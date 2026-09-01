Gol anulado a O’Higgins y penal para la UC, en una sola jugada: revisa la polémica que adelanta a Católica en el Claro Arena
Universidad Católica saca ventaja ante el cuadro celeste con un doblete de Fernando Zampedri.
La UC toma ventaja en el Claro Arena. En el minuto 38, una misma jugada derivó en un gol anulado a O’Higgins y un penal a favor de Universidad Católica.
Diego Corral fue derribado en el área. El juez Juan Lara desestimó la falta y dejó seguir la acción. El contraataque del cuadro celeste terminó en un tanto de Arnaldo Castillo. Sin embargo, tras ser llamado por el VAR, a cargo de Piero Maza, retrocedió y cobró la infracción. De paso amonestó al infractor: el defensor Alan Robledo.
De las protestas de la UC, que derivaron en la expulsión de un ayudante de Daniel Garnero, se pasó a los reclamos de O’Higgins.
Tras la decisión del árbitro, Fernando Zampedri tomó el balón y puso el 2-1 para Universidad Católica. El Toro marcó, con eso, su segunda conquista de la jornada y el 22° en la Liga de Primera. Antes había anotado el 1-1 parcial. La apertura de la cuenta había llegado por parte de Cristián Morales, para O’Higgins.
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