Nueva noche inspirada de Zampedri y Gómez sentencia: la UC alcanza a la U en la lucha del Chile 2 con un triunfo ante O’Higgins.

La UC encontró una victoria que la mantiene de lleno en la pelea por la clasificación directa a la Copa Libertadores. Universidad Católica derrotó por 3-2 a O’Higgins en el Claro Arena y alcanza a la U en la disputa por el Chile 2, con 36 puntos. El cuadro precordillerano, eso sí, mantiene mejor diferencia de gol, con +15 contra +11 del elenco laico. Una nueva jornada inspirada de Fernando Zampedri y un tanto agónico de Martín Gómez (que ya le había dado el triunfo ante Coquimbo) dan aire en San Carlos de Apoquindo. El arquero Vicente Bernedo fue clave con siete atajadas.

El equipo de Daniel Garnero comenzó buscando instalarse en campo rival. Tuvo aproximaciones en los primeros minutos, especialmente por el sector izquierdo. Sin embargo, fue el conjunto visitante el que aprovechó una de sus primeras oportunidades. Cristián Morales marcó el 1-0 después de un saque de esquina ejecutado por Santiago Toloza (13′) tras anticipar la marca de Clemente Montes.

El gol obligó a Universidad Católica a modificar el desarrollo de un partido en el que había tenido mayor presencia ofensiva durante el inicio.

La reacción cruzada llegó a través de su principal referente. Zampedri había tenido una oportunidad antes de marcar, cuando remató desviado tras una recuperación alta. Pero el Toro encontró su revancha y puso el empate (26′) luego de una acción nacida en un saque de banda en el sector izquierdo del ataque.

En esta ocasión, Montes apareció por ese lado de la ofensiva estudiantil, sin embargo, con Diego Corral intercambiaron posiciones con el correr de los minutos.

El 1-1 no cerró el encuentro ni modificó la disposición de O’Higgins. El cuadro celeste tuvo remates de Ignacio Schor y Walter Bou. La UC, por su parte, también intentó con poca claridad generar acciones en el arco de Omar Carabalí.

El momento que definió la primera parte llegó a los 38 minutos. Corral cayó dentro del área tras una infracción de Alan Robledo. El árbitro Juan Lara decidió inicialmente no sancionar y dejó seguir el juego. O’Higgins aprovechó la continuidad de la jugada para salir en ataque y la acción terminó con Arnaldo Castillo marcando.

Lo que parecía ser la recuperación de la ventaja para el equipo rancagüino terminó produciendo el efecto contrario. El VAR, a cargo de Piero Maza, llamó al árbitro para revisar la jugada y Lara volvió sobre la infracción contra Corral. El gol de Castillo fue anulado y Universidad Católica recibió un penal a favor.

La secuencia provocó reclamos en ambos equipos y alteró por completo el marcador potencial del partido. O’Higgins pasó de celebrar el 2-1 a tener que defender un lanzamiento desde los 12 pasos. Zampedri asumió la ejecución y convirtió a los 40 minutos para poner a Universidad Católica en ventaja.

El delantero completó así su doblete y llegó a 22 tantos en la Liga de Primera. La UC llegó al entretiempo con ventaja.

En el complementó cambió el panorama del partido. O’Higgins se hizo del balón y asedió constantemente el arco de Bernedo, que tuvo que intervenir en dos ocasiones con buenas atajadas. Universidad Católica no encontró espacios para ejecutar contraataques y Garnero optó por sacar a sus hombres más veloces, que eran Montes y Corral, para dar paso a Giani y Palavecino, que podían hacerlo recuperar la posesión.

La modificación no dio resultado. El equipo celeste (que en el Claro Arena vistió de amarillo y negro) encontró el empate con un certero cabezazo de Castillo (70′). Fue una fórmula repetida ya que nuevamente la acción se originó tras un tiro de esquina ejecutado por Toloza. Tras el 2-2 la UC estuvo cerca derrumbarse, pero Bernedo sumó dos nuevas atajadas. La primera tras un testarazo a quemarropa de Walter Bou y la segunda ante otro cabezazo de Castillo.

Esas intervenciones resultaron claves, ya que sobre el final, Martín Gómez volvió a ser el héroe de la UC (87′). Tal como ante Coquimbo Unido, marcó con el arco vacío, esta vez de cabeza, para darle el triunfo a Universidad Católica y dejarla en posición de Copa Libertadores.

Bernedo fue una de las figuras de la UC. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Ficha del partido

Universidad Católica: V. Bernedo; S. Arancibia (88′, A. Farías), B. Ampuero, A. García Basso; E. Mena, J. Valencia, A. Canales (77′, M. Gómez), J. Martínez (88′, D. González); D. Corral (59′, M. Palavecino), F. Zampedri, C. Montes (59′, J. Giani). DT: D. Garnero.

O’Higgins: O. Carabalí; C. Morales, A. Robledo, N. Garrido, L. Pavez; I. Schor (67′, T. Vecino), F. Ogaz (88′, T. Avilés), J. Leiva (88′, N. Maturana), S. Toloza (75′, R. Godoy); W. Bou, A. Castillo. DT: L. Bovaglio.

Goles: 0-1, 13′, Morales, de cabeza tras tiro de esquina; 1-1, 26′, Zampedri, tras un rebote en el área; 2-1, 40′, Zampedri, de penal; 70′, Castillo, de cabeza tras tiro de esquina; 3-2, 87′, Gómez, de cabeza.

Árbitro: J. Lara. Amonestó a J. Martínez, S. Arancibia (UC), A. Robledo, N. Garrido y W. Bou y S. Toloza (O’Higgins).

Claro Arena. Asistieron 13.243 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.