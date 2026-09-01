Revive el triunfo de Universidad Católica frente a O’Higgins que la deja en el segundo lugar de la tabla
Los cruzados le ganaron al cuadro sureño y desplazó a la U de la posición que entrega el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Repasa toda la emoción de este encuentro en el siguiente relato virtual.
Universidad Católica 3-2 O’Higgins
Hasta la próxima
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Termina el partido
Católica se lo gana a O’Higgins y avanza hasta el segundo lugar.
Se pierde el cuarto
94′. Zampedri queda solo frente al arco y le pega cruzado. Desviado.
Otra vez Bernedo
93′. Morales le pega cruzado y el portero de la UC la saca con su pie.
Era el empate
92′. Cabezazo en el área y Bernedo se luce con atajada.
Agregado
90′. Se añaden 6 minutos más a este partido.
El tercero
87′. Dos cabezazos en el área es gol: Giani pivotea y Gómez se eleva para anotar y poner arriba a la UC.
Goooooooooooooooooool de la UC
Susto
85′. Palavecino remata para la UC. Se le pasa a Carabalí y se va cerca del primer palo.
Busca el ángulo
83′. Mena intenta ponerla en el segundo palo. Carabalí manotea al córner.
Cabezazo
78′. Morales se eleva en el área cruzada y otra vez, Bernedo salva su arco.
Cambio
76′. Gómez ingresa por Canales en la UC.
Salvada
75′. Giani llega para disparar y Morales le alcanza a meter la pierna para evitar el tercero de la UC.
Cambio
Casi sorprende
73′. Un balón rebota en Vecino y casi se mete en el primer palo de la UC.
Otra de Castillo
72′. El delantero de O’Higgins ensaya una palomita y reacciona muy bien Bernedo para sacar ese balón.
Tarjeta Amarilla
71′. Toloza es amonestado en O’Higgins por falta.
El empate
69′. Castillo se eleva más que nadie en un córner y mete la pelota junto al primer palo.
Gooooooooooooool de O’Higgins.
Remate
68′. Leiva remata y Bernedo tiene una soberbia reacción para evitar el empate.
Tarjeta Amarilla
68′. Arancibia es amonestado en la UC por falta.
Cambio
67′. Vecino reemplaza a Schor en O’Higgins.
Remate
67′. Martínez le pega desde la media luna. Se va por sobre el arco de O’Higgins.
Centro rasante
65′. Bou gana la banda. Lanza el pase. Ataja el portero de la UC.
Cambios
59′. Palavecino y Giani ingresan por Montes y Corral en la UC.
Movido
50′. El complemento se inicia con acciones en ambas áreas.
Segundo tiempo
Las acciones se reanudan en Las Condes. Lo gana la UC por 2-1.
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Descanso
Termina el primer tiempo. Con polémica, la UC lo gana en Las Condes.
Tiro celeste
45′+1′. Bou busca el arco cruzado. Bernedo la manda al córner.
Agregado
45′. Se añaden 4 minutos más a esta primera parte.
Tarjeta Amarilla
41′. Bou le entra con todo al portero Bernedo. Es amonestado en O’Higgins.
El segundo
39′. Zampedri le pega a la derecha de Carabalí. El portero alcanza a manotear, pero no a detener. Ganan los cruzados.
Goooooooooooooooool de la UC
Penal
38′. Lara determina que Robledo empuja a Corral en su área y anula el gol celeste, cobra la pena máxima y amonesta con amarilla al jugador visitante.
VAR
El juez Lara va a revisar la jugada que los cruzados reclaman como penal.
El segundo
35′. Mientras toda la UC reclamaba penal, vino un centro al área cruzada y Castillo la pone cerca del primer palo. Es el segundo de la visita.
Gooooooooooooooool de O’Higgins
Disparo celeste
32′. Bou le pega desde media distancia y Bernedo tiene que contener en dos tiempos el balón.
La igualdad
25′. Zampedri no falla. Le llega la pelota pasada en el área y con olfato, la pone en el mismo palo para emparejar el marcador.
Goooooooooooooool de Católica
Error
22′. Mena quiso tocarla de primera y se equivoca. La UC no encuentra el camino.
Tarjeta Amarilla
16′. Martínez es amonestado en Católica por falta.
Lo tuvo la UC
15′. Mala salida del visitante. Le queda a Zampedri. Disparo cruzado. Se va por poco.
El primero
12′. Tras un tiro de esquina, Morales vence la débil marca de Montes y pone un frentazo al primer palo, para abrir la favor de la visita.
Goooooooooooooooool de O’Higgins
Prueba
6′. Canales ve el arco visitante descubierto. Intenta desde lejos. Desviado.
Chance cruzada
4′. Mena le pega de revés al primer palo. Ataja Carabalí.
Comienza el partido
Cruzados y celestes ya juegan en Las Condes por la Liga de Primera.
Formación cruzada
El 11 de O’Higgins
Previa
Si gana la UC, queda igualada en puntaje con la U (36 unidades) y se mete en la pelea por el Chile 2. Si O’Higgins vence, alcanza a Deportes Limache y queda a solo tres unidades de meterse en pelea por la Copa Sudamericana.
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