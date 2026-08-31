Arrau descarta quiebre en el oficialismo por reforma de seguridad: “Ya hay un consenso en seguir avanzando, mejorando, haciendo cambios”

Durante la mañana de este lunes, el ministro de Seguridad descartó que exista un quiebre en el oficialismo producto de la reforma de seguridad, apuntando a que existe consenso en avanzar y realizar cambios al proyecto.

Según mencionó Arrau tras el comité policial, “nosotros, lo reitero, estamos muy abiertos a ir perfeccionando ese proyecto, hacerle cambios, sobre ese mismo estado de excepción se ha planteado la necesidad de acotar su duración, estamos muy abiertos a eso, a tener quizás mecanismos de control similar a los que tienen los actuales estados de excepción”.

Es así como descartó un quiebre en el oficialismo señalando que “hay muy buen ambiente, ya hay un consenso en seguir avanzando, mejorando, haciendo cambios, y eso estimamos que el lugar pertinente para hacerlo es la Comisión de Constitución del Senado”.

En la ocasión, el ministro además abordó el caso del consultor argentino Fernando Cerimedo, conocido en el continente como el “rey de los trolls” y acusado de usar “granjas de bots” para incidir en procesos electorales.

“Yo he efectivamente sido jefe de campaña del Partido Republicano en varias instancias”, sostuvo Arrau, añadiendo que “no conozco a este señor” y que “en mi vida profesional he trabajado de manera seria, responsable. He sabido guiar campañas dentro del marco razonable y cordial”.

Asimismo, cuestionó que se le vincule con esta persona apuntando que “me ponen una foto con este señor que realmente no conozco y menos he contratado para este tipo de acciones que nunca yo he realizado, donde se pueden ver injurias anónimas, porque se dicen cosas que no son efectivas, es de una gravedad tremenda”.

Balance de seguridad

Como es habitual, el ministro en la ocasión además realizó un balance en materia de seguridad apuntando que los homicidios han disminuido un 17% en comparación con la misma fecha el año pasado.

En relación a los robos violentos, Arrau sostuvo que estos han sufrido una caída del 13%, mientras que la droga incautada aumentó en más de 65%.

Por otro lado, señaló que los ingresos irregulares han disminuido en un 87% y que los evento de violencia o terrorismo en la Macrozona Sur han tenido una baja del 22%.

“Todos estos indicadores, que son los que hemos estado reportando todas las semanas, siguen todos de manera positiva a la baja los que son negativos y al alza, como la incautación, los que son positivos”, señaló.