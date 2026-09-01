Shinkansen y su apuesta por lanzar el Pix chileno: “No queremos un proyecto donde esté restringido quiénes se sientan en la mesa”

Shinkansen y su apuesta por el próximo Pix chileno: “No queremos un proyecto donde esté restringido quiénes se sientan en la mesa”

Hace más de dos años la fintech Shinkansen viene trabajando para obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes y poder estrenar una Cámara de Pagos de Bajo Valor (CPBV), que buscará competir con el Centro de Compensación Automatizado (CCA), la sociedad de apoyo al giro de propiedad de Banco de Chile, Santander y Bci, que hoy hace todo el procesamiento de las transferencias electrónicas de fondos en Chile.

Solo les falta la última autorización de funcionamiento, por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que en realidad es una verificación de que están haciendo todo tal como lo propusieron al Banco Central (BC). Así, Shinkansen espera poder debutar este año, o a más tardar en el primer trimestre de 2027, con su propia infraestructura financiera para ser la carretera por la que se envíen dinero bancos, cooperativas y fintechs.

Una vez que tengan lista su cámara de pagos, la empresa tecnológica fundada en 2022 por Leo Soto, Ubaldo Taladriz y Francisco Larraín, lanzará algo así como un “Pix chileno”, un sistema de pagos inmediatos que competirá con el que están preparando los bancos.

Sin ir más lejos, Shinkansen tuvo esta idea y la ha estado preparando desde mucho tiempo antes que la industria bancaria decidiera iniciar un proyecto para lanzar su propio sistema de pagos inmediatos de la mano del CCA, que en todo caso tendrá que ser una iniciativa completamente interoperable. Eso es lo que el mismo BC ha adelantado, respecto de lo que propondrá en las normas que dictará durante este año sobre el desarrollo de los pagos inmediatos en el comercio.

El cofundador de Shinkansen, Francisco Larraín, comenta que el objetivo que tienen con el proyecto que han estado trabajando es, “primero, en términos de participantes queremos ser súper inclusivos: que sea abierto a todas las fintechs, abierto a los prepagos, abierto a las cooperativas. Y también abierto a los bancos. No queremos un proyecto donde esté restringido quiénes se sientan en la mesa”.

Básicamente, desde Shinkansen apuestan a que el sistema que lanzarán no solo será completamente interoperable. “El BC eso ya lo aseguró, ya dijo que va a ser interoperable. Nosotros vamos un paso más allá, y decimos que es un proyecto abierto. Cualquiera que quiera puede participar. Las reglas se definen de manera abierta, no de manera cerrada”, afirma.

Larraín cree que “no es el diseño óptimo que el administrador de este sistema de pagos inmediatos, sea a su vez de propiedad de quienes participan”, afirma en referencia a los bancos y el CCA. “Este sistema mutualizado no es la estructura óptima para innovar. Creo que ahí nosotros tenemos una ventaja de independencia, y también desde un principio decir que las reglas son abiertas para que cualquiera pueda participar”, agrega.

En todo caso, ahora “faltan las reglas del juego, que es lo que definirá al BC. Nosotros queremos que sea lo más amplio posible, es decir, que sea lo más parecido a un Pix. Y que se aleje lo máximo posible de solo ser un alias, que es como la versión más sencilla. Y eso incluye que se pueda pagar a comercios; y que ojalá exista la mayor cantidad de funcionalidades, como las que tiene Pix en Brasil, que son muchas, y le cambien la vida a los comercios y a la gente”, comenta Larraín.

¿Por qué están impulsando un sistema de pagos inmediato y una cámara de pagos? “El diagnóstico que tenemos es que en 2008 se crearon las transferencias instantáneas. Fue algo bien innovador. Fuimos bien pioneros. Pero desde entonces han pasado 18 años; y no se ha avanzado en nada. Sigue exactamente igual. Hasta los límites de los montos son iguales, los $7 millones, que en términos reales, eso significa que hoy son la mitad. No se ha avanzado en los pagos a cuenta. No se ha avanzado en los alias”, explica Larraín.

En paralelo, argumenta que en otros países sí han existido avances, que van más allá de Pix en Brasil. Lo ejemplifica con Perú, donde interoperan Yape y Plin; o Argentina, donde hay pagos con alias, QR, y está el débito inmediato Debin; o Colombia, donde está Breve y Transfiya; entre otros ejemplos.

“Definitivamente nos quedamos atrás en Chile. Y por eso Shinkansen creó la cámara, y estamos muy contentos con que el BC haya dicho que va a sacar una norma del sistema de pagos inmediatos”, señala Larraín. ¿Qué esperan de aquello? “Lo ideal es que se dicten normas muy claras de cómo tiene que funcionar esto”, comenta. Larraín espera que con la regulación se pueda resguardar que no exista una ventaja de algunos actores sobre otros.

Lo ejemplifica así: podría ocurrir que algún actor se adelante a la regulación y asocie los RUT a las cuentas de sus clientes, como un alias para hacer transferencias. “¿Pero qué va a pasar después, cuando el BC regule y diga que es interoperable, y que haya otro directorio donde estén las fintechs y las cooperativas?. ¿Ese RUT, dónde va a quedar? Entonces, tiene que ser interoperable, pero si ya el RUT lo capturó un banco, hay una barrera de entrada", puntualiza.

Por eso, a juicio de Larraín, los bancos tienen que “ser súper proactivos en crear reglas que fomenten la competencia. Y eso podría implicar, por ejemplo, que haya un momento cero, que se diga que en tal fecha se empiecen a registrarse los RUT. Y todos, en igualdad de condiciones, al mismo tiempo, puedan ofrecer a sus clientes inscribir el RUT”.

Larraín agrega que ese “es un ejemplo, pero son varias cosas que el BC va a tener que dictar. Ojalá que esas normas sean claras, sobre cómo va a funcionar este sistema de pagos inmediatos. Y después, que haya competencia entre distintos operadores de ese sistema. Uno puede ser CCA, y nosotros queremos ser otro”.

Pero a juicio de Larraín, “el sistema de pagos inmediatos no puede ser un traje a la medida del CCA”.

Briones, el nuevo director

Actualmente hay reconocidos nombres en el directorio de la sociedad anónima especial que creó Shinkansen para su cámara de pagos. La mesa es presidida por Pamela Auszenker; mientras que el cargo de vicepresidente lo tiene Pablo García, exvicepresidente del BC. El directorio también está compuesto por la abogada Vanessa Facuse, y el experto en tecnología Tomás Vera.

Y recientemente hubo un cambio: se fue de la mesa el consejero directivo de BancoEstado, Pablo Correa; y en su reemplazo ahora llegó el economista y exministro de Hacienda, Ignacio Briones. El ingreso de Briones se hizo público el viernes de la semana pasada. “Tenemos un directorio súper potente, porque queremos hacer algo súper potente”, comenta Larraín.

Actualmente Briones también es presidente de Horizontal, profesor y senior fellow de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), y director de Tenpo Bank Chile, el neobanco que pertenece al Grupo Credicorp.