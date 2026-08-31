“Una increíble mala suerte”: en Inglaterra apuntan al resbalón de Marcelino Núñez como la clave de la derrota del Ipswich

Este fin de semana el Ipswich de Marcelino Núñez visitó al Manchester United en Old Trafford. El conjunto azul consiguió ponerse en ventaja en los 29 con la anotación de Leif Davis. Sin embargo, justo antes del cierre del primer tiempo, el chileno perdió el balón, lo que provocó un rápido contragolpe de los Diablos Rojos que acabó en el empate 1-1.

One touch to control, one touch to finish 👣



🧊 Composed and clinical from the captain! pic.twitter.com/PYihrgxqXL — Manchester United (@ManUtd) August 30, 2026

Este momento es señalado por la prensa inglesa como el momento clave del duelo, pues encendió los ánimos de los locales que terminaron imponiéndose por 5-2.

East Anglian Daily Times, por ejemplo, indicó que Núñez “tuvo una increíble mala suerte al resbalar en el peor momento y regalarle al United el empate en la primera mitad. Los Blues se habían visto muy fuertes hasta entonces, pero perdieron el rumbo después de ese gol. Núñez estuvo muy lúcido con y sin balón hasta ese entonces. Un momento para olvidar”, establecieron.

Sky Sports, en tanto, publicó que “todo apuntaba a que sería una tarde complicada para el equipo de Michael Carrick desde el principio. Julio Enciso y Daizen Maeda obligaron a Senne Lammens a realizar buenas paradas antes de que Abdul Fatawu superara a Luke Shaw y le pasara el balón a Leif Davis, quien con un remate con el interior del pie marcó el primer gol del partido, colándolo en la portería del United”.

“En Old Trafford reinaba la tensión en ese momento, ya que el United había perdido contra el Hull en la primera jornada. Pero el partido dio un giro cuando Marcelino Núñez resbaló. Matheus Cunha le robó el balón al centrocampista chileno y se lo pasó a Fernandes, quien remató con la zurda”, complementaron.

A su vez, Daily Mail indicó que “el United merece reconocimiento por su contundente respuesta ante la adversidad en un partido de fútbol espectacular. Tuvieron un par de golpes de suerte, sobre todo cuando el resbalón de Marcelino Núñez propició el empate”.

Por último, The Guardian señaló que “el Ipswich llegó a arrollar al equipo de Michael Carrick gracias a la velocidad de Julio Enciso, Abdul Fatawu y Daizen Maeda, y cuando Leif Davis les dio la ventaja en el minuto 29, la victoria parecía asegurada. Sin embargo, el partido dio un giro con el resbalón de Marcelino Núñez justo antes del descanso. De repente, Fernandes lanzó un potente zurdazo y, a partir de ese momento, el United dominó por completo al equipo de Gary O’Neil”.

Marcelino Núñez recibe el apoyo de sus compañeros

Una vez finalizado el encuentro, el defensor Leif Davis tomó la palabra para referirse al partido. En esa instancia, aprovechó de referirse al fallo del chileno en el final de la primera mitad.

“Obviamente, Nacho (Núñez) tuvo mala suerte con el resbalón. Todo el mundo comete errores, incluso las mejores personas del mundo cometen errores”, comenzó diciendo.

“Creo que Nacho estuvo muy bien en el mediocampo hoy. Creo que fue de primera clase, salvo por ese pequeño resbalón. Pero son cosas que pasan, pasan en los partidos. No podemos controlarlo”, continuó.

“Son los pequeños detalles los que te castigan, incluso los mejores del mundo. Hoy también se pudo apreciar la excelente calidad que tiene”, prosiguió.

En cuanto a un análisis más general, comentó que “es una derrota difícil de asimilar, no es agradable que te marquen cinco goles. También es bueno haber marcado los dos goles que conseguimos, pero preferimos llevarnos los tres puntos a casa”.

“Tenemos que volver al campo de entrenamiento el martes y esforzarnos al máximo para que todo esté en orden para el viernes por la noche”, mencionó en referencia al duelo contra Liverpool, programado para las 15.00 horas de Chile.