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    EN VIVO

    Repasa la caída de Chile ante República Dominicana en las Clasificatorias al Mundial de Básquetbol

    Luego de la derrota ante Estados Unidos, la selección nacional visitó a los centroamericanos en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo.

    Foto: @chilefeba

    Minuto a minuto

    R. Dominicana 101-66 Chile

    Lo que viene

    La selección chilena de básquetbol volverá a jugar las Clasificatorias al Mundial de Qatar en noviembre, cuando se enfrente como local a México y República Dominicana con la obligación de ganar para mantener sus chances.

    ¡Final del partido!

    En un último cuarto imponente, República Dominicana cierra el marcador ante Chile con un 101-66

    Ya se juega el último cuarto

    ¡Final del tercer cuarto!

    Chile cae ante República Dominicana por 46-75.

    Chile se hunde en el marcador

    En este tercer cuarto, República Dominicana saca diferencia de 23 puntos.

    Espectacular triple de Bautista

    El jugador dominicano lanzó desde territorio propio y marcó de a tres para el delirio del recinto.

    ¡Volvió la luz! Se reanudan las acciones

    ¡No se puede creer!

    El partido se detiene por un corte de luz

    ¡Ya se juega el tercer cuarto!

    ¡Al descanso!

    Se termina el segundo cuarto. Chile cae por 36-42 ante República Dominicana.

    Las estrellas de República Dominicana

    El equipo centroamericano cuenta con dos campeones de la NBA entre sus filas, como es el caso de Al Holford y Karl-Anthony Towns.

    ¡Arranca el segundo cuarto!

    ¡Final del primer cuarto!

    A pesar de acercarse en el marcador, Chile pierde por 16-20 ante República Dominicana. Los anfitriones marcaron un triple en el último segundo, que se generó por una pérdida chilena.

    República Dominicana se prende

    A pesar de un buen inicio de Chile, los anfitriones reaccionan y sacan cuatro puntos de ventaja.

    Una derrota ante EE.UU

    Cabe destacar que Chile viene de perder en Santiago ante Estados Unidos por 71-89, en un duelo que se disputó el viernes.

    ¡Comienza el partido!

    Chile visita a República Dominicana por las Clasificatorias al Mundial de Básquetbol 2027.

    ¡Equipos a la cancha!

    El duelo entre ambas selecciones está pactado para las 20.30 horas de Chile en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo.

    ¡Bienvenidos!

    Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre República Dominicana y Chile, por las Clasificatorias rumbo al Mundial de Básquetbol Qatar 2027.

    Más sobre:BásquetbolEn vivoChile

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