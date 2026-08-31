SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    Repasa la victoria de Alejandro Tabilo frenta al alemán Yannick Hanfmann la primera ronda del US Open

    El chileno logró imponerse ante el número 54 del ranking ATP y seguir avanzando en el Abierto de Estados Unidos. Revive toda la emoción del partido en el siguiente relato virtual.

    Foto: @tabilo97
    JuegoSet 1Set 2Set 3Set 4
    Yannick Hanfmann15327 (9)3
    Alejandro Tabilo40666 (7)6

    Hasta la próxima

    Vive todo el tenis en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT)

    Juego, set y partido

    Tabilo se queda con el triunfo y el pase a la segunda ronda del US Open.

    Dos puntos de partido

    Tabilo está a punto de ganar en la primera ronda.

    Sirve para el partido

    Si Tabilo se queda con su servicio, se lleva el set y el boleto a la siguiente ronda.

    Ratifica

    Tabilo se queda con su servicio y se pone a un punto del partido.

    Quiebra Tabilo

    El chileno vuelve a quedarse con el servicio del alemán y si lo ratifica, quedará con una buena ventaja.

    Únete

    Vive todo el tenis en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT)

    Increíble

    Tabilo parecía encaminado a ganar el partido, pero se duerme en el gramado estadounidense y deja ir el tercer set.

    Dos mini-break

    Cuando el alemán se aprestaba al triunfo, Tabilo logró seguir en la pelea

    Tie Break

    El set se definirá punto a punto. Si lo gana Tabilo, avanza a la siguiente ronda.

    Sirve para igualar

    Tabilo intentará -con su saque- llevar el set al tie break.

    Con autoridad

    Tabilo no se deja amilanar e impone su servicio sin perder ni un juego.

    Ratifica

    Hanfmann se queda con su servicio y se pone a un punto de ganar el tercer set. Lo que hasta hace 5 minutos era impensado, ahora es posible.

    Quiebre

    Apareció el alemán y se quedó con el servicio de Tabilo en el mejor momento del chileno.

    No lo aprovechó

    Tabilo tuvo dos puntos de quiebre a su favor y no logró quedarse con el juego.

    Fácil

    Tabilo logra imponer su servicio con categoría y parece avanzar con claridad al triunfo.

    Es la receta

    Tabilo vuelve a quebrar el primer servicio de su, rival, tal como pasó en los dos sets anteriores.

    Únete

    Vive todo el tenis en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT)

    0-2

    Tabilo se queda con el segundo set y solo le falta uno para avanzar a la siguiente ronda.

    Sirve para el set

    Tabilo intentará quedarse con la segunda manga defendiendo su saque.

    A un punto

    Tabilo queda en inmejorable posición para ganar el segundo set.

    Otro quiebre

    Tabilo nuevamente se queda con el servicio de Hanfmann y saca una clara ventaja.

    Ratifica el quiebre

    Tabilo se queda con su servicio y se impone 0-2 en el segundo set.

    Misma receta

    Tabilo le quiebra de entrada a Hanfmann y se pone arriba en el segundo set.

    Únete

    Vive todo el tenis en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT)

    Set para Tabilo

    El chileno se lleva la primera manga gracias al quiebre en el primer juego y una fácil mantención de su servicio.

    Sirve para el set

    Tabilo no logró quebrar. Con su servicio buscará llevarse la primera manga.

    Si quiebra...

    ... Tabilo se quedará con el primer set de este partido válido por el US Open.

    Sin problemas

    Tabilo logra ganar muy rápido su servicio.

    Primer punto

    Hanfmann logra mantener su servicio.

    Parte bien

    Los tres primeros juegos de Tabilo son muy buenos.

    Quiebra Tabilo

    Tabilo se queda con el servicio del alemán y se pone 2-0 arriba.

    Mantiene su servicio

    Tabilo logra retener su saque en el primer juego.

    Comienza el partido

    Tabilo parte sacando en el primer set.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:TenisEn vivoMinuto a minutoAlejandro TabiloYannick HanfmannHanfmann vs TabiloUS OpenAbierto Estados UnidosUS Open en vivo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras incidentes en las tribunas: Senado aplaza en una semana discusión de Sala Cuna Universal

    Perú: Gobierno de Keiko Fujimori rompe relaciones diplomáticas con Irán

    Orrego califica de “punto de inflexión” plan para matar a alcalde White y pide cumbre en La Moneda contra el crimen organizado

    DC y PC comprometen firmas para interpelación a Pérez Mackenna y cuestionan manejo del gobierno en política exterior

    Latam Airlines da inicio a nuevo programa de recompra de acciones

    Metro normaliza servicio en la Línea 4 tras “emergencia médica” que obligó a cerrar cinco estaciones

    Lo más leído

    1.
    Claudio Bravo recuerda el paso de Marcelo Bielsa en la Roja: “Sin Bonini, las relaciones se hubiesen roto”

    Claudio Bravo recuerda el paso de Marcelo Bielsa en la Roja: “Sin Bonini, las relaciones se hubiesen roto”

    2.
    La cláusula de renovación de Vozinha ya está activa: los desconocidos detalles del contrato del caboverdiano en Colo Colo

    La cláusula de renovación de Vozinha ya está activa: los desconocidos detalles del contrato del caboverdiano en Colo Colo

    3.
    Tensión, distancia con Aránguiz y el golpe del Superclásico: el manejo de Fernando Gago que alejó a la U del título

    Tensión, distancia con Aránguiz y el golpe del Superclásico: el manejo de Fernando Gago que alejó a la U del título

    4.
    Un ex Real Madrid y Arsenal: el Betis de Manuel Pellegrini firma el retorno de un consagrado

    Un ex Real Madrid y Arsenal: el Betis de Manuel Pellegrini firma el retorno de un consagrado

    5.
    El escándalo del rugby termina en mano blanda: la tenue sanción contra el uruguayo que lesionó gravemente a Emilio Shea

    El escándalo del rugby termina en mano blanda: la tenue sanción contra el uruguayo que lesionó gravemente a Emilio Shea

    6.
    El Toro supera a Harry Kane y embiste a la historia: la producción goleadora que encumbra a Fernando Zampedri en el mundo

    El Toro supera a Harry Kane y embiste a la historia: la producción goleadora que encumbra a Fernando Zampedri en el mundo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Comienza pago anual del Subsidio al Empleo Joven: revisa el monto con el RUT

    Comienza pago anual del Subsidio al Empleo Joven: revisa el monto con el RUT

    Orrego califica de “punto de inflexión” plan para matar a alcalde White y pide cumbre en La Moneda contra el crimen organizado
    Chile

    Orrego califica de “punto de inflexión” plan para matar a alcalde White y pide cumbre en La Moneda contra el crimen organizado

    DC y PC comprometen firmas para interpelación a Pérez Mackenna y cuestionan manejo del gobierno en política exterior

    Metro normaliza servicio en la Línea 4 tras “emergencia médica” que obligó a cerrar cinco estaciones

    Latam Airlines da inicio a nuevo programa de recompra de acciones
    Negocios

    Latam Airlines da inicio a nuevo programa de recompra de acciones

    Minera australiana Cobre adquiere la participación mayoritaria en Sierra Atacama

    Gastón Palmucci se mantendrá en la FNE como jefe de la División Antimonopolios

    Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana y la zona central: esto es lo que dice el pronóstico
    Tendencias

    Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana y la zona central: esto es lo que dice el pronóstico

    Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia

    Solo 10 minutos de este ejercicio pueden beneficiar a tu cerebro y hacerte sentir con más ánimo, según un estudio

    Otro chileno en la Premier League: Darío Osorio da el golpe y ficha en el Crystal Palace en una histórica transferencia
    El Deportivo

    Otro chileno en la Premier League: Darío Osorio da el golpe y ficha en el Crystal Palace en una histórica transferencia

    El escándalo del rugby termina en mano blanda: la tenue sanción contra el uruguayo que lesionó gravemente a Emilio Shea

    Un ex Real Madrid y Arsenal: el Betis de Manuel Pellegrini firma el retorno de un consagrado

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Sarmiento, Sotomayor y León y Cociña: la robusta grilla chilena del Festival de Cine de Valdivia 2026
    Cultura y entretención

    Sarmiento, Sotomayor y León y Cociña: la robusta grilla chilena del Festival de Cine de Valdivia 2026

    Guillermo Martínez, escritor: “Años atrás había otra clase de juventud dispuesta a dar la vida por cambiar la sociedad”

    María Becerra regresa a Chile con show en Movistar Arena

    Perú: Gobierno de Keiko Fujimori rompe relaciones diplomáticas con Irán
    Mundo

    Perú: Gobierno de Keiko Fujimori rompe relaciones diplomáticas con Irán

    ¿Qué hay detrás de la salida de Dan Driscoll?: la renuncia que revela la pugna por el rumbo del Ejército de EE.UU.

    EE.UU. lanza nuevos ataques sobre objetivos de la Guardia Revolucionaria en Irán

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena
    Paula

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”