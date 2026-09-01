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    EN VIVO

    Revive el triunfo de Universidad Católica frente a O’Higgins que la deja en el segundo lugar de la tabla

    Los cruzados le ganaron al cuadro sureño y desplazó a la U de la posición que entrega el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Repasa toda la emoción de este encuentro en el siguiente relato virtual.

    Universidad Católica enfrenta a O' Higgins en la Liga de Primera. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Universidad Católica 3-2 O’Higgins

    Hasta la próxima

    Vive toda la Liga de Primera en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT).

    Termina el partido

    Católica se lo gana a O’Higgins y avanza hasta el segundo lugar.

    Se pierde el cuarto

    94′. Zampedri queda solo frente al arco y le pega cruzado. Desviado.

    Otra vez Bernedo

    93′. Morales le pega cruzado y el portero de la UC la saca con su pie.

    Era el empate

    92′. Cabezazo en el área y Bernedo se luce con atajada.

    Agregado

    90′. Se añaden 6 minutos más a este partido.

    El tercero

    87′. Dos cabezazos en el área es gol: Giani pivotea y Gómez se eleva para anotar y poner arriba a la UC.

    Goooooooooooooooooool de la UC

    Susto

    85′. Palavecino remata para la UC. Se le pasa a Carabalí y se va cerca del primer palo.

    Busca el ángulo

    83′. Mena intenta ponerla en el segundo palo. Carabalí manotea al córner.

    Cabezazo

    78′. Morales se eleva en el área cruzada y otra vez, Bernedo salva su arco.

    Cambio

    76′. Gómez ingresa por Canales en la UC.

    Salvada

    75′. Giani llega para disparar y Morales le alcanza a meter la pierna para evitar el tercero de la UC.

    Cambio

    Casi sorprende

    73′. Un balón rebota en Vecino y casi se mete en el primer palo de la UC.

    Otra de Castillo

    72′. El delantero de O’Higgins ensaya una palomita y reacciona muy bien Bernedo para sacar ese balón.

    Tarjeta Amarilla

    71′. Toloza es amonestado en O’Higgins por falta.

    El empate

    69′. Castillo se eleva más que nadie en un córner y mete la pelota junto al primer palo.

    Gooooooooooooool de O’Higgins.

    Remate

    68′. Leiva remata y Bernedo tiene una soberbia reacción para evitar el empate.

    Tarjeta Amarilla

    68′. Arancibia es amonestado en la UC por falta.

    Cambio

    67′. Vecino reemplaza a Schor en O’Higgins.

    Remate

    67′. Martínez le pega desde la media luna. Se va por sobre el arco de O’Higgins.

    Centro rasante

    65′. Bou gana la banda. Lanza el pase. Ataja el portero de la UC.

    Cambios

    59′. Palavecino y Giani ingresan por Montes y Corral en la UC.

    Movido

    50′. El complemento se inicia con acciones en ambas áreas.

    Segundo tiempo

    Las acciones se reanudan en Las Condes. Lo gana la UC por 2-1.

    Únete

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    Descanso

    Termina el primer tiempo. Con polémica, la UC lo gana en Las Condes.

    Tiro celeste

    45′+1′. Bou busca el arco cruzado. Bernedo la manda al córner.

    Agregado

    45′. Se añaden 4 minutos más a esta primera parte.

    Tarjeta Amarilla

    41′. Bou le entra con todo al portero Bernedo. Es amonestado en O’Higgins.

    El segundo

    39′. Zampedri le pega a la derecha de Carabalí. El portero alcanza a manotear, pero no a detener. Ganan los cruzados.

    Goooooooooooooooool de la UC

    Penal

    38′. Lara determina que Robledo empuja a Corral en su área y anula el gol celeste, cobra la pena máxima y amonesta con amarilla al jugador visitante.

    VAR

    El juez Lara va a revisar la jugada que los cruzados reclaman como penal.

    El segundo

    35′. Mientras toda la UC reclamaba penal, vino un centro al área cruzada y Castillo la pone cerca del primer palo. Es el segundo de la visita.

    Gooooooooooooooool de O’Higgins

    Disparo celeste

    32′. Bou le pega desde media distancia y Bernedo tiene que contener en dos tiempos el balón.

    La igualdad

    25′. Zampedri no falla. Le llega la pelota pasada en el área y con olfato, la pone en el mismo palo para emparejar el marcador.

    Goooooooooooooool de Católica

    Error

    22′. Mena quiso tocarla de primera y se equivoca. La UC no encuentra el camino.

    Tarjeta Amarilla

    16′. Martínez es amonestado en Católica por falta.

    Lo tuvo la UC

    15′. Mala salida del visitante. Le queda a Zampedri. Disparo cruzado. Se va por poco.

    El primero

    12′. Tras un tiro de esquina, Morales vence la débil marca de Montes y pone un frentazo al primer palo, para abrir la favor de la visita.

    Goooooooooooooooool de O’Higgins

    Prueba

    6′. Canales ve el arco visitante descubierto. Intenta desde lejos. Desviado.

    Chance cruzada

    4′. Mena le pega de revés al primer palo. Ataja Carabalí.

    Comienza el partido

    Cruzados y celestes ya juegan en Las Condes por la Liga de Primera.

    Formación cruzada

    El 11 de O’Higgins

    Previa

    Si gana la UC, queda igualada en puntaje con la U (36 unidades) y se mete en la pelea por el Chile 2. Si O’Higgins vence, alcanza a Deportes Limache y queda a solo tres unidades de meterse en pelea por la Copa Sudamericana.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera

    Más sobre:Universidad CatólicaO'HigginsLiga de PrimeraCampeonato ChilenoChile 2Fútbol en vivoFútbolUC

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