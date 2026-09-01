Aprueban idea de legislar ley antibarricadas 2.0 tras discusión inmediata dispuesta por el gobierno

Pobladores levantan barricadas para evitar el desalojo de los terrenos en la toma Unión Sin Fronteras. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile

Tras el cambio de urgencia a la ley antibarricadas 2.0 presentada por el gobierno, este lunes fue aprobada la idea de legislar la iniciativa que busca ampliar el tipo penal ante la interrupción de rutas y del transporte público, y que forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

La iniciativa, presentada por el Ejecutivo a mediados de agosto, fue votado en general esta jornada en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, siendo aprobada su idea de legislar por siete votos a favor, cinco en contra y una abstención.

El proyecto busca modificar el artículo 268 septies del Código Penal, agregando nuevos incisos que penalicen a quienes interrumpan o obstaculicen el servicio del transporte público, ya sea parcial o totalmente, y bloqueen rutas, sin estar autorizados.

La medida incluye tanto el transporte de pasajeros como de carga. La sanción contempla la pena de presidio menor en su grado mínimo.

“Se entenderán comprendidos como medios o servicios de transporte, el transporte terrestre, ferroviario, subterráneo, marítimo, fluvial, lacustre y aéreo, entre otros, así como los vehículos, trenes, carros, vagones, embarcaciones, aeronaves, vías, líneas, estaciones, andenes, terminales, paraderos, accesos y demás infraestructura necesaria para su funcionamiento”, agrega el segundo inciso del proyecto.

Asimismo, detalla que la conducta sancionada “podrá ejecutarse mediante la instalación o interposición de obstáculos, la ocupación o el ingreso no autorizado a vías o zonas de circulación por parte de personas, la interposición de vehículos, la manipulación de sistemas o elementos que conlleven una alteración del normal funcionamiento del medio o servicio de transporte, o por cualquier otro medio apto para producir los efectos señalados en el inciso primero. No se aplicará esta disposición cuando la interrupción u obstaculización provenga de accidente, desperfecto mecánico u otra causa justificada”.

Ministro Arrau valora aprobación

Tras conocerse el resultado inicial del proyecto, el ministro del Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó la aprobación de la idea de legislar.

“Los chilenos tienen derecho a transitar libremente por las vías, por el transporte público y por eso presentamos el proyecto de la ley antibarricadas 2.0. ¿Qué es lo que busca? Que se sancione el corte, ya sea total o parcial y que no exista este corte de tránsito pacífico”, señaló el secretario de Estado.

Arrau agregó que “siempre es violento cuando se afecta el derecho a un tercero, el derecho a transitar, el derecho a llegar temprano a la casa o al trabajo, porque la manifestación pacífica exige que, precisamente, no se afecte a los demás, que se haga con los permisos que se requiere o que sea no cortando rutas o el transporte público “.