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    Kast asegura que el estado de excepción de seguridad “no es renunciable”, pero que el Parlamento puede hacer cambios

    “El crimen organizado hoy día no es con los delincuentes habituales, es una especie de Estado paralelo, que funciona con líneas de acción, líneas de trabajo, económicas absolutamente distintas, y que muchas veces está concentrado en algunos lugares, y por eso el estado de excepción no es renunciable", zanjó el mandatario.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Por cerca de una hora el Presidente José Antonio Kast brindó una entrevista este lunes para defender la reforma de seguridad que impulsa su gobierno.

    Y es que son varias las voces -de la oposición y del oficialismo- que han levantado sus reparos a la iniciativa, en especial a la medida que busca crear un nuevo estado de excepción.

    Así las cosas, en diálogo con radio Cooperativa, el mandatario zanjó en primer lugar que el Ejecutivo no retirará la reforma, así como lo han propuesto algunas figuras.

    En ese sentido, con miras a seguir adelante con el proyecto, Kast sostuvo: “Estamos recién comenzando y creo que el debate que se ha dado es muy interesante. Algunos dicen que se fueron con el tejo pasado, otros dicen que es inaceptable, tantos días. Yo siempre veo el vaso medio lleno”.

    “Yo valoro siempre el debate, yo nunca he escurrido el debate, y creo que aquí se va a dar un muy buen debate. Así como la senadora (Paulina) Núñez ayer planteaba que en la Comisión de Constitución se podría ver la idea del legislar y el debate en particular, esa es una idea distinta, nueva, hay que explorarla. El senador (Pedro) Araya ayer señaló que no le gustaba la reforma pero que estaba dispuesto a analizarla. Creo que es importante el debate”, continuó.

    En ese sentido, consultado sobre el punto que genera gran controversia y una serie de críticas en su contra, el Presidente aseguró que el estado de excepción “no es renunciable”.

    “El crimen organizado hoy día no es con los delincuentes habituales, es una especie de Estado paralelo, que funciona con líneas de acción, líneas de trabajo, económicas absolutamente distintas, y que muchas veces está concentrado en algunos lugares, y por eso el estado de excepción no es renunciable, pero entendemos que el debate legislativo puede hacerle modificaciones a cualquiera de las presentaciones que hicimos”, argumentó.

    “Opinólogos”

    Siguiendo con esa línea, fue consultado sobre las críticas de algunos académicos a la reforma, apuntando a que se trataría de un proyecto autoritario e iliberal.

    Al respecto, Kast dijo: “Cuando uno plantea cosas de manera directa, clara, se puede prestar para caricaturas. Yo fui parlamentario en dos distritos distintos, en varias ocasiones, mi relación con la ciudadanía, con los medios de comunicación, siempre es de diálogo, de discutir, de revisar, de analizar. Más allá de que yo pueda ser duro en ciertas expresiones, ustedes jamás van a haber visto en mí una actitud autoritaria, negando el espacio a la prensa. Por lo tanto, ¿se da para caricatura? Sí, pero también decir que el estado de excepción que hoy día tenemos en la macrozona sur lleva más de 1500 días el presidente Gabriel Boric en principio señalaba que no quería usarlo".

    A raíz de su respuesta sobre las caricaturas, fue inquirido por los dichos del ministro de Seguridad, Martín Arrau, con respecto a los “opinólogos” de la reforma.

    “Cuando uno ve algunas críticas basadas en prejuicios, antejuicios, claro, hay momentos en que ese juicio está cargado de opiniones que nosotros no compartimos. Hay muchas personas que han opinado destempladamente de cosas que nosotros hemos llevado a la práctica en este gobierno y que después cuando ya se implementan, se ven y se demuestra cuán equivocadas estaban las opiniones de esas personas, no corrigen, y ahí, bueno, uno podría decir que es un opinólogo”, señaló.

    “Alguien serio y responsable cuando emite una opinión y se da cuenta que se equivocó, ¿qué le costaría decir que tenían razón? Eso yo veo de algunos críticos, de algunos columnistas sobre todo, que tienen un juicio ya formado y que pareciera ser que no lo van a cambiar, aunque uno con la realidad le demuestre algo distinto, bueno, pasan a la categoría de opinólogo", agregó.

    ¿De quién es la reforma?

    Finalmente, el mandatario abordó las dudas sobre la autoría del cuestionado proyecto. “Lo importante aquí es que así como el ministro de Seguridad la firmó, yo también la firmé. El resto no tiene injerencia en lo que va a resultar y para nosotros no tiene mayor importancia”, subrayó.

    “Yo siempre me hago cargo de la responsabilidad política. Soy el Presidente de la República, para eso me eligieron la ciudadanía, para ser más responsable”, acotó.

    Para cerrar, defendió: “Yo esto no lo veo como un paso en falso, lo veo como abrir un debate necesario y que genera la atención de toda la ciudadanía. Hoy día todo el mundo sabe que presentamos una reforma constitucional y cada parlamentario tendrá que responder frente a lo que quiere o no quiere hacer en el combate al crimen organizado y al terrorismo”.

    Más sobre:José Antonio KastSeguridadReformaEstado de excepción

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