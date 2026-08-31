“El salto cuantitativo y cualitativo va a ser importante”: Minsal presenta Plan de Inversiones Oncológicas 2026-2030

La ministra de Salud, May Chomali, junto a los subsecretarios de Salud Pública, Alejandra Pizarro, y de Redes Asistenciales, Julio Montt, y el jefe del Departamento de Cáncer, Alejandro Berkovits, presentaron este lunes el Plan de Inversiones Oncológicas para el periodo 2026-2030, una “ambiciosa” estrategia -según dijo la ministra- que busca expandir la atención oncológica a todo el territorio nacional, sumándose así a las estrategias ya ejecutadas, como el Plan de Alerta Oncológica y el programa de detección precoz de cáncer en salud primaria.

Según dieron cuenta las autoridades, luego de hacer una priorización entre los 1.464 proyectos que existían cuando asumió el gobierno del Presidente Kast, se determinaron cuatro áreas de inversión: oncológica, APS-Cesfam, Cosam y hospitales, que serán presentadas paulatinamente.

“ Lo que nosotros esperamos al 2035 es que la oferta oncológica completa tiña nuestro país , que en todos los lugares donde tengamos pacientes puedan tener atención oncológica completa”, expresó la ministra. “Actualmente, no solo tenemos que cargar con el problema de la enfermedad, sino que también con tener que salir de nuestra zona de confort, de nuestros amigos, de nuestra familia, que son un sostén tremendo cuando tenemos que enfrentar la situación de un cáncer”.

En base a esto, según dieron a conocer, el Plan considera un total de 29 proyectos de inversión oncológica entre el 2026 y el 2035, de los cuales 25 corresponden al Plan Nacional de Cáncer y 4, al Plan de Inversiones Hospitalarias, pero que contemplan prestaciones de alta complejidad en materia de cáncer dentro de su infraestructura

“Entendemos que todavía no vamos a llegar a lo que se espera en algunos casos, todavía tenemos algunas pequeñas brechas, pero creemos que el salto cuantitativo y cualitativo va a ser tremendamente importante”, afirmó sobre la estrategia. “Y por eso invitamos acá a las universidades también, porque esto nos plantea otros desafíos”.

En este sentido, indicó la titular de Salud, “necesitamos oncólogos para habitar estos espacios, necesitamos enfermeras especialistas, necesitamos auxiliares, necesitamos laboratorios, necesitamos tecnólogos médicos, y acá un llamado a nuestras universidades a formar especialistas, porque no sacamos nada en tener un excelente centro oncológico si no tenemos quien lo atienda”.

“Y por eso, en el mediano y largo plazo, el llamado que le hacemos a las universidades, cuenten con estos centros como campos clínicos, cuenten con estos centros como espacios para formar, para, para investigar. Necesitamos a las universidades en esta cruzada”, señaló.

Según detalló el jefe del Departamento de Cáncer, de las 25 iniciativas, 10 están en ejecución, 5 en diseño, 9 en estudio y uno en propuesta. Al presentarlo por etapa, dentro del plan de inversiones del Plan Nacional del Cáncer, “se encuentran 12 centros en construcción, 11 en habilitación, es decir, centros que están construidos y que nosotros queremos habilitar áreas para poder otorgar distintas prestaciones oncológicas de alta complejidad; y hay 2 que van a ser modernización de equipamiento, o sea, áreas que ya están construidas, que están habilitadas y queremos aumentar la cantidad de prestaciones disponibles para los pacientes”.

Dentro de los proyectos del Plan de Inversiones Hospitalarias, para la construcción de los hospitales de La Serena, el Instituto Nacional del Cáncer, el Complejo Hospitalario Dr. Sótero del Río y el Hospital de El Salvador, en la Región Metropolitana, también está considerada la habilitación de unidades para la atención oncológica de alta complejidad.

De esta forma, al 2035 se proyecta que todo el territorio nacional pueda realizar prestaciones oncológicas complejas para que los pacientes puedan atenderse en su región, lo más cercano posible a su lugar de residencia

“Contaremos con el apoyo de nuestro ministro de Hacienda”

En cuando a la inversión, la ministra señaló que la iniciativa está considerada dentro del aumento de presupuesto para la cartera que solicitarán a Hacienda.

“Estos son los proyectos con los cuales nosotros vamos a llegar a la discusión del Presupuesto, y estamos seguros de que nos va a ir bien. Este es un mensaje para el ministro Quiroz”, afirmó. “Quiero decirles que este proyecto de inversiones no es aislado, sino que tiene que ver con que efectivamente el cáncer es la prioridad para este gobierno, junto con la atención primaria y junto con la salud mental”.

Junto con esto, la titular también apuntó a que ésta “era una deuda en el área de la oncología” con todo lo que significa que los pacientes se tengan que trasladar o esperar para una atención oncológica oportuna.

Asimismo, el subsecretario de Redes Asistenciales manifestó que en esto “contaremos con el apoyo de nuestro ministro de Hacienda”, indicando que es un tema que hay que atender.

“De aquí a un par de años más, la primera causa de muerte en nuestro país va a ser el cáncer y tenemos que hacer el abordaje en todas las líneas que nos corresponde. Una cosa es avanzar en contar con centros de atención oncológica, pero otra cosa más relevante todavía es avanzar en la pesquisa precoz del cáncer, y por eso que tenemos toda la trayectoria de nuestros ambiciosos proyectos que parte con la pesquisa en la atención primaria, y termina con la construcción de los centros oncológicos”, señaló. “Esperamos que en el futuro esta realidad nos permita diagnosticar frecuentemente, tratar frecuentemente y tener mucho mejor resultado”.

“No hay duda que es un tremendo esfuerzo que va a ser más allá de este gobierno”, destacó.

Diagnóstico y tratamiento de alta complejidad

Los proyectos de inversiones contemplados en el Plan Nacional de Cáncer también consideran un fortalecimiento en equipamiento tecnológico para entregar la prestación de alta complejidad que requiere un tratamiento oncológico.

Así, en el caso de la teleterapia, de los 19 aceleradores lineales con los que hoy cuenta la red, se espera llegar a 24 en 2030 y a 53 en 2035, para tener presencia en todas las regiones del país.

Para braquiterapia, actualmente, el sector público tiene 4 equipos. Para el 2030 se proyecta contar con 6, para situarse en 2035 con 12 equipos en 10 regiones de Chile.

Sobre medicina nuclear diagnóstica, hoy en día la red pública tiene 7 SPEC-CT, distribuidos en 6 regiones. El objetivo es llegar a 13 en 2030 y a 25 en 2035, con presencia en 14 regiones. En tanto, sobre los PET-CT, en la actualidad existen 3 funcionando en la Región Metropolitana. La propuesta es contar con 7 en 2030 y con 18 al 2035.

A estos equipos se suman lo que estarán disponibles en los nuevos hospitales o unidades hospitalarias en La Serena, Puente Alto, Independencia y Providencia.