Gol anulado a O’Higgins y penal para la UC, en una sola jugada: revisa la polémica que adelanta a Católica en el Claro Arena.

La UC toma ventaja en el Claro Arena. En el minuto 38, una misma jugada derivó en un gol anulado a O’Higgins y un penal a favor de Universidad Católica.

Diego Corral fue derribado en el área. El juez Juan Lara desestimó la falta y dejó seguir la acción. El contraataque del cuadro celeste terminó en un tanto de Arnaldo Castillo. Sin embargo, tras ser llamado por el VAR, a cargo de Piero Maza, retrocedió y cobró la infracción. De paso amonestó al infractor: el defensor Alan Robledo.

De las protestas de la UC, que derivaron en la expulsión de un ayudante de Daniel Garnero, se pasó a los reclamos de O’Higgins.

👀⚽🇨🇱 La polémica que marca el duelo en el Claro Arena



¿Qué hacías en esta situación: cobrabas el penal en favor de #LosCruzados o validabas el gol de Arnaldo Castillo para O'Higgins?#LigaDePrimeraMercadoLibre 2026 #MatchdayLunes



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Tras la decisión del árbitro, Fernando Zampedri tomó el balón y puso el 2-1 para Universidad Católica. El Toro marcó, con eso, su segunda conquista de la jornada y el 22° en la Liga de Primera. Antes había anotado el 1-1 parcial. La apertura de la cuenta había llegado por parte de Cristián Morales, para O’Higgins.