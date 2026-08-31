Parte de los fuegos artificiales detonados por los hinchas de la U en Collao (Foto: Photosport)

El reciente no fue un fin de semana de buen comportamiento de los hinchas. En Coquimbo, los fanáticos locales detonaron bombas de estruendo, que terminaron dañando a Christian Bravo, arquero de Huachipato. En Concepción, en el duelo entre la U penquista y Universidad de Chile, no hubo lesiones que lamentar, aunque igualmente se produjeron notorios excesos.

Diego Flores, el juez del compromiso entre auricielos y azules, no dejó pasar las irregularidades. En el informe que entregó al Tribunal de Disciplina detalló profusamente los excesos. Ahora, será la corte deportiva la que adopte las respectivas determinaciones.

“Un número indeterminado de pirotecnia, bombas de ruido y bengalas”: informe del juez Diego Flores mete en líos a la U

El réferi dividió sus aprensiones. “Al momento de la salida protocolar de los equipos, simpatizantes de Universidad de Chile ubicados en la galería sur percutan un número indeterminado de bombas de ruido y pirotecnia. Desde la tribuna Andes encienden una bengala”, sostiene, respecto de los incidentes que antecedieron al inicio del juego.

En la recta final del partido, se produjeron los más graves, que obligaron a detener su desarrollo. “Al min 81 simpatizantes de Universidad de Chile ubicados en la galería sur, activan un número indeterminado de pirotecnia, bombas de ruido y bengalas, las cuales fueron lanzadas a la pista atlética del estadio, deteniendo el partido por 5 minutos. Se activa protocolo de locución y seguridad privada procede al retiro de las bengalas, reanudando el partido la minuto 86″, explica Flores en relato formal.

La pirotecnia que encendió la hinchada de la U (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Acusación a Waterman

En otro acápite, el juez advierte una irregularidad cometida por el club local, después de la expulsión del arquero Jorge Broun. “Tras la expulsión del guardameta Jorge Broun, el jugador Cecilio Waterman asumió la posición de guardameta en Universidad de Concepción”, sostiene, en principio.

Luego, repara en un especial detalle. “Para desempeñar dicha función, utilizó la misma camiseta que había utilizado el guardameta expulsado Jorge Broun, manteniendo por tanto su número e identificación, en lugar de utilizar una camiseta de guardameta sin número ni identificación, conforme a lo establecido en el artículo 35 de las Bases del Campeonato”, denuncia.