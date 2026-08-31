Repasa la victoria de Alejandro Tabilo frenta al alemán Yannick Hanfmann la primera ronda del US Open
El chileno logró imponerse ante el número 54 del ranking ATP y seguir avanzando en el Abierto de Estados Unidos. Revive toda la emoción del partido en el siguiente relato virtual.
|Juego
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Set 4
|Yannick Hanfmann
|15
|3
|2
|7 (9)
|3
|Alejandro Tabilo
|40
|6
|6
|6 (7)
|6
Hasta la próxima
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Juego, set y partido
Tabilo se queda con el triunfo y el pase a la segunda ronda del US Open.
Dos puntos de partido
Tabilo está a punto de ganar en la primera ronda.
Sirve para el partido
Si Tabilo se queda con su servicio, se lleva el set y el boleto a la siguiente ronda.
Ratifica
Tabilo se queda con su servicio y se pone a un punto del partido.
Quiebra Tabilo
El chileno vuelve a quedarse con el servicio del alemán y si lo ratifica, quedará con una buena ventaja.
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Increíble
Tabilo parecía encaminado a ganar el partido, pero se duerme en el gramado estadounidense y deja ir el tercer set.
Dos mini-break
Cuando el alemán se aprestaba al triunfo, Tabilo logró seguir en la pelea
Tie Break
El set se definirá punto a punto. Si lo gana Tabilo, avanza a la siguiente ronda.
Sirve para igualar
Tabilo intentará -con su saque- llevar el set al tie break.
Con autoridad
Tabilo no se deja amilanar e impone su servicio sin perder ni un juego.
Ratifica
Hanfmann se queda con su servicio y se pone a un punto de ganar el tercer set. Lo que hasta hace 5 minutos era impensado, ahora es posible.
Quiebre
Apareció el alemán y se quedó con el servicio de Tabilo en el mejor momento del chileno.
No lo aprovechó
Tabilo tuvo dos puntos de quiebre a su favor y no logró quedarse con el juego.
Fácil
Tabilo logra imponer su servicio con categoría y parece avanzar con claridad al triunfo.
Es la receta
Tabilo vuelve a quebrar el primer servicio de su, rival, tal como pasó en los dos sets anteriores.
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0-2
Tabilo se queda con el segundo set y solo le falta uno para avanzar a la siguiente ronda.
Sirve para el set
Tabilo intentará quedarse con la segunda manga defendiendo su saque.
A un punto
Tabilo queda en inmejorable posición para ganar el segundo set.
Otro quiebre
Tabilo nuevamente se queda con el servicio de Hanfmann y saca una clara ventaja.
Ratifica el quiebre
Tabilo se queda con su servicio y se impone 0-2 en el segundo set.
Misma receta
Tabilo le quiebra de entrada a Hanfmann y se pone arriba en el segundo set.
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Set para Tabilo
El chileno se lleva la primera manga gracias al quiebre en el primer juego y una fácil mantención de su servicio.
Sirve para el set
Tabilo no logró quebrar. Con su servicio buscará llevarse la primera manga.
Si quiebra...
... Tabilo se quedará con el primer set de este partido válido por el US Open.
Sin problemas
Tabilo logra ganar muy rápido su servicio.
Primer punto
Hanfmann logra mantener su servicio.
Parte bien
Los tres primeros juegos de Tabilo son muy buenos.
Quiebra Tabilo
Tabilo se queda con el servicio del alemán y se pone 2-0 arriba.
Mantiene su servicio
Tabilo logra retener su saque en el primer juego.
Comienza el partido
Tabilo parte sacando en el primer set.
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