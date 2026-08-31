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    Porcel TV suma socios: Laurence Golborne, Juan Antonio Guzmán, la familia Arrigoni y ex asesor de Kaiser

    El actor y fundador del canal de streaming, Leonardo "Lalo" Prieto incorporó nuevos accionistas. "Sigo buscando financiamiento", apunta el controlador de Porcel TV, dueño del 52% de la sociedad.

    Víctor CofréPor 
    Víctor Cofré

    El actor Leonardo Marcelo Prieto Toro, más conocido como “Lalo” Prieto, lanzó hace más de un año el canal de streaming Porcel TV, pero solo este 2026, en febrero, creó una sociedad para darle una estructura formal al negocio. Se llama como su canal: Porcel TV SpA.

    En un comienzo, fueron cinco socios, con Leonardo Prieto como controlador, los que participaron en la constitución de la sociedad. Además de Prieto, que concurrió con su sociedad La Cava del Capitán SpA; entraron Asesoría e Inversiones Mar Bravo Limitada, de su amigo Ricardo Larraín Llona, director de la empresa Tecnofast, ex gerente de finanzas de Hortifrut; Consultoría e Inversiones Ferrari SpA, del ex ejecutivo de Unilever Rodrigo Ferrari García; Etiqueta Black Foods SpA., de Cristóbal Cuadrado Saelzer, y Asesoría e Inversiones Arenales Limitada, de Ramón Lacamara Astaburuaga. En mayo, la sociedad incorporó a la empresa de publicidad Massiva S.A., entonces con un 10%.

    Pero desde entonces, “Lalo” Priero ha ido sumando más accionistas, según se desprende de la última modificación societaria de Porcel TV SpA. Cuatro nuevos nombres figuran ahora en las escrituras de la sociedad, cada uno con 50 mil acciones, equivalentes a cerca de 4,7% de la propiedad, cuyo 100% se distribuye hoy en un total de 1.050.000 acciones. Prieto retiene aun el 52% de los títulos, pero hasta mayo tenía el 72% de Porcel TV. Massiva tiene el 9,5% y sus socios fundadores Larraín y Ferrari, ambos directores de Desafío Levantemos Chile, poseen en torno al 7,7% cada uno.

    Tres de los nuevos socios que se incorporaron recientemente participaron con Leonardo Prieto en un proyecto inmobiliario en el sur, en la orilla del lago Yelcho, donde desarrollaron parcelas, antes de la pandemia. El nexo de todos fue Laurence Golborne, el ex CEO de Cencosud, ex ministro de Minería y ex precandidato presidencial en 2013. Prieto conoció a Golborne en esa última campaña, asesorándolo en asuntos comunicacionales. Y se hicieron amigos.

    Golborne participa en Porcel TV a través de su sociedad Inversiones Río San Pedro Limitada, con 50 mil acciones. Los otros dos socios que llegaron con él son cercanos a Golborne. Uno es el empresario Juan Antonio Guzmán Molinari, ex ministro de Educación y ex presidente de empresas como Gener y SQM, hoy presidente de la Clínica Indisa, quien participa mediante Inmobiliaria Gundemara. Igual que Golborne, tiene 50 mil acciones, un 4,7% de la propiedad. El tercero es la sociedad Vipo S.A., ligada a la familia Arrigoni, con el mismo porcentaje, la que desarrolla negocios industriales. Entre mayo y agosto no hubo aumentos de capital, por lo que los nuevos accionistas entraron necesariamente comprando acciones existentes.

    A ellos se agregó este mes otro nuevo accionista, vía aumento de capital: Miguel Iglesias Hurtubia, ejecutivo del sector eléctrico, CEO de Energy Asset Management. Iglesias, quien reporta también en torno a 4,7%, participó en el comando presidencial de Johannes Kaiser, fue su representante en foros y encargado energético de su programa de gobierno.

    Según la última escritura, Iglesias suscribió 50 mil acciones por un monto total de $ 50 mil, pero las acciones fueron colocadas a un precio unitario de $ 1.854,72 por título. Si se multiplica ese precio por las 1.050.000 acciones existentes, Porcel TV tendría una valorización hipotética de $ 1.947 millones. Iglesias aportó $ 92 millones. El extracto de la escritura de esa operación dice que “el exceso del precio de colocación respecto del valor imputado al capital de las acciones se registra como prima de emisión, formando parte del patrimonio de la sociedad sin aumentar el capital social”.

    Porcel TV tiene un directorio de cinco integrantes y hoy hay cuatro asientos ocupados: están Prieto, Larraín, Ferrari y el gerente general de Massiva, una empresa de publicidad exterior tradicional y digital, Sebastián García del Postigo.

    La incorporación de nuevos accionistas pretende reforzar financieramente el proyecto televisivo del canal de streaming y garantizar su sostenibilidad mientras el modelo de negocios se desarrolla. Pero aún no termina. “Sigo buscando financiamiento”, asegura Prieto, contactado por La Tercera.

    El modelo de negocios

    En Youtube, el canal de streaming Porcel TV figura hoy con 108 mil suscriptores. Su programa estrella, origen de polémicas, enfrentamientos y una ácida discusión vía redes sociales, es Próceres, que conduce Gonzalo Feito, quien emigró de la competencia, el programa Sin Filtros. Pero Prieto -quien coridigió la película Stefan versus Kramer y trabajó en la dirección creativa de programación Canal 13- adelanta que en octubre pretenden tener una parrilla de unas 10 horas de programación diaria, para lo cual adelanta que esta semana anunciará nuevos fichajes.

    El problema de un canal de streaming es la creación de un modelo de negocios que permita obtener recursos y financiar una estructura que hoy tiene costos fijos de entre $ 70 millones y $ 80 millones al mes.

    Prieto, director ejecutivo de Porcel TV, había dicho antes a DFMás que requería unos $ 2 mil millones para sostener el canal por un plazo de dos años, sin considerar ingresos. Pero sus pronósticos son ahora más auspiciosos. Dice que hace tres semanas comenzaron la venta de publicidad y que ya tienen cinco marcas cerradas. Para octubre espera tener ya una decena de marcas asociadas a su canal.

    “Esperamos lograr el break even operacional entre diciembre de este año y marzo del próximo”, asegura Prieto, en cuyo canal Porcel TV trabajan más de 30 personas. También cuenta que hace dos semanas ya comenzaron a monetizar su presencia en Youtube, aunque sin precisar montos.

    “Este proyecto es lento, pero es muy fuerte, por los números de audiencia que tenemos”, promete.

    Más sobre:NegociosEmpresasLalo PrietoPorcel TV

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