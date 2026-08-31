Diputado Schubert (REP.) se distancia de presidenta del Senado por nuevo estado de excepción: “Tenemos que discutirlo”

La reforma de Seguridad vive días clave y mientras en la oposición insisten en que el proyecto se retire, el oficialismo se divide sobre ajustes y el propio Presidente José Antonio Kast sostiene que el nuevo estado de excepción que se propone “no es renunciable” a pesar de las críticas en su sector.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera el diputado del Partido Republicano (REP.) Stephan Schubert, defendió la reforma constitucional del Ejecutivo y la idea de insistir en incorporar un nuevo estado de excepción.

El parlamentario dijo estar “sorprendido” por cómo se ha dado el debate y aseguró que El Congreso tiene espacio para modificar la propuesta inicial: “Definitivamente hay cambios en los procesos legislativos”.

“Es una discusión que de por sí siempre iba a generar una polvareda importante y a mí no me molesta, la verdad que es positivo que tengamos esta discusión, la debimos haber tenido hace unos diez años, lamentablemente estamos bastante tarde, pero creo que la tenemos que tener y yo no le tengo miedo a esta discusión, creo que es positiva”, añadió.

Schubert también fue consultado sobre su opinión sobre la posición de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien sostuvo que para que avanzara el paquete de medidas sobre seguridad había que sacar el nuevo estado de excepción, mientras Kast dice que es irrenunciable.

“Yo no sé si fuera de los dichos de ella, otros también estiman que para poder avanzar en esta agenda necesariamente hay que sacar la reforma, las, porque es más de una, modificaciones a la Constitución. Yo no veo que eso haya sido un requisito ni que sea una condición para poder avanzar . Sí es parte de la discusión y es parte importante de la discusión”, partió respondiendo el republicano.

“Tal vez es la propuesta de ella. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que este es el momento de tener una discusión (...) No sé si es la bancada de RN, yo veo que es una senadora, no sé si eso representa a toda una bancada, me da la impresión que no, pero aun si así fuera, dado que es la opinión de ella, y muy bien, digamos, que tenga su opinión respecto de ello, pero a mí me parece que todas estas modificaciones tenemos que discutirlas en conjunto. ¿Por qué? Porque lo que hace una afecta a la otra. Tiene que ver con un paquete de medidas que fortalece a la facultad y la actividad del Estado", añadió.

“El Presidente dentro de sus facultades puede hacer lo que hizo, que fue presentar estos proyectos y esperar que ellos avancen, no es el que recibe proyectos el que determina si el Ejecutivo los mantiene o no, y en este caso el Presidente ha trazado otra línea , que es mantenerlos en su conjunto, y discutirlos en conjunto, e insisto, me parece que es la forma apropiada”, sentenció.

Foro Madrid, Argentina y Cerimedo

En tanto, el parlamentario defendió la asistencia al Foro Madrid, pese a algunos resquemores en Chile Vamos.

“Me llamaría la atención si el Presidente Kast no asistiera. Este foro es un foro que lo representa, del cual él forma parte, entiendo, desde sus inicios”, partió diciendo Schubert.

El diputado añadió que “creo que eso es saludable para la discusión democrática, que sepamos quiénes son los que están detrás, ¿no es cierto?, de ciertas líneas de pensamiento de determinados grupos y en este caso el Presidente de la República, antes de ser Presidente siempre había participado. Por lo tanto, creo que habría sido muy extraño y habría llamado mucho la atención si no lo hubiera hecho. Podríamos haber especulado, ¿qué pasa? El Presidente cambió su forma de pensar, ya no lo hace, lo hizo solamente con afán electoral y ahora él se aleja de esto, creo que habría sido mucho ruido.

En tanto, el también presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara abordó la polémica con Argentina por el Estrecho de Magallanes y sostuvo que el controversial decreto del vecino país que sostiene que la administración del lugar es conjunta, debe derogarse.

“ Es una norma que es impropia y como tal, entonces, corresponde que el gobierno argentino la derogue o el mecanismo interno que ellos tengan para dejarla sin efecto porque se podría prestar para confusión”, sostuvo, informando que mañana en la comisión que preside estará el canciller Francisco Pérez Mackenna para abordar el tema.

Finalmente, descartó si quiera conocer al polémico consultor argentino de la ultraderecha, Fernando Cerimedo. “Yo no lo había escuchado antes y no lo conozco tampoco, tampoco lo vi en la sede del partido, ni escuché de él, yo no sabía de su existencia hasta ahora”, sentenció.

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