierno endurezca su postura y haga las gestiones necesarias para terminar con el decreto argentino. Esto, sobre todo aprovechando el encuentro con Milei.

“Ya llevamos 5 años de ambiguedades y de promesas no cumplidas. El decreto sigue vigente y las autoridades argentinas se exceden en sus declaraciones con cierta frecuencia. Si existe afinidad entre el gobierno de Chile con el Presidente Milei, esperamos una respuesta satisfactoria que genere confianza y que permita cerrar definitivamente este tema para concentrarnos en nuestra relación comercial y política”, cuestionó el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI).

“Nosotros no vamos a pautear la agenda al Presidente Kast, pero el gobierno debe endurecer su postura contra Argentina y pedir que cumplan y deroguen el decreto 457/ 2021″, apuntó, por su parte, el diputado Álvaro Carter (Partido Republicano).

El senador Iván Flores (DC) expresó que “más que un encuentro de amigos cercanos políticamente, el encuentro de los presidentes de Chile y Argentina tiene que servir para que el Presidente Kast le exija al Presidente Millei que retire el decreto (que habla de ‘espacio compartido’) que sigue vigente”.

El senador Alejandro Kusanovic(independiente), representante de la región, dijo que “el Presidente conoce Magallanes y sabe de los errores y omisiones que han debilitado nuestra soberanía... Esperamos que en este encuentro se aborden los problemas reales que nos afectan, especialmente en el sur de Chile”.