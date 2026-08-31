El más grande aprobado en Los Lagos: Colbún recibe visto bueno a proyecto eólico por más de US$ 500 millones

Una nueva planta eólica obtiene su permiso ambiental. La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Los Lagos aprobó de forma unánime el millonario proyecto eólico del brazo eléctrico del grupo Matte, Colbún, el que lleva por nombre Cuatro Vientos.

La iniciativa cuenta con una inversión total de US$ 540 millones y fue presentada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en enero del 2024, contando con un plazo de tramitación de dos años y siete meses en total. Este es el proyecto más grande calificado en Los Lagos, según el Seia.

La empresa señaló que “con esta aprobación, que incluyó un proceso de consulta indígena, el proyecto Cuatro Vientos pasa a formar parte de la cartera de iniciativas que tiene la empresa para su desarrollo futuro”, y que, sobre la ejecución, “la decisión de inversión dependerá de las necesidades de suministro de energía de los clientes de la compañía y del Sistema Eléctrico Nacional, sin que exista por ahora una fecha definida”.

Localizado en la comuna de Llanquihue, se espera que la planta cuente con 48 aerogeneradores de 7,2 MW de potencia nominal unitaria, alcanzando así una potencia instalada de 346 MW y una generación de energía por año de 800 GW por hora.

El proyecto prevé la construcción de una subestación elevadora y una línea de transmisión eléctrica de 15 kilómetros, la cual se conectará a la subestación Tineo que ya existe.

En línea con el informe consolidado de evaluación de impacto ambiental (ICE), el que venía con la recomendación del organismo ambiental de aprobar el proyecto, Colbún estima que la construcción del parque se extienda por 24 meses, etapa que comenzará luego de obtener la RCA favorable y los permisos sectoriales requeridos.

En tanto, el inicio de la operación se prevé durante el primer semestre de 2028. En la fase de construcción se necesitará a un promedio de 351 personas, mientras que para la operación 10.

“Desde agosto de 2022, Colbún ha impulsado un proceso de relacionamiento anticipado con comunidades, asociaciones y organizaciones indígenas de la zona, a través de instancias de socialización, Participación Ciudadana Anticipada y Diálogos Territoriales, buscando compatibilizar las actividades propias del territorio con el emplazamiento del proyecto”, indicó la eléctrica.