SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Estados Unidos tilda de “falso” que un “superpetrolero” sufriera un incendio tras impactar con minas en el sur de Ormuz

    “Ningún barco ha chocado contra minas en el estrecho de Ormuz", apuntaron desde el Mando Central de Estados Unidos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    El Ejército de Estados Unidos ha tildado de “falsas” este lunes las declaraciones de la Guardia Revolucionaria iraní sobre el incendio en un “superpetrolero” tras impactar contra dos minas en la ruta sur del estrecho de Ormuz, donde Washington tiene una importante presencia militar para garantizar el tránsito marítimo en el estratégico paso.

    “Ningún barco ha chocado contra minas en el estrecho de Ormuz. Este es otro intento de la Guardia Revolucionaria de intimidar al transporte comercial regional mediante desinformación”, ha señalado el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un mensaje difundido en redes sociales en el que tilda de “falsos” estos hechos.

    La Armada de la Guardia Revolucionaria había afirmado durante la madrugada en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim que la embarcación quedó “completamente inmovilizada” tras incendiarse por el impacto de dos minas navales mientras “transitaba por la ruta ilegal al sur del estrecho de Ormuz”.

    “El destino de los buques que violen las normas de seguridad del estrecho de Ormuz no será diferente”, indicó, en alusión a las normas impuestas por Teherán en el marco de su ruta por el estrecho de Ormuz, que discurre por el norte del estratégico paso.

    Irán se han pronunciado en repetidas ocasiones contra la viabilidad del tránsito marítimo a través del corredor sur. De hecho, el pasado martes, al anunciar un principio de entendimiento con Omán para la gestión del tráfico por el estratégico paso, Teherán aseguró que el pacto incluye el cierre de esta ruta, que Estados Unidos alega controlar en coordinación con socios regionales.

    Más sobre:Estados UnidosOrmuzPetrolero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Postergan petición de reabrir investigación en contra del exalcalde Raúl Torrealba para octubre

    Exembajador José Antonio Viera-Gallo: “El problema de Argentina no es Chile, son Las Malvinas”

    CPC pone paños fríos al mal desempeño de la economía 2026 y pone sus fichas al próximo año: crecerá 3%

    Comisión investigadora por caso Cerimedo queda sin efecto por falta de quorum

    Tras caída del Imacec de julio, Marcel dice que Quiroz se adelantó al decir que junio fue un mes de inflexión

    Alcalde de Punta Arenas valora acciones de la Cancillería ante controversia con Argentina por el Estrecho de Magallanes

    Lo más leído

    1.
    Jefe de la Armada argentina señala que el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile en medio de tensión por soberanía

    Jefe de la Armada argentina señala que el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile en medio de tensión por soberanía

    2.
    “Me van a ahorcar”: la lógica que empujaría a Putin a intensificar la guerra en Ucrania

    “Me van a ahorcar”: la lógica que empujaría a Putin a intensificar la guerra en Ucrania

    3.
    Trump abre la puerta a revisar postura de EE.UU. sobre la soberanía de las islas Malvinas

    Trump abre la puerta a revisar postura de EE.UU. sobre la soberanía de las islas Malvinas

    4.
    Cientos de noruegos acompañan a la familia real en misa por el fallecimiento del rey Harald V

    Cientos de noruegos acompañan a la familia real en misa por el fallecimiento del rey Harald V

    5.
    Rusia amenaza con adoptar medidas frente a las maniobras militares de Estados Unidos, Japón y Australia

    Rusia amenaza con adoptar medidas frente a las maniobras militares de Estados Unidos, Japón y Australia

    6.
    Investigan restos humanos hallados en 20 bolsas que podrían pertenecer a estudiantes de Ayotzinapa

    Investigan restos humanos hallados en 20 bolsas que podrían pertenecer a estudiantes de Ayotzinapa

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Así funciona la red de Metro este lunes 1 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 1 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, martes 1 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 1 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Postergan petición de reabrir investigación en contra del exalcalde Raúl Torrealba para octubre
    Chile

    Postergan petición de reabrir investigación en contra del exalcalde Raúl Torrealba para octubre

    Exembajador José Antonio Viera-Gallo: “El problema de Argentina no es Chile, son Las Malvinas”

    Comisión investigadora por caso Cerimedo queda sin efecto por falta de quorum

    Tras caída del Imacec de julio, Marcel dice que Quiroz se adelantó al decir que junio fue un mes de inflexión
    Negocios

    Tras caída del Imacec de julio, Marcel dice que Quiroz se adelantó al decir que junio fue un mes de inflexión

    Subtel ordena bloquear sitios de apuestas en línea como “nayafacil-903″ y “apuestasroyal”, entre otros

    Imacec de julio decepciona con su mayor caída desde marzo 2023 y pone cuesta arriba el cálculo del gobierno e incluso crecer 1% este año

    Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia
    Tendencias

    Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia

    Solo 10 minutos de este ejercicio pueden beneficiar a tu cerebro y hacerte sentir con más ánimo, según un estudio

    Qué edad tienen los jugadores que gastan más en videojuegos, según un estudio

    Con Segall a la cabeza: Tribunal de Disciplina pide duro castigo contra Nicolás Monckeberg por infringir código de ética
    El Deportivo

    Con Segall a la cabeza: Tribunal de Disciplina pide duro castigo contra Nicolás Monckeberg por infringir código de ética

    La ruta a la Copa Libertadores: el complejo fixture que marcará el futuro de la U y la UC en la lucha por el Chile 2

    “Tu legado vivirá para siempre”: las sentidas palabras de David Beckham a Messi tras su retiro de la selección argentina

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    ¿Napoleón en Chile? El audaz plan de Lord Cochrane para rescatarlo de Santa Elena
    Cultura y entretención

    ¿Napoleón en Chile? El audaz plan de Lord Cochrane para rescatarlo de Santa Elena

    Declaran culpable a “Keffe D” por el asesinato de Tupac Shakur casi 30 años después del crimen

    Sam Smith lamenta no haber respondido a Tom Petty por disputa de canción: “No escuchaba cantantes hombres”

    “Me van a ahorcar”: la lógica que empujaría a Putin a intensificar la guerra en Ucrania
    Mundo

    “Me van a ahorcar”: la lógica que empujaría a Putin a intensificar la guerra en Ucrania

    Rusia amenaza con adoptar medidas frente a las maniobras militares de Estados Unidos, Japón y Australia

    Putin pide mejorar la “efectividad” de la ONU: “No puede ser que defienda solo los intereses de unos pocos”

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe
    Paula

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?